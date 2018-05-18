Попались на старине

18.05.18 16:59

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.

Следственный комитет России 17 мая сообщил о задержании бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж"", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она уточнила, что среди подозреваемых помимо Пирумова и Колесникова также директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.

Следователи считают, что подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации".

В домах, где проживали задержанные, следователи вместе с сотрудниками ФСБ России провели обыски. Позднее Пирумову и Колесникову предъявили обвинение.

При этом все три фигуранта дела уже были осуждены в прошлом году в рамках знаменитого "дела реставраторов". Так, Пирумов в октябре 2017 года был приговорен к 1,5 годам колонии, но его освободили в зале суда, поскольку назначенный срок отбыл под стражей во время следствия. Мазо был освобожден от полученного срока по таким же обстоятельствам, а Колесникова приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Из-за этого скандала группа депутатов даже предлагала отправить в отставку главу Минкультуры Мединского. Кстати, все фигуранты дела тогда признали вину в полном объеме, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Уже на следующий день, 18 мая, задержанных ждал суд в Москве. Следователь ходатайствовал об аресте экс-замминистра культуры и главы группы компаний "Роспан". Во время заседания следователь сообщил, что сумма хищений, вменяемая Пирумову, может превысить 450 млн.

"Сумма похищенного взята в минимальном размере, в дальнейшем может быть увеличена. У следствия имеют данные, что у Пирумова был умысел на хищение денежных средств", - сказал следователь. Его также поддержал представитель прокуратуры, заявив о наличии достаточных оснований для ареста.

В то же время сам экс-замглавы Минкультуры своей вины не признал и опроверг заявление следователя о намерении скрыться в Великобритании. Он также попросил суд избрать более мягкую меру пресечения.

"Считаю, что мой подзащитный, находясь на свободе или под домашним арестом, не сможет оказывать давление на свидетелей или иным образом препятствовать проведению следственных действий, как утверждает следствие. Хотел бы заявить ходатайство об избрании Пирумову меры пресечения, не связанной с лишением свободы", - сказал в суде его адвокат Федор Куприянов.

Во время заседания Пирумову стало плохо, ему вызвали "скорую" помощь. Тем не менее, судья озвучила решение о его аресте.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июля ", - огласила решение судья Елена Ленская.

В то же время суд учел, что бывший чиновник обвиняется в совершении тяжкого преступления, наказание по которому предусматривает до 10 лет лишения свободы. В постановлении также указывается, что Пирумов может попытаться скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, а также другим способом препятствовать ходу расследования.

Между тем, как стало известно газете "Коммерсант", Эрмитаж оценил ущерб от действий одной из компаний Колесникова в 860 млн рублей. Пирумова же следователи считают главным организатором махинаций.

По данным издания, изначально Эрмитаж заключил контракт с ООО "Мехстройтранс", которая находится под контролем Колесникова, на 3,667 млрд рублей в декабре 2015 года. Получить же столь крупный заказ, утверждают источники "Коммерсанта", помогли Пирумов и Мазо. Компания должна была построить к 2019 году здание публичной библиотеки Эрмитажа. Туда планировали перевезти около 1 млн книг.

Однако в июле 2017 года Эрмитаж расторг контракт с "Мехстройтранс", который уже успел получить около 1 млрд рублей. При этом выяснилось, что работ было выполнено на 270 млн рублей, а стройка фактически остановилась еще в 2016 году, пишет издание.

Более того, оказалось, что собственных средств на строительство проекта у подрядчика не было изначально, а полученный транш тут же перечислен другим сомнительным компаниям, которые входили в группу "Роспан". Так, 600 млн рублей получила компания-генподрядчик строительства второй очереди Музея космонавтики им. Циолковского в Калуге, деньги на которую похитили еще раньше, а этот эпизод вошел в "дело реставраторов".

Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, впервые столь крупный договор был расторгнут бюджетным учреждением, что не типично для столь крупных проектов. В декабре 2017 года "Мехстройтранс" признали банкротом, а суд признал музей крупнейшим кредитором.

"В рамках установленного законом порядка конкурсного производства были получены данные, подтверждающие, что бюджетные денежные средства были распределены между компаниями, связанными с Колесниковым. Также было выведено имущество, находившееся на балансе ООО "Мехстройтранс", за счет которого можно было бы погасить его долг перед Эрмитажем. Эта информация была доведена до комитета кредиторов несколько дней назад. Таким образом, у Государственного Эрмитажа появились очевидные сведения, что денежные средства аванса были похищены мошенническим путем", - говорится в сообщении.

После чего представители музея обратились в СК РФ. Эрмитаж вместе с представителями других организаций оценил объем проведенных компанией работ. Оказалось, что реальные работы не велись позднее лета 2016 года, на стройплощадке не был выполнен целый ряд подготовительных работ. Однако вплоть до июля 2017 года подрядчик создавал видимость какой-либо деятельности из-за повышенного внимания прессы.

"По состоянию на начало июля 2017 года было выполнено 14% от общего объема предусмотренных договором строительно-монтажных работ, при этом отставание от утверждённого графика производства работ составляло около 8-9 месяцев, что влекло срыв срока ввода объекта в эксплуатацию. При этом строительные работы на объекте были полностью прекращены 4 апреля 2017 года", - заявляют в Эрмитаже.

По данным учреждения, перечисленные на строительство деньги сразу же были переведены другим компаниям Колесникова и никогда не направлялись на реализацию контракта.

Обозреватель Ксения Новикова

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