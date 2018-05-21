Новые взрывы: ликвидация пожара на арсенале в Пугачево может занять несколько дней
  
Оружие нового поколения: Россия представит в Астане более 300 образцов техники и вооружения
   
Объявили о закрытии: "Саратовским авиалиниям" не продлили сертификат эксплуатанта
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19
 
Точка зрения
21.05.18 12:42

Прерванный полет

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Interfax-Russia.ru – Три человека пострадали в результате жесткой посадки частного вертолета в Хабаровском крае. Следователи начали проверку.

Частный вертолет "Газель 342" совершил аварийную посадку в Хабаровском крае.

"Аварийная посадка частного вертолета "Газель 342" произошла вечером 20 мая в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района края. По предварительным данным, на борту находилось три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. По дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного из них случился сердечный приступ, в результате мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Остальные пассажиры вертолета все-таки дошли до охотничьего домика, откуда их уже забрали спасатели и доставили в больницу поселка Экимчан. Известно, что один из пострадавших отделался легкими травмами – рассечением брови и небольшим сотрясением мозга, второму же понадобится серьезная операция.

"39-летний мужчина с травмой позвоночника сейчас находится в реанимации. За ним вылетел борт санавиации из Благовещенска. Дальнейшее лечение он будет проходить в областной больнице", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель главного врача по лечебной части Экимчанской районной больницы Светлана Орликова.

Первый пострадавший, по ее словам, уже самостоятельно покинул больницу.

Тело третьего пассажира, скончавшегося от сердечного приступа после крушения вертолета, доставили в морг в поселке Экимчан. Погибшим, к слову, оказался бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России, 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Информацию подтвердил и совладелец компании "Сонико-Чумикан" (г. Хабаровск) Виктор Медведев. Он заявил агентству, что был знаком с генералом и лично вылетал к месту аварии, чтобы забрать пострадавших.

"Мне позвонил директор авиакомпании, на которую они вышли после аварии. У них не было свободного вертолета в этот момент, чтобы забрать пострадавших людей из тайги. Пришлось вылететь самому. Я знаю этих ребят и лично был знаком с генералом Ежковым. В этом году ему должно было исполниться 72 года. Он прилетел на рыбалку", - сообщил он.

По его словам, генерал-полковник Анатолий Ежков до июля 2004 года занимал должность заместителя директора ФСБ РФ. Был уволен указом главы государства вскоре после нападения боевиков на Ингушетию (июнь 2004 года). После этого Ежков работал вице-президентом по безопасности и связям с государственными органами компании "Сибур".

Пострадавшим, получившим травму глаза и сотрясение головного мозга, как сообщили в администрации Тугуро-Чумиканского района, был один из совладельцев производственного комплекса "Серышевский" Амурской области Сергей Мельниченко (48 лет). Предположительно, именно он находится за штурвалом вертолета.

По словам Виктора Медведева, пассажиры и пилот вертолета направлялись на рыбалку.

"Их было на базе четыре человека, двое из Москвы и двое местных. Один москвич остался на базе "кашеварить", а трое в воскресенье (20 мая – ИФ) вылетели за речку на рыбалку. Жесткая посадка произошла, когда еще было светло, насколько я знаю, просто в диспетчерскую службу звонок поступил в ночь на понедельник (на 21 мая – ИФ)", - рассказал Виктор Медведев.

Отметим, что следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР уже проводят проверку по факту жесткой посадки вертолета "Газель 342". По ее результатам будет принято процессуальное решение.

"Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время на место ЧП собирается выехать следственная группа", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также обстоятельства произошедшего выясняет и Ространснадзор.

"Мы пока начали предпроверочные мероприятия. Выясняем все обстоятельства. Сложность в том, что вертолет частный, принадлежит владельцу из другого региона. Ранее к владельцу со стороны нашего управления претензий не было", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и.о. начальника управления Сергей Тихонов.

Кроме того, для расследования причин крушения "Газели 342" в Хабаровский край прибудут специалисты МАК.

"Комиссия сформирована и уже приступила к расследованию этого происшествия. Специалисты вылетят в Хабаровский край сегодня", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе МАК.

Вместе с тем, свою проверку по факту жесткой посадки вертолета на севере Хабаровского края уже начала и Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов", - уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, что пока ни одна из указанных структур не выдвинула свои версии произошедшего. Тем не менее, как заверяют синоптики, погода в районе авиакатастрофы была хорошей, поэтому вряд ли ЧП могло произойти из-за сложных метеоусловий.

"С вечера (20 мая – ИФ) в районе шел небольшой дождь, ветер пять метров в секунду. Несмотря на кучево-дождевые облака, видимость была хорошая", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Дальневосточном Гидрометцентре.

Напомним, что в апреле в Хабаровском крае также разбился вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". В момент ЧП на борту авиасудна находилось шесть человек, все они погибли.

По факту этого ЧП Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, разбившийся вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. В оперативном штабе, созданном на месте ЧС, "Интерфаксу" уточнили, что в условиях плохой видимости вертолет налетел на деревья, упал и сгорел. Только ли сложные метеоусловия послужили причиной гибели судна, следователям еще только предстоит выяснить. Сейчас же следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.05.18 16:59
Попались на старине
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
  23.04.18 16:28
Непогода в столице
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
  22.03.18 16:26
Домогательства без доказательств
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
  13.03.18 15:21
Проститься с легендой
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
  22.02.18 17:22
Студенты против футбола
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
  05.02.18 17:40
В колонию через прокол
Interfax-Russia.ru – Суд отменил арест осужденного из-за смерти пациента на два года врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления ее приговора в законную силу.
.
  31.01.18 14:05
Пилотные районы
Interfax-Russia.ru – Первое переселение москвичей в рамках программы реновации планируется провести уже в феврале. Пилотными могут стать Головинский район и улица Красных зорь.
.
  22.01.18 14:56
Арктика в столице
Interfax-Russia.ru – Ледяная пещера из 70 тонн льда появится в парке "Зарядье". Посетителям выдадут одежду полярников и покажут "северное сияние".
.
  19.01.18 13:14
Первые на льду
Interfax-Russia.ru – Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию. Чемпионат проходит уже 110 раз в Европе и второй раз в Москве.
.
  28.12.17 10:50
Год строительства и праздников
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Главные события
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket