ВСМ будущего

17.05.18 10:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Проект создания ВСМ "Челябинск-Екатеринбург" попал в Транспортную стратегию РФ до 2030 года. Но, по мнению экспертов, это не ускорит его реализацию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении проекта создания железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Челябинск-Екатеринбург", который существует пока только на бумаге, в Транспортную стратегию РФ до 2030 года. Челябинские власти считают, что это событие станет катализатором для реализации проекта. Эксперты же отмечают, что в ближайшие годы начала строительства данной ВСМ ожидать не стоит.

Планы по созданию ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" обсуждаются в Свердловской и Челябинской области на протяжении нескольких лет. Первые мысли о такой железной дороге, как сообщал в интервью агентству "Интерфакс-Урал" свердловский вице-губернатор Александр Высокинский, появились еще в 2000 году.

По его словам, предусматривалось строительство между Екатеринбургом и Челябинском аэропорта наподобие Франкфурт-на-Майне и подведение к воздушному узлу скоростной железной дороги. Проект реализован не был, а идея магистрали получила новое развитие.

"Идет обсуждение строительства ВСМ "Москва - Пекин". Почему бы ее не начать строить с участка Екатеринбург - Челябинск?", - задавал риторический вопрос Высокинский, подчеркивая, что это вызвало бы сильный синергетический эффект.

В 2016 год правительство Челябинской области и ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" для реализации этого проекта создали хозяйственное партнерство (ХП) "Уральская скоростная магистраль". Потом в ХП вошла Свердловская область, внеся в его складочный капитал 50 млн рублей. В настоящее время, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами "Уральской скоростной магистрали", помимо региональных структур, также являются АО "Русская медная компания", ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" и ООО "РВМ ВСМ", аффилированная с "Российскими железными дорогами". Складочный капитал ХП вырос до 250 млн рублей.

Предполагается, что трасса "Челябинск – Екатеринбург" будет частью ВСМ "Евразия" между Европой и Китаем. На одной из пресс-конференций челябинский губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что еще пару лет назад ВСМ "Москва-Пекин" (часть "Евразии") не должна была проходить через Челябинск.

"Она из Екатеринбурга через Новосибирск и через Монголию шла вниз до Пекина. Челябинск даже не рассматривался как территория, через которую эта дорога должна была двигаться. Теперь мы встроены. Мы ничего еще не построили, но мы были так активны, что уже встроены в эту ситуацию", - заявлял губернатор.

Касаемо включения уральской ВСМ в Транспортную стратегию РФ до 2030 года, он сообщил, что "теперь этому проекту будет придан мощный импульс".

Проект предусматривает новую двухпутную железнодорожную высокоскоростную магистраль и сопутствующую инфраструктуру. Общее расстояние между конечными станциями составит порядка 218 км, время в пути - 1 час 10 минут. Поезда будут идти со скоростью до 300 км/ч.

С учетом времени в пути до автовокзалов поездка может занять максимум 2 часа.

"В результате создания ВСМ с двухчасовой доступностью городов произойдет фактическое объединение рынков труда Свердловской и Челябинской агломераций. (…) За счет этого поднимется производительность труда, вырастут среднедушевые доходы населения, увеличится капитализация недвижимости", - говорится в презентации "Уральской скоростной магистрали" (есть в распоряжении Interfax-Russia.ru).

Сейчас, исходя из расписания на сайте РЖД, на поезде из Екатеринбурга до Челябинска можно добраться за 4,5 – 7 часов. Автобус расстояние от одного автовокзала до другого преодолевает примерно за 4 часа. На автомобиле поездка между городами занимает порядка 2-3 часов.

Как считает челябинский эксперт в сфере транспорта Яков Гуревич, экономия времени за счет ВСМ будет непропорциональна затратам на ее создание.

