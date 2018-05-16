Новый путь на вершину

16.05.18 11:53

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru – Горнолыжный курорт "Горный воздух" на Сахалине обзаведется еще одной канатной дорогой и несколькими горнолыжными трассами.

Еще одну канатную дорогу и около 20 км горнолыжных трасс построят в 2019 году в Южно-Сахалинске на горе Красной в рамках развития горнолыжного курорта "Горный воздух".

"Проектирование канатной дороги на склоне горы Красной в этом году выполнит компания ООО "Доппельмайр Раша" ("дочка" австрийской Doppelmayr - ИФ). Ввод ее в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. К началу зимнего сезона 2019 года на горе Красной также будет создано около 20 км трасс для горнолыжников и сноубордистов", - сообщила пресс-служба АО "Корпорация развития Сахалинской области" (КРСО).

В организации также отметили, что в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" сахалинские власти уже создали на горе Большевик в Южно-Сахалинске "лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока с обширной зоной катания, современными подъемниками и системой оснежения". К слову, минувшей зимой курорт посетили 114 тыс. гостей.

"Теперь необходимо освоить ближайшие горы - в частности, гору Красную. Строительство на ее склонах двух пассажирских подвесных канатных дорог инвестирует КРСО", - добавили в пресс-службе корпорации.

По данным КРСО, первую кольцевую канатную дорогу длиной более 2,3 км на северном склоне горы Красной в прошлом году также построило ООО "Доппельмайр Раша". Стоимость проекта составила 847,2 млн рублей, сейчас объект готовится к вводу в эксплуатацию. Для перевозки туристов будут использоваться шестиместные кресла, на случай непогоды здесь также предусмотрены защитные колпаки и подогрев сидений.

"Вторая канатная дорога будет построена на южном склоне этой же горы, ее длина составит - более 2 км. Она будет еще более комфортабельной, для перевозки туристов предназначены закрытые десятиместные гондолы", - уточнили в корпорации.

Авторы проекта рассчитывают, что долина, где сойдутся канатные дороги с гор Большевик и Красная, станет привлекательной площадкой для инвесторов – здесь появится спортивно-туристический комплекс, гостиницы кафе, рестораны, а значит и новые рабочие места для жителей острова.

Вместе с тем, по данным корпорации, к 2020 году на территории ТОР "Горный воздух" планируется возвести и многопрофильный медицинский центр для спортсменов и туристов. Строительством объекта займется "Клиника 21 век плюс". Находиться новое медучреждение будет в непосредственной близости от горы Большевик.

"С помощью клиники, построенной за счет частных инвестиций, мы намерены предоставить качественное обслуживание жителям и гостям области. Речь идет, в частности, о туристах, приезжающих на Сахалин, чтобы провести отпуск на склонах лучшего дальневосточного горнолыжного курорта. Горные лыжи и сноуборд, несомненно, прекрасный отдых, но и риск получения травм, в основном верхних и нижних конечностей. В таких случаях необходимо тщательное обследование и лечение у опытного специалиста с использованием современных методик. Поэтому в нашей новой клинике в Южно-Сахалинске на площади 240 квадратных метров разместятся кабинеты травматолога-ортопеда и подолога - врача, занимающегося лечением заболеваний стопы и голени", - рассказал генеральный директор компании Александр Ульянов.

Помимо этого, по его словам, в медучреждении также будут вести прием такие специалисты, как оториноларинголог, стоматолог, гинеколог и онколог.

"Так наши пациенты смогут получать широкий спектр медицинских услуг амбулаторно-поликлинического профиля по диагностике и профилактике различных форм заболеваний", - добавил Ульянов.

Как сообщалось, туристическая ТОР "Горный воздух" была создана постановлением правительства России от 17 марта 2016 года. На сегодняшний день здесь реализуются девять проектов с объемом инвестиций свыше 12,6 млрд рублей. Благодаря их реализации местные власти надеются создать на Сахалине современный всесезонный центр спорта и туризма, отвечающий требованиям мировых стандартов. Так, к настоящему времени в ТОР "Горный воздух" уже обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания. Сегодня общая протяженность горнолыжных трасс составляет 25 км, к 2021 году ее планируют увеличить до 80 км. Также в течение нескольких лет здесь построят еще шесть канатных дорог и целый ряд объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.

В начале мая текущего года представители министерства спорта, туризма и молодежной политики области, Сахалинского туристско-информационного центра, Спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух", авиакомпании "Аврора" и Сахалинского государственного университета (СГУ) подписали меморандум о формировании на Сахалине туристического кластера.

"В рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России", - уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, как полагают участники соглашения, документ будет способствовать развитию туризма в регионе.

"Туристический кластер - это объединение организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. В своем составе он имеет как мелкие, так и крупные фирмы, которые постоянно взаимодействуют между собой и располагаются на единой территории в пределах одного региона", - пояснили в пресс-службе областной администрации.

И эти компании, как отмечают местные власти, ведут совместную работу как во внутреннем (путешествия внутри страны), так и во внешнем направлении (зарубежные поездки).

"Кластерный подход, который мы реализуем, - это направление, которое в настоящее время проходит согласование в составе новой Федеральной целевой программы развития туризма в Российской Федерации. Я уверен, что мы и наш регион станет одними из первых, кто на практике применит этот механизм", - рассказал министр спорта, туризма и молодежной политики области Сергей Буренков.

Также создание туристического кластера на Сахалине поддержал и директор СТК "Горный воздух" Андрей Кораблев.

"Благодаря поддержке правительства области спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" активно развивается. Любой приезжающий к нам человек - это деньги, развитие и новые рабочие места. Поэтому, чем больше операторов зайдут в наш регион для развития туризма, тем будет лучше для всех", - сказал он.

По данным Минвостокразвития, в 2018-2019 годах на развитие инфраструктуры ТОР "Горный воздух" из федерального бюджета выделят почти 10 млрд рублей.

"Государство со своей стороны приняло обязательство по обеспечению всех инвесторов, которые заходят в ТОР "Горный воздух", необходимой инфраструктурой. За счет бюджетных средств мы обеспечиваем строительство дорог, линий электропередач, газопроводов и иной инфраструктуры, необходимой резидентам", - сообщил в свою очередь заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Артем Подшивалов.

Подшивалов подтвердил, что в настоящее время в ТОР реализуется 12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 15,1 млрд рублей.

"Это то, что делается сейчас за счет частных инвестиций. Это такие проекты, как строительство отелей, бальнеологический комплекс "Хонока" у подножия горы Большевик", - уточнил он.

Обозреватель Наталья Пономарева

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