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15.05.18 16:41
Покорили пролив
15 мая состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Его открыли на полгода раньше запланированного срока - госконтракт предусматривал ввод в эксплуатацию в декабре 2018 года.
В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, он поздравил рабочих с запуском автомобильного движения.
"Не сомневаюсь, что у вас получится (открыть) осенью грузовую часть, а затем через год - железнодорожную", - сказал президент рабочим на церемонии открытия по мосту.
Официально движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон разрешено с 5:30 по московскому времени 16 мая. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Краснодарского края.
"Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена", - говорится в сообщении официального сайта строительства Крымского моста.
Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов откроют за час до запуска движения по мосту - в 4:30 утра 16 мая.
Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее дорога продолжается 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.
На мосту уже установили дорожные знаки и автоматические комплексы видеонаблюдения.
Мост построили за 27 месяцев. Решение о его строительстве приняли в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года была проработана концепция транспортного перехода. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.
Заказчиком выступает ФКУ Упрдор "Тамань". Подрядчиком строительства является ООО "Стройгазмонтаж", проектом занимался "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург". Для управления проектом моста в 2015 году было создано ООО "СГМ-Мост".
Крымский мост стал одним из крупнейших в России: он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность - 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.
Трасса состоит из четырех полос. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Судоходная арка моста длиной 227 м и высотой 35 м способна пропускать любые морские суда.
В конце апреля Упрдор "Тамань" принял у "СГМ" готовую часть моста. Согласно итоговому акту, автомобильная часть выполнена в соответствии с проектом, заказчик ее принял.
Тем временем "Стройгазмонтаж" продолжает второй этап госконтракта и достраивает железнодорожную часть Крымского моста, которую планировали сдать в декабре 2019 года. Она будет состоять из двух путей с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки.
Автоподход к новому мосту открыли за несколько дней до запуска движения по Крымскому мосту: 9-километровая дорога категории 1Б построена за полтора года.
Подрядчиком строительства дороги является АО "ВАД", итоговая стоимость строительства, согласно контракту, составила 6,9 млрд рублей.
Для жителей Керчи, живущих в районе автоподхода, на путепроводе создан тротуар шириной более 2,2 м.
Накануне запуска перехода через пролив госкомитет дорожного хозяйства Крыма представил схему дорожного движения к транспортному переходу и Керченской паромной переправе. Также на сайте правительства республики есть схема дорог по маршруту Керчь – Симферополь.
Для тех, кто будет впервые ехать по мосту, строители дали несколько шуточных туристических советов. Например, по нему рекомендуют ехать с включенным хитом "Я забиваю сваю", или предлагают сделать селфи с памятником Лермонтову на подъезде со стороны Тамани. При этом строители напомнили, что, отправляясь в поездку в Крым на автомобиле, стоит запастись терпением.
"Новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в путешествие на полуостров по мосту может быть очень много", - сказано в инфографике Instagram в аккаунте Крымского моста.
Запастись терпением туристам посоветовали и в Российском союзе туроператоров.
"Есть и негативные моменты: открытие Крымского моста в разы увеличит транспортный поток, поэтому велика вероятность грандиозных заторов на дорогах полуострова", - сказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
При этом она отметила, что мост существенно увеличит турпоток на полуостров.
"Мост сэкономит туристам время и деньги. Паромная переправа, которой пользовались примерно 50% туристов, выбиравших Крым, всем порядком надоела: даже при хорошей погоде и идеальной организации проезд с одного берега на другой занимает не менее 2-2,5 часов. А по мосту при хорошем движении это можно будет сделать за 15-20 минут", - рассказала она.
Кроме того, по словам Ирины Тюриной, вскоре могут возобновиться автобусные туры в Крым, которые туроператоры в силу политических обстоятельств приостановили в 2014 году.
На рост турпотока после ввода моста рассчитывают и власти полуострова. Так, по заявлениям Сергей Аксенова, он поможет увеличить ежегодный поток отдыхающих на 8-10 млн человек против нынешних 5 млн. В прошлом году турпоток в республику снизился на 3%.
Также после открытия моста ФАС ждет, что на полуострове упадут цены на продукты.
"Думаю, что ввод Крымского моста обязательно приведет к удешевлению продуктов питания в Крыму. Будем наблюдать, чтобы не было сговоров в этой ситуации. Когда вся Россия будет туда поставлять продукты, это точно будет так (снизятся цены - ИФ)", - говорил в феврале глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.
По его мнению, мост в Крым - это "лучший способ развития конкуренции" на полуострове.
"Туда поедут наши предприниматели из Краснодарского края, Ростовской области. Они завезут продуктов столько, что снижение цен невозможно будет удержать, мы там и не нужны будем", - считает глава ФАС.
Обозреватель Евгения Артемова
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