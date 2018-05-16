Места и обязанности

16.05.18 16:52

Interfax-Russia.ru – Президент подписал указ о новой структуре правительства. Однако предложения по кандидатурам глав министерств будут представлены лишь 18 мая.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник в Сочи представил президенту РФ Владимиру Путину новую структуру правительства. Председатель правительства отметил, что принципиальных изменений не предполагается, но "есть ряд важных предложений, которые направлены на оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти".

Так, глава правительства предложил включить Федеральное агентство по научным организациям (ФАНО) в структуру нового Министерства науки и высшего образования. Последнее должно появиться в результате разделения нынешнего Министерства образования и науки на два ведомства.

"В этом случае Агентство по научным учреждениям, которое у нас занималось вопросами Академии наук, войдет в структуру министерства науки и высшего образования", - сказал Медведев на встрече с Владимиром Путиным.

Он отметил, что в случае разделения Минобрнауки на два ведомства "органом, который будет надзирать образование в стране", будет специальное агентство, которое будет под контролем правительства. Этот надзорный орган, по его словам, будет отвечать и за среднюю школу, и за высшую школу и науку в целом.

Дмитрий Медведев также заявил, что количество вице-премьеров будет приведено в соответствие с договоренностями, которые ранее обсуждались с президентом.

"Естественно, приводится в соответствие с тем, что мы с вами обсуждали, количество вице-премьеров в структуре правительства и некоторые другие вопросы, связанные со штатной численностью и другими технологическими вопросами деятельности правительства нового состава", - сказал он на встрече с президентом.

В ходе консультаций с парламентским фракциями перед своим назначением на пост главы правительства, Медведев озвучивал ряд предложений по составу вице-премьеров. Как ожидается, в новый состав кабмина войдут Ольга Голодец, Виталий Мутко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев и Татьяна Голикова. Ожидается, что свой пост сохранит и Юрий Трутнев.

В то же время, и.о. первого вице-премьера Игорь Шувалов, и.о. вице-премьеров Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин не были названы среди возможных кандидатов в будущее правительство на посты вице-премьеров.

Татьяна Голикова, возглавлявшая Счетную палату, теперь будет курировать социальные вопросы, тогда как Ольга Голодец, отвечавшая раньше за это направление, будет заниматься вопросами культуры и спорта. Кандидатура Виталия Мутко рассматривается на пост вице-премьера по вопросам строительства. Пост главы Счетной палаты согласился занять Алексей Кудрин.

Ожидается также появление должности зампреда правительства по вопросам развития транспорта, связи и цифровой экономики. Этот пост прочат Максиму Акимову, который в настоящее время занимает должность первого заместителя руководителя аппарат правительства.

Кроме того, планируется, что пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, который сейчас занимает Дмитрий Рогозин, перейдет Юрию Борисову, бывшему до этого замглавы Минобороны РФ. Пост зампреда правительства прочат Константину Чуйченко, который в настоящий момент является начальником контрольного управления Кремля.

Первым же виц-премьером Медведев намерен назначить и.о. главы Минфина Антона Силуанова, который, вероятно, продолжит возглавлять финансовое ведомство. Вопросами промышленности и энергетики займется Дмитрий Козак.

"Еще одним важным изменением, которое предлагается для рассмотрения, является преобразование министерства связи и информационных технологий в министерство цифрового развития для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране", - сказал Медведев на встрече с президентом во вторник.

Премьер-министр также предложил передать торговые представительства от Минэкономразвития – Минпромторгу.

"Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта наших промышленных предприятий, нашего технологического экспорта за границей, то есть теми задачами, которые в настоящее время и так занимается министерство промышленности, и в этом случае будет неплохое соединение их возможностей внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей нашего государства", - пояснил Медведев главе государства.

В итоге, после встречи с премьер-министром президент подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", фиксирующий изменения в кабмине.

В документе зафиксировано, что заместителей председателя правительства будет 10 (раньше их было 9). Этим же указом Минобрнауки разделено на два министерства, министерство связи и массовых коммуникаций переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, упразднено ФАНО и правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства. Рособрнадзор и Росмолодежь теперь напрямую подчиняются правительству.

Однако, озвучив структуру нового кабинета министров, Медведев не назвал имена глав ведомств. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что кандидаты на должности глава правительства представит президенту в пятницу.

"Дмитрий Анатольевич вернется сюда (в Сочи - ИФ) в пятницу, и до Меркель (канцлер Германии - ИФ) встретится с президентом. Будут объявлены имена (кандидатов в члены правительства - ИФ), и это, наверное, будет такая длительная встреча, будет объемный материал", - сказал Песков, добавив, что возможные министры не будут присутствовать на встрече.

По словам пресс-секретаря президента, первая встреча с правительством, с большой долей вероятности, пройдет в Москве, но точной даты он не назвал, предположив, что это случится до начала Петербургского международного экономического форума.

Между тем, и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин уточнил, что не все преобразования закреплены в президентском указе, а функционал министерств и ведомств еще будет меняться.

"Вы увидите определенные изменения, которые не зафиксированы еще в этом указе (о структуре органов исполнительной власти, подписанном во вторник - ИФ). Поэтому это более комплексная история с точки зрения полномочий и функционала министерства", - сказал Орешкин журналистам, комментируя вопрос, считает ли он полномочия Минэкономразвития урезанными.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что новая структура правительства оптимальна.

"Думаю, что это точно пойдет на пользу и повысит эффективность правительства", - сказал Володин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его мнению, переподчинение торгпредств Минпромторгу логично, как и то, что Рособрнадзор и Росмолодежь теперь напрямую подчиняются правительству. Он также одобрил разделение Минобрнауки на два ведомства.

"Решение хорошее по разделению министерства образования и науки на два министерства. Об этом раньше говорили и особенно в регионах ожидали этого решения и экспертное сообщество (обсуждало эту идею)", - сказал Володин.

По его словам, высшая школа и наука - это одна сфера деятельности, а вопросы просвещения - другая.

"Когда министерство до сегодняшнего дня решало и те и другие задачи, то, как правило, в ущерб либо одним, либо другим", - пояснил Володин.

Обозреватель Ксения Новикова

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