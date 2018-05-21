Прерванный полет

21.05.18 12:42

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Interfax-Russia.ru – Три человека пострадали в результате жесткой посадки частного вертолета в Хабаровском крае. Следователи начали проверку.

Частный вертолет "Газель 342" совершил аварийную посадку в Хабаровском крае.

"Аварийная посадка частного вертолета "Газель 342" произошла вечером 20 мая в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района края. По предварительным данным, на борту находилось три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. По дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного из них случился сердечный приступ, в результате мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Остальные пассажиры вертолета все-таки дошли до охотничьего домика, откуда их уже забрали спасатели и доставили в больницу поселка Экимчан. Известно, что один из пострадавших отделался легкими травмами – рассечением брови и небольшим сотрясением мозга, второму же понадобится серьезная операция.

"39-летний мужчина с травмой позвоночника сейчас находится в реанимации. За ним вылетел борт санавиации из Благовещенска. Дальнейшее лечение он будет проходить в областной больнице", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель главного врача по лечебной части Экимчанской районной больницы Светлана Орликова.

Первый пострадавший, по ее словам, уже самостоятельно покинул больницу.

Тело третьего пассажира, скончавшегося от сердечного приступа после крушения вертолета, доставили в морг в поселке Экимчан. Погибшим, к слову, оказался бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России, 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Информацию подтвердил и совладелец компании "Сонико-Чумикан" (г. Хабаровск) Виктор Медведев. Он заявил агентству, что был знаком с генералом и лично вылетал к месту аварии, чтобы забрать пострадавших.

"Мне позвонил директор авиакомпании, на которую они вышли после аварии. У них не было свободного вертолета в этот момент, чтобы забрать пострадавших людей из тайги. Пришлось вылететь самому. Я знаю этих ребят и лично был знаком с генералом Ежковым. В этом году ему должно было исполниться 72 года. Он прилетел на рыбалку", - сообщил он.

По его словам, генерал-полковник Анатолий Ежков до июля 2004 года занимал должность заместителя директора ФСБ РФ. Был уволен указом главы государства вскоре после нападения боевиков на Ингушетию (июнь 2004 года). После этого Ежков работал вице-президентом по безопасности и связям с государственными органами компании "Сибур".

Пострадавшим, получившим травму глаза и сотрясение головного мозга, как сообщили в администрации Тугуро-Чумиканского района, был один из совладельцев производственного комплекса "Серышевский" Амурской области Сергей Мельниченко (48 лет). Предположительно, именно он находится за штурвалом вертолета.

По словам Виктора Медведева, пассажиры и пилот вертолета направлялись на рыбалку.

"Их было на базе четыре человека, двое из Москвы и двое местных. Один москвич остался на базе "кашеварить", а трое в воскресенье (20 мая – ИФ) вылетели за речку на рыбалку. Жесткая посадка произошла, когда еще было светло, насколько я знаю, просто в диспетчерскую службу звонок поступил в ночь на понедельник (на 21 мая – ИФ)", - рассказал Виктор Медведев.

Отметим, что следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР уже проводят проверку по факту жесткой посадки вертолета "Газель 342". По ее результатам будет принято процессуальное решение.

"Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время на место ЧП собирается выехать следственная группа", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также обстоятельства произошедшего выясняет и Ространснадзор.

"Мы пока начали предпроверочные мероприятия. Выясняем все обстоятельства. Сложность в том, что вертолет частный, принадлежит владельцу из другого региона. Ранее к владельцу со стороны нашего управления претензий не было", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и.о. начальника управления Сергей Тихонов.

Кроме того, для расследования причин крушения "Газели 342" в Хабаровский край прибудут специалисты МАК.

"Комиссия сформирована и уже приступила к расследованию этого происшествия. Специалисты вылетят в Хабаровский край сегодня", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе МАК.

Вместе с тем, свою проверку по факту жесткой посадки вертолета на севере Хабаровского края уже начала и Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов", - уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, что пока ни одна из указанных структур не выдвинула свои версии произошедшего. Тем не менее, как заверяют синоптики, погода в районе авиакатастрофы была хорошей, поэтому вряд ли ЧП могло произойти из-за сложных метеоусловий.

"С вечера (20 мая – ИФ) в районе шел небольшой дождь, ветер пять метров в секунду. Несмотря на кучево-дождевые облака, видимость была хорошая", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Дальневосточном Гидрометцентре.

Напомним, что в апреле в Хабаровском крае также разбился вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". В момент ЧП на борту авиасудна находилось шесть человек, все они погибли.

По факту этого ЧП Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, разбившийся вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. В оперативном штабе, созданном на месте ЧС, "Интерфаксу" уточнили, что в условиях плохой видимости вертолет налетел на деревья, упал и сгорел. Только ли сложные метеоусловия послужили причиной гибели судна, следователям еще только предстоит выяснить. Сейчас же следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

Обозреватель Наталья Пономарева

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