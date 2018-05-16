Соединил курорты

16.05.18 16:02

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru – Крымский мост связал воедино два курортных региона РФ. Автомобилисты опробуют новую дорогу, продажи авиабилетов в Крым снижаются.

Движению дали "зеленый" свет

Движение автомобилей по Крымскому мосту запущено 16 мая. К полудню (за 6,5 часов после официального открытия) по нему проехали более 5 тыс. машин.

"После открытия движения по Крымскому мосту прошло более 2500 транспортных средства в сторону Крыма и более 2,5 тыс. в сторону Краснодарского края. Итого с 5:30 в обе стороны проехало свыше 5 тыс. транспортных средств", - сообщил ФКУ Упрдор "Тамань".

В то же время, по данным МЧС Крыма, услугами Керченской паромной переправы перед открытием моста пользовались в среднем более 2 тыс. легковых машин и более 100 автобусов.

Не обошлось и без происшествий: за 6 часов дорожным службам пришлось дважды эвакуировать автомобили с моста – один из них заглох из-за нехватки бензина, другой остановился из-за поломки. Кроме того, были зарегистрированы случаи превышения максимально разрешенной скорости.

Главы двух южных регионов, которые соединил мост, возлагают на него большие надежды. Так, глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook отметил, что открытие Крымского моста – это событие, сопоставимое по своим масштабам и значению с самыми выдающимися историческими победами и достижениями России.

"Крымский мост соединяет не только берега, но и настоящее и будущее", – считает Сергей Аксенов.

В свою очередь глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что одновременно с вводом в эксплуатацию автомобильной, а в дальнейшем и железнодорожной магистралей моста, в крае будут реализованы и другие масштабные инфраструктурные проекты.

"Чтобы сделать проезд к Крымскому мосту удобным, в 2019 году начнется строительство Дальнего северо-западного обхода Краснодара. Новая транспортная магистраль с одной стороны обеспечит подъездные пути к мосту, с другой - разгрузит город от изнуряющих пробок", - отметил Вениамин Кондратьев.

Еще один плюс, который назвал губернатор, – рост турпотока.

"Открытие Крымского моста превратит Юг России в единый большой курорт. Суммарно мы сможем принимать свыше 21 млн человек в год, и этот показатель будет только расти. По предварительным подсчетам, турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет с 6,2 до 8 млн человек в год", - сказал губернатор журналистам.

Между тем, россияне в этом году стали реже бронировать авиабилеты в Крым.

"Выяснилось, что летом 2018 года популярность полуострова снизилась на 18% - с 23,5% до 19,2% от общего числа перелетов по России", - говорится в сообщении отдела по связам с общественностью сервиса путешествий Туту.ру.

Сильнее всего просел пассажиропоток из Москвы — почти на треть.

"Любопытно, что падение турпотока произошло несмотря на снижение средней цены на перелет. Летом 2018 года улететь в Крым (и обратно) можно в среднем за 12 552 рубля — на 6,2% дешевле, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом турпоток из регионов на полуостров практически не изменился. А по итогам 2017 года, которые приводятся в сообщении сервиса, Симферополь оказался самым популярным городом России при авиапутешествиях. Второе место занимал Сочи, третье — Санкт-Петербург.

Санкции за строительство

Одним из первых на открытие Крымского моста отреагировал Киев, высказав свой "решительный протест".

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и в очередной раз указывает на противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины. (...) Украина последовательно будет работать над расширением национальных и международных санкций к физическим и юридическим лицам, причастным к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив", - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия Москвы противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной.

"В условиях российской вооруженной агрессии против Украины и временной оккупации Крымского полуострова это фактически является попыткой легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины", - также отметили в МИД.

В заявлении подчеркивается, что строительство моста, как и "другие действия оккупационной власти", не могут изменить статус автономной республики Крым и города Севастополь как части территории Украины в ее международно признанных границах.

"Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний и будет возмещать причиненный вред", – рассчитывают в МИД Украины.

В ответ на это глава Крыма заявил, что Украине не следует "рассуждать о соблюдении международного права".

"За четыре года наша страна, которую он (президент Украины Петр Порошенко – ИФ) называет "оккупантом", построила в Крыму уникальный мост, современный аэропорт, энергетический мост, магистральный газопровод, новые школы и детские сады, достраивает новые электростанции, строит автобан, модернизирует промышленность, энергетику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру", - написал в своем блоге Сергей Аксенов.

Он также напомнил о не построенном Подольском мостовом переходе через Днепр, проект которого 25 лет назад утвердил Киевский городской совет.

"Украинский режим за (последние - ИФ) четыре года развязал в своей стране гражданскую войну, убил десятки тысяч людей, потерял Донбасс, перекрыл крымчанам воду и электричество, устроил транспортную и продовольственную блокаду полуострова, засылает к нам диверсантов и грозит войной", – сравнил глава республики.

В свою очередь в администрации США считают, что открытие Крымского моста отрицательно отразится на людях и полуострове.

"Мы видели строительство и открытие моста над проливом. Строительство этого моста определенно негативно отразилось на людях в Крыму. Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создает проблемы для судоходства. Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас", - сказала журналистам представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

В Посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию Госдепа на открытие Крымского моста, заявили, что Россия не будет спрашивать у США или у какой-либо другой страны разрешения на строительство транспортной инфраструктуры на своей территории.

"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым - Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", – говорится в распространенном комментарии российской дипмиссии.

Планируется, что движение грузовиков будет введено осенью этого года, железнодорожное сообщение запустят в декабре 2019 года.

Обозреватель Евгения Артемова

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