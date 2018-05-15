Водный коллапс

15.05.18 13:02

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Еще в одном районе Якутии объявлен режим ЧС из-за паводка. На выплаты всем пострадавшим потребуется более 35 млн руб.

Паводковая ситуация в Якутии продолжает ухудшаться, режим ЧС введен еще в одном районе республики.

"В связи со сложной паводковой ситуацией и подтоплением жилого сектора на территории Хангаласского района введен режим чрезвычайной ситуации на основании распоряжения главы муниципального района от 15 мая", - сообщили в пресс-службе районной администрации.

Как сообщается на официальной странице района в социальной сети "Вконтакте", местные власти уже начали эвакуацию населения с затопляемых участков в селе Октемцы. Всего в этом населенном пункте 214 жилых домов. Кроме того, эвакуация местного населения с подтопленных участков также проводится в соседних поселках Техтюр и Хоточчу. Известно, что 14 местных жителей разместили в санаторной школе в Хоточчу, остальных переселили в пункты временного размещения. Часть подтопленцев осталась у родственников и знакомых.

"Подтопление у нас идет с села Октемцы. По Хоточчу тоже сложная ситуация – повсеместно идет подъем уровня воды, но ситуация была предсказуемая ,мы об этом знали, людей предупреждали, были выездные совещания КЧС с жителями данных сел. Сегодня уже в 11:15 прозвучали сирены МЧС, население активизируется, проводится работа по эвакуации населения, по отгону скота. Все силы брошены на это. Потепление ожидается только на следующей неделе, в четверг, я надеюсь, тогда ситуация улучшится", - рассказала руководитель ЕДДС Хангаласского района Виктория Бусурманова.

Всего же, по данным местной администрации, в Хангаласском районе подтоплено уже более 300 дворов, где проживают порядка 700 человек. Под угрозой подтопления также находятся поселки I Жемкон, II Жемкон и Качикатский наслег.

Вместе с тем, по данным регионального МЧС, подтопленными остаются 7 сел в Усть-Майском, Чурапчинском и Тааттинском районах Якутии – здесь в зону наводнения попало более 500 дворов, где проживает 1 тыс. 233 человека.

"В Усть-Майском районе на реке Алдан остаются подтопленными села Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы. В Усть-Майском районе вода стоит в 391 дворе, где проживает 897 человек, из них 214 детей. С подтопленных территорий к родственникам и знакомым эвакуировано 982 человека, в том числе 275 детей, в пункты временного размещения - 26 человек", - сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Уровень воды в реке Алдан постепенно снижается (с интенсивностью 40-60 см. за сутки), в связи с этим спасатели надеются, что через пару дней вода покинет поселки.

Также в зоне паводка по-прежнему остаются села Мырыла Чурапчинского района и Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Тааттинского района. Здесь подтоплено 110 дворов, где проживает 336 человек, в том числе 93 ребенка. Из них к родственникам и знакомым заблаговременно отселено 173 человека, в том числе 139 детей.

Кроме того, режим ЧС муниципального характера из-за паводка ввели и власти Якутска.

"Ситуация складывается тревожная. Сейчас уровни воды в Табаге критические - подтопило ряд дворов в Старой Табаге. Пункты временного размещения развернуты, техника вся наготове", - написал на своей странице в Instagram глава города Айсен Николаев.

По его словам, от Кангаласского мыса до Намского района на многие километры наблюдается сплошной лед.

"Это вызывает особую тревогу - могут возникнуть серьезные заторы в районе Кангаласского мыса и пока взрывать такой лед нет никакого смысла", - отметил Николаев.

По данным Управления ГО и ЧС Якутска, утром 15 мая уровень воды на реке Лена у города Якутска достигал 622 см при критическом уровне 827 см. Лед стоит. Как сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии, в настоящее время в городе проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации из зон возможного подтопления. Так, к примеру, 15 мая из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске в другие дома-интернаты было перевезено 46 человек.

"За последние часы затор сдвинулся от Табаги в сторону Якутска. В Табаге и Хатассах уровень воды начинает падать. При этом вода начала быстро прибывать в районе города. В Хатассах пострадали несколько метров береговой линии, но домам пока ничто не угрожает. Окончательный объем разрушений сможем оценить после ухода воды", - позднее написал мэр города.

Вместе с тем, как отметил чиновник, сейчас все внимание оперативных служб приковано к промышленному округу города.

"В районе Даркылаха вода ощутимо прибыла, но критической ситуации нет. Как и все в эти дни, руководство округа и спасательные службы работают в усиленном режиме, помогают людям. С Гидропоста на Кангаласском мысу сейчас сообщили, что лед двинулся и пошел по фарватеру. Надеюсь, что это движение будет устойчивым, и в дальнейшем ледоход на Лене пойдет стабильно", - отметил Николаев.

Всего, по данным якутских властей, с начала паводка от наводнения пострадали 11 населенных пунктов, расположенные на территориях Амгинского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Майского районов республики. Под угрозой подтопления сейчас находятся еще 6-7 поселков. 14 мая в связи со сложной ситуация в республике глава МЧС РФ Владимир Пучков объявил о введении режима ЧС федерального уровня.

"Цель нашей работы – минимизация последствий паводка и оказание помощи и поддержки людям. Сейчас мы завершаем первый этап работ на юге, где вода уже начинает уходить, группировку перебрасываем на север республики, где ожидаются второй и третий этапы развития половодья", - сказал чиновник.

Кроме того, как сообщил Пучков, всем пострадавшим от паводка будет выплачена материальная помощь из резервного фонда правительства РФ. Он отметил, что власти страны также выделят дополнительные средства для проживания пострадавших в пунктах временного размещения.

По данным правительства республики, в настоящее время в подтопленных населенных пунктах работают комиссии по определению размеров ущерба.

"Каждая пострадавшая семья обращается с заявлением об оказании материальной помощи в адрес главы МО. Муниципальным образованием составляются списки граждан на оказание единовременной финансовой помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Степень утраты имущества определяется в соответствии с актом обследования пострадавшего объекта, которое проводит комиссия. Затем, списки согласовываются с территориальным подразделением МВД России в муниципальном районе республики и утверждаются главой муниципального района", - уточнили в пресс-службе администрации республики.

Согласно предварительным расчетам специалистов, для помощи жителям Якутии, пострадавшим от наводнения, необходимо 35 млн 750 тыс. рублей, в том числе на выплаты единовременной материальной помощи - 7 млн 150 тыс. рублей; для финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости - 28 млн 600 тыс. рублей.

Обозреватель Наталья Пономарева

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