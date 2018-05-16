Подозрение и задержание

16.05.18 14:27

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru – Киев обвиняет российских журналистов в ведении гибридной информационной войны против Украины. В Москве действия украинских силовиков назвали неприемлемыми.

Обыски и задержания

Преследование российских журналистов на территории Украины в Службе безопасности (СБУ) этой страны связали с раскрытием "деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации". Именно так накануне представитель СБУ Елена Гитлянская объяснила действия силовиков агентству "Интерфакс-Украина".

"Правоохранительные органы установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия", - сообщила Гитлянская, добавив, что обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе "РИА Новости-Украина".

По ее словам, обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с базирующейся в Киеве прокуратурой автономной республики Крым. Утром 14 мая они задержали руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Мы имеем обоснованную доказательную базу, которую мы обнародуем по завершении следственных действий. Прошу подождать несколько часов", - добавила Гитлянская.

Как позже пояснил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, гражданин Украины Вышинский получил задание о проведении подрывных информационных акций в Крыму, а позднее - по поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

"Совместно с прокуратурой проводили обыски. Основанием была информация о привлечении журналиста - гражданина Украины - к подрывной информационной деятельности. Весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращению в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тыс. евро ежемесячно" – сообщил Кононенко на брифинге в Киеве.

Он отметил, что в ходе проведения обысков у Вышинского был найден паспорт гражданина РФ, а также российские госнаграды. По словам Кононенко, как свидетели по данному делу проходят "около 20 десятков лиц".

Кроме того, обыски прошли в офисе Russia Today в Киеве.

"Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", - сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Twitter. По ее мнению, так "Киев решил отомстить нам за Крымский мост".

Позже Симоньян заявила, что несколько сотрудников украинского офиса агентства находятся на допросе в СБУ, у некоторых проходят обыски дома.

"Они задерживают журналистов, проводят обыски, проводят обыски в офисе. Сейчас проводят обыски, по последней информации, еще и у некоторых наших сотрудников. Понятно, что нескольким людям мы не можем дозвониться - у них заблокированы телефоны. У нас есть информация, что они находятся на допросе в СБУ. Что будет с ними дальше, будут ли их пытать, дадут ли им сроки многолетние, мы этого пока не знаем", - сообщила Симоньян в эфире "Россия 24".

При этом она отметила, что информации по ситуации в Киеве очень немного, в основном она исходит от адвокатов, "которые обрывочно, на бегу пару раз выходили на связь", а также от тех сотрудников, которые не были в офисе, когда проводились обыски, и пока в СБУ не попали.

"Плюс есть информация, которую я сейчас не хочу разглашать, чтобы никому не навредить", - подчеркнула Симоньян.

По ее словам, сложившаяся ситуация коснулась как сотрудников московского агентства, так и сотрудников партнеров, "которые тоже называются РИА, но юридически к нам отношения не имеют".

"И тех и других коснулись эти меры: как наших штатных сотрудников, так и ребят, с которыми у нас просто партнерские отношения, как с большим количеством других крупных СМИ", - пояснила главный редактор RT.

Со своей стороны генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что базирующаяся в Киеве прокуратура автономной республики Крым и СБУ перешли к активной фазе пресечения антиукраинской деятельности медиаструктуры "РИА Новости - Украина".

"Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Статья УК Украины о госизмене предусматривает уголовную ответственность за деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Обыски и задержание в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве являются жесткими, но адекватными мерами, если у Службы безопасности Украины есть достаточные доказательства их агентурной деятельности, заявила, в свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт").

"Я думаю, что Служба безопасности имеет достаточно доказательств, если пошли на такие меры, как задержание", - сказала Сюмар журналистам в Киеве.

Она также предположила, что эти следственные действия могут быть связаны с агентурной деятельностью, а не с журналистской.

"Доказательства, очевидно, должны быть предъявлены. А в случае наличия таких доказательств, такие меры являются адекватными, учитывая, что мы сегодня находимся в состоянии войны", - сказала глава комитета.

Потребовали освобождения

В Москве действия украинских силовиков по отношению к российским журналистам назвали неприемлемыми.