"Время определяется не тем, сколько поезд идет от точки "а" до точки "б", а сколько времени пассажир тратит на дорогу, оно сопоставимо с временными затратами при поездке на машине. Также можно было бы запустить электропоезд "Ласточку", который через Каменск-Уральский ехал бы два часа, но идея ВСМ остановила развитие ветки "Каменск-Уральский – Челябинск", там до сих пор не закончено строительство вторых путей", - высказал Interfax-Russia.ru свое мнение Яков Гуревич.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой полагает, что ВСМ объединит города. По его словам, Екатеринбург и Челябинск вместе дают 6% валового национального продукта.

"Объединив их, мы сможем создать третий в стране экономический центр, который будет конкурировать с Санкт-Петербургом", - заявил Владимир Косой, которого цитирует пресс-служба правительства Челябинской области.

Дмитрий Медведев на совещании с исполняющими обязанности вице-премьеров, сообщив о подписании распоряжения о включении ВСМ в стратегию, подчеркнул, что магистраль должна положительно повлиять на развитие районов, через которые будет протянута.

"Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы людям, которые там живут, было удобнее ездить и по личным делам, и в необходимых случаях на работу", - сказал он.

По данным презентации "Уральской скоростной магистрали", прогнозируемый пассажиропоток ВСМ на десятый год эксплуатации составит (с учетом транзитных пассажиров) более 4 млн человек в год. Грузопоток в это время также с учетом транзита будет порядка 5,5 млн тонн в год.

Стоимость проекта оценивается в 365,9 млрд рублей, реализовать его планируется с помощью концессионного соглашения сроком на 32 года. Согласно данным презентации, заключение соглашения намечено на 2018 год, проектирование – на 2019-2020 года, строительство – в 2021-2024 годах, а эксплуатация – с 2025 года. Минтранс РФ и хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" обсудят условия концессии до конца сентября 2018 года. Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщала, что в ходе переговоров предстоит договориться об объемах привлечения федеральных средств, долях финансирования частных инвесторов и региональных бюджетов, ожидаемом доходе государству. В настоящее время инвестор не определен.

В январе "Ведомости" со ссылкой на свои источники писали, что инициаторы проекта уральской магистрали хотят взять половину средств на ее строительство в кредит.

"(Участники – ИФ) подали в правительство заявку - частную концессионную инициативу. (...) ВСМ Екатеринбург-Челябинск оценена в заявке в 360 млрд руб. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит", - отмечало издание.

Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук считает, что вероятность того, что проекту понадобится значительная поддержка федерального бюджета, высока.

"Стоит отметить, что одним из проблемных вопросов новой линии является низкий пассажирский трафик для операционной окупаемости проекта и высокая вероятность значительной поддержки федерального бюджета", - заявил он Interfax-Russia.ru, уточнив, что включение уральской ВСМ в транспортную стратегию также не означает скорейшего его строительства.

Эксперт напомнил, что ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" стала пятым подобным проектом в Транспортной стратегии. Поэтому с учетом того, что бюджетные средства ограничены, а проект, например, ВСМ "Москва – Казань" лучше проработан, средства получит скорее он.

В пользу этого говорит и тот факт, что региональные власти на Урале уже много лет добиваются начала федерального финансирования строительства железнодорожной магистрали "Северный широтный ход", хотя данный проект прошел множество согласований и имеет подтвержденную грузовую базу.

"Учитывая опыт проработки проектов ВСМ в России, а также не очевидные финансовые и экономические эффекты от новой линии, можно ожидать, что разработка, рассмотрение предТЭО и обоснование целесообразности строительства линии в федеральных органах произойдет не ранее 2019 года", - отметил заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий.

Соответственно, по его прогнозам, проектирование будет выполнено не ранее 2020-2021 годов, поиск инвесторов – в 2021-2022 годах, а стройка может начаться не ранее 2022-2023 годов.

"При условии прохождения всех этапов согласований", - добавил Владимир Савчук.

Обозреватель Александра Качалова

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