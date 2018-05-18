Из губернаторов в министры

18.05.18 20:19

© РИА Новости. Сергей Русанов

Interfax-Russia.ru – Три губернатора вошли в состав обновленного правительства РФ. Эксперты посчитали это положительным трендом.

Президент РФ Владимир Путин согласовал кандидатуры вице-премьеров и министров, подписав соответствующие указы. Многие члены правительства сохранили свои посты, но появились и новые фигуры, среди которых губернаторы трех регионов. Для самих глав такое движение вверх, судя по всему, стало неожиданным. Политологи восприняли появление в правительстве представителей регионов положительно.

Посты в новом правительстве сохранили глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и глава Минюста Александр Коновалов. Также были переназначены глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, министр культуры Владимир Мединский, министр труда Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков. Бывший министр ликвидированного и разделенного надвое министерства образования Ольга Васильева возглавила новое министерство просвещения, а бывший глава ФАНО Михаил Котюков - министерство науки и высшего образования.

Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, став еще и первым вице-премьером. За Юрием Трутневым остались должности вице-премьера и полпреда в Дальневосточном федеральном округе.

Остальные посты вице-премьеров заняли или новые люди, или члены предыдущего состава правительства, но получившие другие полномочия: Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко.

Сменился министр чрезвычайных ситуаций: вместо Владимира Пучкова ведомство возглавил замдиректора ФСБ России Евгений Зиничев. Замначальника управления президента РФ по международным и культурным связям с зарубежными странами Сергей Чеботарев стал министром по делам Северного Кавказа. Губернатор Амурской области Александр Козлов назначен министром по развитию Дальнего Востока.

Однако самыми неожиданными стали назначения двух уральских губернаторов. Глава Тюменской области Владимир Якушев сменил Михаила Меня на посту министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин назначен министром природных ресурсов и экологии вместо Сергея Донского.

"Мы люди государевы. Если глава правительства выбрал, как я мог, получив кредит доверия, отказаться", - прокомментировал журналистам в пятницу Владимир Якушев свое назначение, добавил, что о нем он узнал несколько дней назад. Тюменскую область он возглавлял 13 лет, а уже в понедельник должен быть в Москве на новом рабочем месте.

Ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин, находившийся в этой должности 8 лет, вероятно, тоже не ожидал такого поворота событий.

"Для нас для всех это очень неожиданно. Губернатор в Салехарде сегодня проводил большое совещание по майскими указами президента РФ со сроками исполнения. Совершенно рабочая повестка. Никто ничего не ожидал и ни с кем прощаться не собирался", - сообщала агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь Кобылкина Наталья Хлопунова. Менее чем за два часа после новости о назначении теперь уже руководитель Минприроды РФ собрал внеочередное совещание с правительством ЯНАО, где поблагодарил всех за работу. В понедельник Кобылкин в Москве начнет знакомиться с новым коллективом.

Впрочем, политологи не удивлены таким выбором.

"Меня чрезвычайно радует появление в составе министров Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина. Это находка президента и премьера. Они были лучшими губернаторами в стране, наверняка станут отличными министрами. Работал с ними. Уверен в этом", - написал на своей странице в Facebook политолог, бывший заместитель уральского полпреда Андрей Колядин.

Близкий к Кремлю эксперт, глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин полагает, что новый состав правительства, в котором среди министров много представителей из регионов, повысит качество госуправления.

"В новом составе кабинета министров прослеживается баланс между различными группами влияния и баланс между опытными вице-премьерами и теми, кто пришел на федеральный уровень впервые", - заявил Костин "Интерфаксу".

Руководитель центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что, хоть состав правительства частично поменялся, курс останется прежним.

"Перестановки точечные. Но меня радует, что есть несколько представителей от регионов. Региональное лобби в правительстве сохранилось или, может быть, даже и усилилось", - высказал Interfax-Russia.ru свое мнение Олег Иванов. Он уточнил, что бывшие губернаторы будут учитывать в своей работе специфику регионов.

По мнению политолога, кандидатуры Кобылкина и Якушева выбирались исходя из их опыта и качеств, а не в результате лоббирования той или иной политической группировкой.

"Якушев всегда был на хорошем счету в федеральных органах власти. Минстрой имеет и региональную специфику, это министерство нужно было отдать губернатору. Здесь, думаю, учитывались, в первую очередь, профессиональные качества", - отметил Олег Иванов.

Президент коммуникационный холдинг "Minchenko consulting" Евгений Минченко также считает назначение закономерным.

"С одной стороны, ни для кого не являются секретом хорошие отношения Якушева с Собяниным (Сергей Собянин, бывший губернатор Тюменской области, нынешний мэр Москвы – ИФ) и Кобылкина с Тимченко (акционер "НОВАТЭКа" Геннадий Тимченко – ИФ). С другой стороны, и тот и другой ухитрялись иметь гармоничные отношения со всеми основными группами влияния в регионах. У Кобылкина были ровные отношения с газпромовской группой, с Сечиным, с Ротенбергами. Нельзя сказать, что Якушев или Кобылкин были очевидными лоббистами одной группы. Как раз у высококлассных управленцев одним из качеств является умение находить взаимовыгодный баланс интересов", - заявил Interfax-Russia.ru Евгений Минченко.

Он прогнозирует, что роль министерств, возглавляемых уральскими губернаторами, по разным причинам будет только возрастать.

"Минстрой, думаю, усилился, но не столько благодаря тому, что пришел Якушев, а потому что перед этим министерством поставлены амбициозные задачи: в полтора раза увеличить объемы жилищного строительства. Минприроды – одно из важнейших министерств для топливно-энергетического комплекса. Также выросла значимость экологической повестки", - считает президент "Minchenko consulting".

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин, напротив, считает, что это назначение Дмитрия Кобылкина говорит о повышенном интересе правительства к вопросам защиты и освоения Арктики.

"Дмитрий Кобылкин очень сильный арктический губернатор, он хорошо знает руководителей стран арктического региона. Думаю, что здесь наши интересы полностью совпадут с точки зрения охраны природы Арктики, ну а с точки зрения Минприроды - ее освоения", - сказал Игорь Честин "Интерфаксу". Он подчеркнул, что ЯНАО был на хорошем счету в плане охраны природы, и в области особо охраняемых природных территорий.

Что же касается самих регионов, то скоро станет известно, кто их возглавит. В Тюменской области обязанности главы временно исполняет вице-губернатор Сергей Сарычев, а в ЯНАО и.о. будет назначен в самое ближайшее время указом президента РФ. Выборы глав регионов назначены на сентябрь 2018 года.

Обозреватель Александра Качалова

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