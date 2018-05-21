От "Бронебойщика" до "Терминатора"

21.05.18 13:52

© РИА Новости. Павел Герасимов

Interfax-Russia.ru – Более 300 образцов техники, в том числе "Терминаторы", "Панцири" и "Тигры", представит Россия на выставке KADEX-2018 в Казахстане.

Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 пройдет с 23 по 26 мая под эгидой министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана на территории авиационной базы вооруженных сил в Астане. В 2018 году выставка проводится в 5 раз.

В этом году на выставке будут представлены: авиационная техника; БПЛА и космические технологии; вооружение и военная техника сухопутных войск и военно-морских сил; системы и средства ПВО; тыловое и техническое обеспечение войск; IT-технологии; системы и средства связи; робототехника в военной сфере; альтернативные источники энергии.

Единую российскую экспозицию на KADEX-2018 организует Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех"), который участвует в казахстанской выставке уже в третий раз.

"Рособоронэкспорт уже стал традиционным участником KADEX. Каждый раз наши делегации проводят здесь весьма плодотворную работу. В этом году мы представляем в Астане более 300 образцов российской продукции военного назначения, среди которых есть и экспортные новинки. Уверен, что наши предложения получат заслуженное внимание со стороны представителей вооруженных сил Казахстана и других стран – участниц выставки", - отмечает генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Всего в составе единой российской экспозиции принимают участие 11 российских холдингов и 18 входящих в их состав предприятий.

Ожидается, что среди представителей сухопутных войск Казахстана и делегаций других стран интерес вызовут новые образцы стрелкового оружия, технические средства обучения для стрелкового оружия и бронетанковой техники.

Кроме того, организаторы выставки рассчитывают, что внимание заказчиков привлекут экспортная новинка - бронетранспортер БТ-3Ф, автомобиль специального назначения "Тигр-М" и другая бронетехника. В том числе подтвердившая свои отличные боевые и эксплуатационные качества в ходе антитеррористической операции боевая машина поддержки танков (БМПТ) - "Терминатор".

Наиболее перспективными образцами для военно-воздушных сил на рынке региона считаются сверхманевренный многофункциональный истребитель типа Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, а также легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т.

Также на выставке будут представлены российские беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и новинка каталога Рособоронэкспорта – "Орион-Э".

Для военно-морских сил на стенде компании также представлены недавно получившие свое экспортное будущее образцы – малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э" и малый ракетный корабль проекта 21635.1 "Сарсар". Кроме них посетители смогут увидеть катер специального назначения проекта 21980Э "Грачонок", скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 и скоростную штурмовую лодку БК-10 проекта 02450.

В свою очередь концерн "Техмаш" (также входит в ГК "Ростех") в рамках выставки представит боеприпасы нового поколения. Так, одну из ключевых позиций на стенде компании займет неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью.

Ракета, получившая название "Бронебойщик", предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. С-8ОФП позволяет выполнять боевые операции самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации.

Также "Техмаш" представит на выставке образец реактивного снаряда в снаряжении термобарической смесью для ТОС-1А ("Солнцепек"). Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км. Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Происходит объемно-детонирующий подрыв. Возникшие в результате основные поражающие факторы – высокотемпературное поле и ударная волна – распространяются на площади до 40 тыс. кв. м.

Среди экспонатов, представляемых в Казахстане, - неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ с кумулятивно-осколочной частью, предназначенная для поражения бронированной техники и легкоуязвимых наземных целей.

"Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г.Шипунова" (Тула, входит в "Ростех") со своей стороны продемонстрирует высокоточное вооружение для различных родов войск, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", артиллерийский комплекс управляемого вооружения КМ-8 "Грань" для минометов калибра 120 мм, боевые модули с управляемым вооружением для оснащения объектов бронетанковой техники.

Кроме того, посетителям стенда будут представлены натурные образцы стрелково-гранатометного и огнеметного вооружения. Экспозиция КБП будет размещена в составе объединенной выставочной экспозиции холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы".

Также на оружейной выставке в Астане зенитные ракетные системы и продукцию гражданского назначения представит концерн ВКО "Алмаз - Антей".

Как сообщила пресс-служба предприятия, на объединенной экспозиции концерна в павильоне будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500" и С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетных комплексах (ЗРК) средней и малой дальности семейства "Бук" и "Тор".

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с информацией о многофункциональном радиолокационном комплексе (РЛК) 55Ж6МЕ, подвижной радиолокационной станции дежурного режима 55Ж6УМЕ, мобильной РЛС дежурного режима "Небо-СВУ", мобильной РЛС 1Л121Е и малогабаритной 1Л122-1Е и мобильной РЛС 1Л125Е.

"На KADEX-2018 мы ожидаем серьезный интерес зарубежных заказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим эксклюзивным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.

По данным министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, свое участие в выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 подтвердили более 20 зарубежных делегаций во главе с министрами обороны.

В качестве экспонентов на KADEX-2018 свою продукцию представят 294 компании из 26 стран мира: Беларуссии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, РФ, США, Сербии и др.

Обозреватель Анастасия Николаева

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