"Это далеко не первая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства неонацистских радикальных молодчиков, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что РФ ждет принципиальных заявлений представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

"Для нас сейчас главное - понять, где находятся наши граждане, как с ними обращаются и каковы причины подобных неприемлемых действий", - добавил министр.

По его словам, в Москве "разбираются с этой ситуацией и будут требовать доступа к российским гражданам".

"А в том, что касается медийного аспекта происходящего, что касается европейских принципов и ценностей, включая свободу слова, создание необходимых условий для работы журналистов, то мы не раз обращали внимание западных коллег в рамках ОБСЕ, Совета Европы, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве", - отметил Лавров.

По его мнению, США и европейские участники ОБСЕ "обязаны высказаться без двойных стандартов".

На то, что действия силовых структур Украины в отношении российских журналистов потребуют самой жесткой реакции со стороны международных организаций, поскольку украинские власти и правоохранительные органы регулярно нарушают принцип свободу слова, обратили внимание и в Кремле.

"В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительным и вопиющим", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эти действия противоречат всем нормам и правилам, они заслуживают самого жесткого осуждения по линии международных организаций.

"Мы будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил, что "украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации, замечены в действиях, направленных на подавление свободы слова и свободы СМИ".

"Мы самым решительным образом это осуждаем", - сказал Песков, добавив, что Москва считает неприемлемыми какие-либо силовые действия в отношении российских СМИ.

Он пообещал ответные действия со стороны Москвы.

"Но чтобы говорить что-то конкретно, нужно сначала получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь", – заявил Песков.

Он также считает, что действия Киева должны быть "жестко осуждены".

"А в остальном будем действовать квалифицировано, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских СМИ", - заключил Песков.

В Госдуме также потребовали от украинских властей освободить задержанного руководителя "РИА Новости-Украина". Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал задержание руководителя "РИА Новости-Украина" "беспрецедентной провокацией в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг и действующих в соответствии с законодательством Украины".

"Комитет призывает международные организации, следящие за соблюдением прав человека, в частности, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на этот вопиющий акт нарушения прав журналистов, и требует от киевских властей незамедлительного освобождения представителя РИА Новости, а также проверки действий СБУ на соответствие законодательству Украины", - заявил Левин журналистам.

Он считает действия украинских силовиков "откровенным произволом" и отмечает, что "использование силовых мер, обычно применяемых к опасным для общества преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода слова и неприкосновенность личности".

С требованием освободить журналиста "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и прекратить оказывать давление на СМИ к киевским властям также обратился Союз журналистов России (СЖР).

К призывам СЖР присоединилась и Международная федерация журналистов.

"Международная федерация журналистов и ее российский аффилированный союз требуют немедленного освобождения Кирилла Вышинского", - говорится в сообщении организации, опубликованном в Facebook.

Обеспокоенность в связи с сообщениями об обысках в киевском офисе "РИА Новости-Украина" выразил и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда в офисах российских медиа в Киеве, арестов журналистов и обыски домов журналистов. Я вновь призываю власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, так как это сказывается на свободном потоке информации и свободе СМИ", - говорится в заявлении Дезера, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он напомнил, что "в соответствии с Хельсинкской декларацией государства-участники ОБСЕ обязались содействовать условиям, при которых журналисты из одной страны - участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике".

"Борьба с пропагандой не должна выходить за рамки международных стандартов и не должна представлять собой неизмеримое вмешательство в деятельность СМИ", - отметил Дезир.

Госдепартамент США также призвал Киев действовать в рамках закона в ситуации с российским журналистом.

"Арест журналистов или обыски в штаб-квартирах СМИ - это то, что нужно делать в соответствии с законом... Мы понимаем Украину, которая, как и многие другие страны, обеспокоена сильной пропагандой", - заявила в ходе брифинга Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Но это очень серьезные действия, которые нужно совершать в соответствии с законом", - добавила Нойерт.

Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп США потребовать от Киева немедленно освободить руководителя "РИА Новости-Украина".

"Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Обозреватель Анастасия Николаева

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