Сложили крылья

18.05.18 15:34

Interfax-Russia.ru – Авиакомпания "Саратовские авиалинии" может прекратить свою деятельность с 31 мая. Росавиация пока не продлила сертификат эксплуатанта.

После того, как 11 февраля самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья, Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании. При этом, как отмечал глава Росавиации Александр Нерадько, проблем с обеспечением безопасности полетов в авиакомпании после корректирующих мероприятий, проведенных регулятором, не наблюдалось.

Как пояснял Нерадько журналистам, речь шла о случае в 2015 году, когда бывший генеральный директор авиакомпании провез своего родственника в кабине экипажа.

"Тогда были приняты корректирующие мероприятия, генеральный директор освобожден от занимаемой должности, руководство было переназначено и серьезных каких-то проблем в обеспечении безопасности полетов не было", - рассказал глава Росавиации.

Со своей стороны "Саратовские авиалинии" временно приостановили полеты воздушных судов Ан-148. До катастрофы парк авиакомпании включал шесть подобных самолетов, которые были задействованы на 19 регулярных маршрутах и на одном чартерном рейсе. Ан-148 были заменены на самолеты Як-42 и Embraer-190.

После внеочередных технических проверок Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании "Саратовские авиалинии" возобновили полеты на этом типе самолетов, усилив экипаж пилотом-инструктором. При этом в авиакомпании приняли решение поочередно отправить самолеты Ан-148-100В, аналогичные разбившемуся, на предприятие-изготовитель на плановое техобслуживание.

Между тем, Ространснадзор после внеплановой проверки компании "Саратовские авиалинии" предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа.

"Мы сделали предписание приостановить полеты на Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются", - заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин. Вместе с тем он не уточнил, касается ли предписание всех модификаций Ан-148 или только той, что имеется в парке "Саратовских авиалиний" - Ан-148-100В.

Кроме того, по его словам, Ространснадзор рекомендовал приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируют непосредственно "Саратовские авиалинии".

"После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", - сказал Басаргин, добавив, что у ведомства есть претензии и к персоналу компании.

В свою очередь Росавиация по итогам внеплановой проверки ограничила сертификат эксплуатанта перевозчика до 27 апреля. Это время авиакомпании было предоставлено для устранения выявленных Росавиацией замечаний. В противном случае "Саратовским авиалиниям" грозили приостановка или аннулирование сертификата.

"Саратовские авиалинии" со своей стороны продолжили выполнять полеты на самолетах типа Embraer-190 и Як-42.

Позднее, изучив заявку перевозчика на снятие ограничения, Росавиация предложила ему добровольно прекратить авиационную деятельность.

Как следовало из письма руководителя ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву, с копией которого ознакомился "Интерфакс", 15 марта "Саратовские авиалинии" направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Однако в письме Нерадько указано, что "анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства". "Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе", - говорилось в письме.

Глава Росавиации резюмировал, что дальнейшее рассмотрение заявки "Саратовских авиалиний" представляется невозможным.

"Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности ("Саратовским авиалиниям" принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года)", - предложил Нерадько Вахромееву.

После критики главы Росавиации компания сменила гендиректора, ввела новый бренд IvolgaAirlines и лизинговала несколько новых самолетов.

В конце апреля Федеральное агентство воздушного транспорта России все же продлило срок действия сертификата эксплантата "Саратовских авиалиний" до 30 мая.

"Мы делаем все возможное, для того, чтобы с авиакомпании "Саратовские авиалинии" регулятором были сняты полностью ограничения, чтобы мы могли выполнить свои обязательства перед пассажирами в летний сезон. Компания продолжает реализацию стратегического плана развития, который включает обновление самолетного парка (в ближайшие дни мы ожидаем пополнения авиапарка третьим воздушным судном Embraer-190) и ряд других мер, направленных на повышение эффективности работы авиапредприятия", - заявил новый гендиректор авиакомпании Игорь Натыкан.

Авиакомпания также представила в Росавиацию документы об устранении выявленных замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства и подала заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта.

Однако 17 мая в адрес "Саратовских авиалиний" поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года.

"Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством АО "Саратовские авиалинии" принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года", - сообщил перевозчик.

В сообщении указано, что в связи с принятым решением будут уволены 1 тыс. 200 сотрудников. Деньги за приобретенные билеты компания пообещала вернуть в установленном порядке.

"Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель", - отмечают в авиакомпании.

В свою очередь в Росавиации "Интерфаксу" заявили, что приказом ведомства срок действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" был ограничен до 30 мая 2018 года, и "данное решение не отменялось".

Между тем правительство Саратовской области в рамках своих полномочий пообещало принять все меры для обеспечения бесперебойной работы саратовского аэропорта после остановки с 31 мая деятельности авиакомпании.

"Мы взаимодействуем с "Саратовскими авиалиниями" и с Росавиацией, чтобы авиасообщение не было прервано и жители региона не испытывали сложностей. Окончательное решение по дальнейшей судьбе предприятия остается за надзорной структурой", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

Со ссылкой на зампреда облправительства Александра Буренина Попова также отметила, что при любом раскладе сотрудники компании не останутся без работы - это принципиальная позиция губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

В настоящее время на завершающем этапе находится строительство нового аэропортового комплекса, а это новые возможности и для перевозчика, и для жителей региона, напомнили в областном правительстве.

Обозреватель Анастасия Николаева

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