Покорили пролив

15.05.18 16:41

Фото официального сайта Крымского моста

Interfax-Russia.ru – Автомобильную часть Крымского моста ввели на полгода раньше срока. Железнодорожную часть могут запустить через год.

15 мая состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Его открыли на полгода раньше запланированного срока - госконтракт предусматривал ввод в эксплуатацию в декабре 2018 года.

В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, он поздравил рабочих с запуском автомобильного движения.

"Не сомневаюсь, что у вас получится (открыть) осенью грузовую часть, а затем через год - железнодорожную", - сказал президент рабочим на церемонии открытия по мосту.

Официально движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон разрешено с 5:30 по московскому времени 16 мая. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Краснодарского края.

"Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена", - говорится в сообщении официального сайта строительства Крымского моста.

Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов откроют за час до запуска движения по мосту - в 4:30 утра 16 мая.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее дорога продолжается 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.

На мосту уже установили дорожные знаки и автоматические комплексы видеонаблюдения.

Мост построили за 27 месяцев. Решение о его строительстве приняли в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года была проработана концепция транспортного перехода. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор "Тамань". Подрядчиком строительства является ООО "Стройгазмонтаж", проектом занимался "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург". Для управления проектом моста в 2015 году было создано ООО "СГМ-Мост".

Крымский мост стал одним из крупнейших в России: он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность - 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Трасса состоит из четырех полос. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Судоходная арка моста длиной 227 м и высотой 35 м способна пропускать любые морские суда.

В конце апреля Упрдор "Тамань" принял у "СГМ" готовую часть моста. Согласно итоговому акту, автомобильная часть выполнена в соответствии с проектом, заказчик ее принял.

Тем временем "Стройгазмонтаж" продолжает второй этап госконтракта и достраивает железнодорожную часть Крымского моста, которую планировали сдать в декабре 2019 года. Она будет состоять из двух путей с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки.

Автоподход к новому мосту открыли за несколько дней до запуска движения по Крымскому мосту: 9-километровая дорога категории 1Б построена за полтора года.

Подрядчиком строительства дороги является АО "ВАД", итоговая стоимость строительства, согласно контракту, составила 6,9 млрд рублей.

Для жителей Керчи, живущих в районе автоподхода, на путепроводе создан тротуар шириной более 2,2 м.

Накануне запуска перехода через пролив госкомитет дорожного хозяйства Крыма представил схему дорожного движения к транспортному переходу и Керченской паромной переправе. Также на сайте правительства республики есть схема дорог по маршруту Керчь – Симферополь.

Для тех, кто будет впервые ехать по мосту, строители дали несколько шуточных туристических советов. Например, по нему рекомендуют ехать с включенным хитом "Я забиваю сваю", или предлагают сделать селфи с памятником Лермонтову на подъезде со стороны Тамани. При этом строители напомнили, что, отправляясь в поездку в Крым на автомобиле, стоит запастись терпением.

"Новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в путешествие на полуостров по мосту может быть очень много", - сказано в инфографике Instagram в аккаунте Крымского моста.

Запастись терпением туристам посоветовали и в Российском союзе туроператоров.

"Есть и негативные моменты: открытие Крымского моста в разы увеличит транспортный поток, поэтому велика вероятность грандиозных заторов на дорогах полуострова", - сказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

При этом она отметила, что мост существенно увеличит турпоток на полуостров.

"Мост сэкономит туристам время и деньги. Паромная переправа, которой пользовались примерно 50% туристов, выбиравших Крым, всем порядком надоела: даже при хорошей погоде и идеальной организации проезд с одного берега на другой занимает не менее 2-2,5 часов. А по мосту при хорошем движении это можно будет сделать за 15-20 минут", - рассказала она.

Кроме того, по словам Ирины Тюриной, вскоре могут возобновиться автобусные туры в Крым, которые туроператоры в силу политических обстоятельств приостановили в 2014 году.

На рост турпотока после ввода моста рассчитывают и власти полуострова. Так, по заявлениям Сергей Аксенова, он поможет увеличить ежегодный поток отдыхающих на 8-10 млн человек против нынешних 5 млн. В прошлом году турпоток в республику снизился на 3%.

Также после открытия моста ФАС ждет, что на полуострове упадут цены на продукты.

"Думаю, что ввод Крымского моста обязательно приведет к удешевлению продуктов питания в Крыму. Будем наблюдать, чтобы не было сговоров в этой ситуации. Когда вся Россия будет туда поставлять продукты, это точно будет так (снизятся цены - ИФ)", - говорил в феврале глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

По его мнению, мост в Крым - это "лучший способ развития конкуренции" на полуострове.

"Туда поедут наши предприниматели из Краснодарского края, Ростовской области. Они завезут продуктов столько, что снижение цен невозможно будет удержать, мы там и не нужны будем", - считает глава ФАС.

Обозреватель Евгения Артемова

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