Найти виноватых

18.05.18 12:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности администраций трех сел, пострадавших от паводка в Якутии.

Следственное управление СКР по Республике Якутия возбудило уголовное дело по факту халатного исполнения своих обязанностей сотрудниками администраций трех сел Усть-Майского района Якутии.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений Усть-Майского района", - говорится в сообщении ведомства.

Как установили следователи, подвижки льда на реке Алдан, проходящей по территории Усть-Майского района, начались ночью 9 мая, в связи с чем возникла вероятность образования заторов в районе поселков Эжанцы, Эльдикан, Кюпцы, а также их дальнейшего подтопления.

10 мая и.о. главы Усть-Майского района ввел режим повышенной готовности. В период с 10 по 15 мая паводковая обстановка на территории района ухудшилась, что все-таки привело к подтоплению этих сел, повреждению и уничтожению имущества местных жителей, а также возникновению угрозы для их жизни и здоровья.

"Как следует из материалов проверки, проведенной прокуратурой, нарушение прав и законных интересов граждан стало возможным по причине ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц муниципальных образований "Кюпский национальный наслег", "поселок Эльдикан", а также "Эжанский национальный наслег", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным рабочей группы по отслеживанию паводковой обстановки Усть-Майского района, в зону подтопления в поселках Эжанцы, Эльдикан, Кюпцы попало 582 дома и 287 объектов индивидуального жилищного строительства, в которых проживало 1 тыс. 217 человек, в том числе 314 детей.

"В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, выявить круг лиц, ответственных за принятие экстренных мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории района, в том числе по обеспечению информирования населения, своевременной эвакуации и обеспечению сохранности имущества граждан", - отметили в СУ СКР.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, ситуация с паводком в Якутии по-прежнему остается достаточно сложной. Так, в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах республики и в селе Табага (пригород Якутска) остаются подтопленными 224 дворовых территорий, где проживают 647 человек.

"В связи с прохождением ледохода на реке Лена остаются подтопленными низкопойменные участки в селах Рассолода, Хаптагай Мегино-Кангаласского района и Октемцы и Хоточу Хангаласского района, а также село Табага в пригороде Якутска. Жители этих территорий были заблаговременно отселены по родственникам и знакомым", - уточнили спасатели.

Кроме того, в зону подтопления попало и якутское село Чериктей (стоит на реке Алдан). Здесь подтоплено 27 дворов, где проживает 67 человек. Также вода стоит в 216 дворах в селах Харбалах и Чимнайи (на реке Амга).

Помимо этого, по данным регионального МЧС, в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровней воды у сел Батамай, Ситте, Кальвица, Аргас Кобяйского района и Арбын (Сыгыннах) и Намцы Намского района.

"Приведен в готовность один пунктов временного размещения общей вместимостью на 50 человек. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь. На период работы ПВР будет обеспечен охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов", - сообщили спасатели.

Также в зону подтопления попал поселок Чимнайи, расположенный на реке Амга в Таттинском районе Якутии. По данным регионального МЧС, по состоянию на 18 мая в населенном пункте подтоплено 152 дворовых территорий, где проживает 300 человек, в том числе 54 ребенка. Местные жители были заблаговременно отселены к родственникам и знакомым.

"Готовы к работе пять пунктов временного размещения, все они обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме, общей вместимостью 1 тыс. 50 человек. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь. На период работы пунктов временного размещения будет обеспечен охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов", - сообщили спасатели.

Отметим, что другой подтопленный поселок в этом районе – Харбалаах – уже освободился от воды, ведется просушка домов и уборка мусора.

Как сообщил журналистам глава республики Егор Борисов, по последним данным, весенний паводок в Якутии затронул 27 населенных пунктов республики, где было подтоплено 1 тыс. 635 дворовых участков. По предварительным подсчетам, ущерб от паводка составил более 300 млн рублей.

"Предполагаем, что эта сумма кратно увеличится. Паводковая ситуация очень серьезная. Мы наблюдаем первый этап паводка в центральной Якутии. Второй этап - это вскрытие северных и арктических рек, мы ожидаем его начало на следующей неделе с появлением ледохода Верхнеколымском районе. Третий этап - летом в конце июля - августе в Оймяконском, Верхоянском районах", - сказал глава региона.

По его словам, затор на реке Лена вблизи Якутска в районе села Табага пытаются устранить при помощи ледокола "Капитан Бабичев", принадлежащего "Ленскому объединенному речному пароходству".

"Мы не можем взрывать лед по определенным техническим требованиям безопасности - вблизи лежит газопровод. Если ситуация усугубится, найдем другой метод, способ решить вопрос", - уточнил Борисов.

Он также сообщил, что финансовые выплаты в течение двух недель получат пострадавшие от паводка из первого списка, в который вошли жители с наличием прописки и правами на собственность. Им также будет оказана поддержка из федерального бюджета. Майские пенсии и зарплаты поступят раньше срока - до начала июня.

Ранее сообщалось, что в республике подтоплено 738 жилых домов, в которых проживает 1 тыс. 870 человек. При этом по данным министерства охраны природы Якутии, всего с начала паводка было затоплено 1 тыс. 29 жилых домов, в которых проживают 3 тыс. 214 человек.

"Всего от наводнения в Якутии пострадало 3 тыс. 266 человек, предварительная сумма оказания материальной помощи пострадавшему населению составляет 81 млн 650 тысяч рублей. На сегодня подсчет произведен пока только в Амгинском районе, сумма ущерба предварительно составила 288 млн рублей, также на оказание матпомощи необходимо 22 млн 350 тысяч рублей", - в свою очередь сообщил журналистам главный инженер исполнительной дирекции по ликвидации последствий паводка и организации восстановительных работ в республике Виталий Петров.

По его словам, cписки пострадавших от паводка в Амгинском районе, в основном, уже сформированы и начали подаваться для оказания матпомощи. Сейчас подсчет ущерба начался в Усть-Майском, Хангаласском, Таттинском районах Якутии.

Обозреватель Наталья Пономарева

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