Цена указа

15.05.18 13:36

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Interfax-Russia.ru – Финансировать национальные проекты, озвученные в "майском указе" президента РФ, планируется за счет сокращения военных расходов и повышения пенсионного возраста.

Новый "майский указ" "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" президент РФ Владимир Путин озвучил сразу после инаугурации.

Глава государства поручил правительству совместно с региональными властями до 1 октября текущего года разработать и представить для рассмотрения проекты в части демографии; здравоохранения; образования; жилья и городской среды; экологии; безопасных и качественных автомобильных дорог; производительности труда и поддержки занятости; науки; цифровой экономики; культуры; малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы; международной кооперации и экспорта.

Президент РФ также поручил правительству при формировании проектов федерального бюджета ежегодно предусматривать в приоритетном порядке ассигнования на реализацию национальных проектов. Кроме того, на реализацию нацпроектов правительству поручили направлять в приоритетном порядке допдоходы федерального бюджета, образующиеся в ходе его исполнения.

В "майском" указе поставлены масштабные и амбициозные цели, для их достижения необходима консолидация всего общества, заявил Путин на заседании в Госдуме.

"Речь идет об активной политике демографического развития и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, высоких темпах экономического развития, достижении нового качества жизни наших людей, повышении реальных доходов граждан и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной системы социальной поддержки, продолжении изменений в образовании и здравоохранении, решении жилищных и экологических проблем, поддержке культуры", - пояснил президент.

Он отметил, что речь также идет о запуске крупных инфраструктурных, транспортных, энергетических проектов, "развитии Дальнего Востока, Арктики, всех наших регионов, обновлении городов и поселков".

По словам главы государства, реализация национальных проектов и программ потребует совместных слаженных усилий всех уровней и ветвей власти: законодательной и исполнительной, а также всех регионов.

"Рассчитываю также на активное участие общественных профессиональных объединений и отечественного делового сообщества", - добавил президент РФ.

Он обратился к депутатам Госдумы, заметив, что рассчитывает на их готовность участвовать в этой общекомандной созидательной работе.

"Все конструктивные идеи, предложения обязательно будут учитываться в интересах общего дела. Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и критике по существу - все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства", - отметил Путин.

Со своей стороны премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил перед членами правительства задачу ускорить разработку документов во исполнение нового "майского указа".

"Времени немного. Сроки достаточно жесткие. Два ключевых документа - основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития - должны быть утверждены до 1 октября текущего года. Но, опять же, выступая в Государственной Думе, я сказал, что это максимальный срок. На самом деле работать нужно начинать прямо сейчас, и целый ряд документов может появиться раньше. И даже лучше, если, естественно, появится раньше", - напомнил он на совещании по вопросу реализации указа президента.

Медведев напомнил, что многие из участников текущего совещания участвовали в подготовке антикризисных мер, в разработке оптимальных механизмов поддержки регионов, основных отраслей промышленности, сельского хозяйства. Председатель правительств подчеркнул, что тот факт, что Россия с минимальными потерями прошла сложнейший период, - это результат совместной деятельности.

Сейчас, по его словам, задача сложнее. Премьер отметил, что экономика РФ, в соответствии с указом президента, должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем сделать это вопреки всем сдерживающим факторам.

"А стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и, конечно, новых партнеров", - заявил Медведев.

Касаясь ресурсов, премьер потребовал найти средства для реализации указа. Расходовать их планируется на наиболее значимые программы с максимальным результатом.

"Конечно, министерство финансов, как и раньше, будет внимательно следить за эффективностью расходов", - отметил премьер.

Определенные коррективы нужно будет внести в бюджетный процесс. Причем сделать это нужно будет в очень сжатые сроки. По словам главы правительства, предстоит разработать или скорректировать национальные проекты по 12 приоритетным направлениям, по некоторым из которых работа уже идет - например, по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также по международной кооперации и экспорту.

"Соответственно, под них выделены деньги. Все это нужно учитывать в бюджетном планировании, но часть проектов подлежит переформатированию или в них должны быть иначе распределены приоритеты, распределены акценты", - заключил Медведев.

Реализацию озвученных в "майском указе" нацпроектов оценили приблизительно в 25 трлн рублей. Причем, как выяснил (https://www.kommersant.ru/doc/3628758) "Коммерсантъ", в бюджетной конструкции уже предусмотрены 17 трлн 60 млрд рублей (в среднем 2 трлн 800 млрд рублей в год), перераспределить надо недостающие 7 трлн 990 млрд рублей или порядка 1 трлн 300 млрд рублей в год.

Поскольку траты на нацпроекты предполагают в основном федеральное финансирование, правительству предстоит провести перераспределение расходов бюджета. Ожидается, что в 2019–2024 годах сокращение расходов затронет национальную экономику и оборону плюс, видимо, средства, сэкономленные федеральным бюджетом в результате повышения пенсионного возраста.

По данным издания, экономические ведомства уже сверстали базовые параметры новых нацпроектов. В числе крупнейших по тратам: автодорожный (8 трлн 420 млрд рублей до 2024 года), демографический (3 трлн 550 млрд рублей), инфраструктурный (1 трлн 790 млрд рублей) и проект "цифровой экономики" (1 трлн 310 млрд рублей).

При этом в абсолютных цифрах больше всего новых средств уйдет в медицину (1 трлн 330 млрд рублей до 2024 года), дороги (1 трлн 240 млрд рублей) и "цифровую экономику" (1 трлн 10 млрд рублей). В частности, медицина в 2019 году должна получить 208 млрд 700 млн рублей сверх плановых в нацпроекте 48 млрд 400 млн рублей, пик допрасходов – 305 млрд 700 млн рублей - придется на 2020 год, после чего они снизятся в сумме до 225–250 млрд рублей в год.

Главная статья новых расходов - борьба с онкозаболеваниями. На эти цели в 2019 году планируется направить 117 млрд 400 млн рублей. С 2020 года расходы по программе начнут расти до пика в 2021-м – 193 млрд 400 млн рублей, затем стабилизируются до 162 млрд рублей в год.

Около 30 млрд рублей планируется дополнительно выделить на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще одна крупная статья расходов - цифровизация здравоохранения.

Нацпроект по дорогам предусматривает в основном ремонт трасс в мегаполисах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (68 городов).

В свою очередь на расходы по внедрению "цифрового" нацпроекта (быстрые вложения в цифровую широкополосную связь для госсектора, школ и больниц, а также программы для госструктур) в 2019 году уйдет 158 млрд рублей.

В целом, отмечает "Ъ", нацпроекты 2019–2024 годов масштабнее, но вряд ли будут иметь схожий по масштабу имиджевый эффект, если не будут сопровождаться политическими и институциональными реформами, особенно если их ценой станет пенсионный возраст.

Обозреватель Анастасия Николаева

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