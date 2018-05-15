Сквер на месте руин

15.05.18 16:53

© РИА Новости. Александр Патрин

Interfax-Russia.ru – Начался снос комплекса зданий "Зимней вишни" в Кемерово, где 25 марта произошла трагедия , унесшая жизни более 60 человек. К началу осени на его месте планируют открыть сквер.

Рабочие во вторник приступили к демонтажу комплекса зданий кемеровской "Зимней вишни". Первым под снос пошло двухэтажное здание, в котором находятся сауны и автомойка. Рабочие также убрали временный металлический забор, который был возведен на период следствия. Всего же комплекс состоит из семи различных зданий, построенных из кирпича и железобетона.

Прибывший на место работ врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил журналистам, что здание "Зимней вишни" находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться.

"Но самое главное - эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией. (...) Сегодня мы приступаем к демонтажу вспомогательных зданий для того, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания ", - подчеркнул Цивилев.

По его словам, ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", который является основным собственником, безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у недовольных планами по сносу.

Цивилев также уточнил, что сквер на месте торгового комплекса планируется открыть уже к 1 сентября.

Как отметил мэр Кемерово Илья Середюк, до 8 июня городская администрация проведет работы по признанию территории рекреационной.

"С 4 июня начнутся общественные слушания, к которым мы приглашаем всю общественность города, мы хотим услышать мнение людей по поводу сквера. Мы не сомневаемся, что такое решение будет принято", - сказал Середюк журналистам. По его словам, в будущем сквере не предполагается размещение объектов коммерции и торговли.

В то же время врио губернатора Цивилев не исключил, что в сквере могут разместить памятный объект, в настоящее время этот вопрос обсуждается вместе с жителями региона и родственниками погибших.

Между тем, после трагедии власти предписали провести проверки во всех торговых центрах России. Такая проверка завершилась к началу мая. Как рассказал и.о. главы МЧС России Владимир Пучков, нарушения были выявлены в каждом втором торгово-развлекательном комплексе в России.

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - сказал он журналистам, добавив, что многие из них уже были построены с явными нарушениями.

Пучков также уточнил, что с 1 мая во всех торговых центрах начнутся учения, во время которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и т. д.

"Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок", - подчеркнул и.о. главы министерства. Он также призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.

Всего же спасатели проверили около 10 тыс. объектов. Изначально серьезные нарушения нашли в половине из них, но около 2,5 тыс. центров позднее были приведены в норму.

"На 600 таких объектах восстановлена работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, свыше 340 ТРЦ устранили недостатки в работе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На 217 объектах обеспечена работоспособность систем противодымной защиты, пути эвакуации разблокированы в более чем 1 тысячи ТРЦ, а первичными средствами пожаротушения обеспечены свыше 270 объектов", - рассказали в МЧС.

Кроме того, всем владельцам кинозалов рекомендовали перед началом сеансов показывать социальные ролики о пожарной безопасности и разъяснять зрителям правила эвакуации.

Тем временем в апреле "Левада-центр" провел опрос россиян, который показал, что большинство граждан считают причиной трагедии в Кемерово коррупцию в госструктурах, курирующих соблюдение правил безопасности.

Так, по данным исследования, поступившего в "Интерфакс", около 56% опрошенных считают, что причина произошедшей трагедии в "халатности владельцев и управляющих торговым центром, которые намеренно игнорировали правила безопасности".

Однако 54% респондентов убеждены, что причина в "халатности отдельных людей, которые не смогли вовремя среагировать и предотвратить жертвы", в частности, в поведении сотрудников торгового центра и пожарных.

При этом 51% россиян уверен, что причиной трагедии стала "коррупция в государственных органах, ответственных за соблюдение правил безопасности". Кроме того, 39% респондентов считают, что причиной стала "общая расхлябанность и безответственность в нашем обществе", отмечают социологи "Левада-центра".

В то же время специалисты продолжают расследование причин случившегося. В начале мая официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о назначении ряда дополнительных экспертиз по делу.

"В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска", - сказала Петренко, добавив, что работа по установлению должностных лиц, причастных к пожару в "Зимней вишне" продолжается.

По ее словам, на данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам.

"Это технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев; управляющая торговым центром Надежда Судденок; генеральный директор Юлия Богданова; начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова; руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко; сотрудник этой же компании Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин", - уточнила представитель СКР.

Под арестом также оказался начальник пожарного караула, тушивший пожар, Сергей Генин. Следователи считают, что он, получив от охранника ТРЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы, несмотря на то, что таких задач перед ним не ставилось - средств пожаротушения у них при себе не было. Прибыв на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня", он проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате чего, как полагает следствие, погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале N2.

Обозреватель Ксения Новикова

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