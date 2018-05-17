Дальневосточный круиз

17.05.18 13:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Круизный сезон стартовал на Камчатке. Ожидается, что в этом году регион посетят более 6 тыс. туристов.

В начале мая на Камчатке открылся очередной круизный сезон. Первым к берегам Петропавловска-Камчатского подошел пассажирский лайнер Celebrity Millennium.

"Лайнер пришел к нам из Японии. На его борту 2 тыс. 89 пассажиров из США, Японии, Канады и других стран и 961 член экипажа", - сообщили в пресс-службе агентства по туризму и внешним связям Камчатки.

По данным организации, на полуострове иностранные гости провели всего один день. Утром судно покинуло Авачинскую бухту и отправилось в Канаду.

"Celebrity Millennium - один из крупнейших лайнеров, которые в этом году мы ждем у берегов Камчатки", - отметила руководитель агентства Елена Стратонова.

По ее данным, в течение последних семи лет лайнер Celebrity Millennium регулярно заходит в порт Петропавловска-Камчатского. Судовой агент Celebrity Millennium - ООО "Пасифик Нетворк". Судно имеет длину 294 метров, ширину 32 метра. На судне 11 палуб, 975 кают.

Затем, 14 мая в акваторию Авачинской бухты зашел круизный лайнер Norwegian Jewel.

"На борту судна на Камчатку прибыли 2 тыс. 300 пассажиров из 51 страны, а также 1 тыс. 19 членов экипажа. Судно осуществляет круиз из Японии на Аляску. Во Владивостоке гости пробыли всего один день, в течение которого посетили основные достопримечательности города и его окрестностей", - сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.

Там же пояснили, что стандартная туристская программа для всех "круизников" включает в себя посещение лучших городских музеев, памятников, храмового комплекса, концертов знаменитых камчатских исполнителей и танцевальных ансамблей, а также экскурсию на смотровую площадку на Петровской сопке. Помимо этого, туристам показывают питомник ездовых собак, этнические стойбища и корякскую деревню, где для них организуют дегустация блюд местной кухни.

Круизный лайнер Norwegian Jewel ("Норвежская драгоценность") был построен в 2005 году. Длина судна составляет 296 метров, водоизмещение - 93 тыс. 502 тонны. Корабль способен разместить на борту до 2 тыс. 866 пассажиров в 1 тыс. 194 каютах.

17 мая к берегам Камчатки подошел третий круизный лайнер Silver Shadow. По данным местных властей, на борту судна находится 339 иностранных туристов из 25 стран мира и 278 членов экипажа.

"Лайнер впервые зашел в порт Петропавловска-Камчатского в 2004 году, а этот заход уже 12 по счету. За все это время Silver Shadow доставил на Камчатку 5 тыс. иностранных туристов. Визит гостей продлится один день, туристам будет предложена интересная и насыщенная программа", - отметили в краевом агентстве по туризму.

Круизный лайнер Silver Shadow компании Silversea был построен в 2000 году. Он имеет длину 186 метров, ширину 24,8 метра и осадку 6 метров. Судно способно разместить на борту до 466 пассажиров.

Всего же в рамках круизной программы 2018 года на Камчатку зайдет 15 судов. Общее число туристов, которые смогут посетить разные районы региона, составит около 6,5 тыс. человек. В прошлом году на Камчатку зашли 12 круизных судов с общим числом пассажиров около 5,6 тыс.

Напомним, что еще раньше (в конце февраля) круизный сезон стартовал и в Приморье. Первым во Владивосток прибыл лайнер Amadea с 600 туристами из Германии и Великобритании.

"Лайнер Amadea путешествует под флагом Багамских Островов. Круиз морского гиганта начался 18 февраля в японском порту Йокогама. Туристы уже побывали в портах Нагоя, Кобе, Хиросима и Канадзава (Япония). Во Владивостоке гости провели один день", - сообщили в пресс-службе приморской администрации.

Спустя два месяца к приморским берегам пришвартовался лайнер Costa Neo Romantica, на борту которого находилось 1 тыс. 400 южнокорейских гостей. Затем, 12 мая во Владивосток впервые зашел лайнер Costa Serena.

Как сообщили во Владивостокском морском терминале, судно следует из порта Сокчо. В общей сложности, по данным местных властей, ожидается, что в течение текущего круизного сезона иностранные суда зайдут в порт Владивостока 20 раз. К слову, в прошлом году к берегам Приморья пришвартовалось 15 круизных лайнеров, которые привезли в край 13 тыс. туристов.

"На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы перетянуть часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и, конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации", - сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

Помимо этого, как сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, выступая на VIII Российско-корейском форуме, в этом году приморские власти также планируют открыть регулярную круизную линию, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии Симоносеки и Майдзуру. Перевозить туристов будет круизный паром Glory Sea, способный одновременно вместить до 1,3 тыс. пассажиров. В настоящее время на этом направлении работает только паромная линия Владивосток - Донхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония).

Между тем, с недавних пор иностранные туристы стали проявлять интерес и к теплоходным экскурсиям по России.

"Иностранный турпоток может выйти на докризисный уровень впервые с 2014 года, когда количество зарубежных гостей на российских теплоходах сократилось вдвое. Каждый десятый пассажир круизного теплохода в этом году будет иностранцем. Увеличение числа бронирований связано не только с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, но и с тем, что общий интерес к России растет", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом, как пояснили в организации, в отличие от "наземного" въездного туризма, который популярен у китайцев, в речные и морские круизы в основном едут гости из Европы - немцы, французы, итальянцы и испанцы. В этом сезоне заметен рост числа круизных туристов из США, которые практически отсутствовали 4 года назад. Также увеличилось количество и туристов из Вьетнама.

"Внутренний рынок также показывает хорошие результаты: 80% мест на круизы "Мостурфлота" предстоящим летом и осенью уже раскуплены, и это больше, чем было в конце апреля 2017 года", - отметили в ассоциации.

По мнению специалистов АТОР, хорошему спросу способствует ценовая политика ведущих круизных операторов. Так, цены на круизы в этом году практически не выросли - индексация с учетом инфляции составила всего 3-5%.

Средняя стоимость речного круиза в России составляет от 4 до 6 тыс. в день на человека. Круиз в теплоходе повышенной комфортности (обычно такие используются исключительно для иностранных групп) обойдется от 10 тыс. рублей на человека в день.

Обозреватель Наталья Пономарева

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