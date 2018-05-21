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Кровавая суббота: Кадыров сообщил, что напавшие на церковь бандиты не причастны к ИГИЛ
   
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21.05.18 16:05

Вопрос причастности

© РИА Новости. Саид Царнаев
Interfax-Russia.ru – Рамзан Кадыров считает, что ИГИЛ не причастна к нападению на православный храм Архангела Михаила в Грозном.

Четверо боевиков пытались 19 мая захватить в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном.

"Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", - сообщил "Интерфаксу" глава Чечни Рамзан Кадыров.

Представитель правоохранительных органов позднее сообщил "Интерфаксу", что в результате нападения боевиков и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

"По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, погибшие (Владимир Горсков и Кайрат Рахметов) полицейские охраняли церковь и не дали боевикам проникнуть внутрь. Известно, что они были командированы в Чечню из Саратовской области. 21 мая их похоронили на родине.

В свою очередь Следственный комитет РФ подтвердил ликвидацию четырех боевиков и гибель двух полицейских и одного прихожанина.

Затем глава Чечни сообщил через свой Telegram-канал, что лидер напавших на церковь в Грозном жил в одном из соседних регионов, остальные трое - жители Чечни.

"Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного", - сообщил Рамзан Кадыров.

При этом, по данным МВД по Чеченской республике, главарь группы был уроженцем и жителем одного из соседних регионов. Какого именно – не известно. Но, исходя из полученной информации, можно предположить, что он мог быть выходцем из Дагестана, Ингушетии или Ставропольского края с которыми граничит республика. По данным неофициальных новостных каналов в Telegram, четвертый нападавший был из Ингушетии.

Вскоре после нападения портал Site Intelligence Group, отслеживающий информацию о деятельности террористов, сообщил, что ответственность за атаку на православный храм Михаила Архангела в Грозном взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ.

Однако эту информацию опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что эмиссаров ИГИЛ нет на территории республики. Он также предположил, что информация о причастности ИГИЛ к нападению на храм в Грозном призвана отвести подозрение от истинных организаторов преступления.

"Конечно, иблисское государство (так Рамзан Кадыров называет ИГИЛ - ИФ) или то, что от нее осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Я не говорю, что ее сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", - написал Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram, подчеркнув, что "переводить стрелки на ИГИЛ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей".

По словам главы Чечни, информационные порталы, отслеживающие информацию о деятельности ИГИЛ, "осознанно или вслепую занимаются информационным сопровождением террористических акций".

"Когда иблисское государство практически разгромлено, некие зарубежные сайты с регулярным постоянством сообщают, что оно организовало все, что на свете происходит (. . .). Цель ясна - внушить обывателю во всем мире, что иблисское государство до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты", - пишет Рамзан Кадыров.

Он отметил, что следственно-оперативная работа по делу о нападении на храм в Грозном продвигается, и пообещал со временем предоставить общественности подробную информацию.

На произошедшее в регионе отреагировали представители духовенства и чиновники.

Так, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказал убеждение, что устроившим стрельбу не удастся внести разлад в мирные отношения между представителями разных конфессий и народов Кавказа.

"Попытки бандитов такими действиями внести разлад между конфессиями, братскими народами Кавказа ни к чему не приведут. Мы должны быть более сплоченными в борьбе с терроризмом", - написал он в своем блоге в Instagram.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил о важности роли гражданского общества и духовенства в борьбе с терроризмом и псевдорелигиозным экстремизмом.

"Подобные трагедии заставляют нас особенно остро почувствовать, сколь уязвимо право человека на жизнь в условиях мировой террористической угрозы. Вот почему столь большие надежды мы возлагаем на деятелей православного и мусульманского духовенства: обращаясь к душам людей, они могут сделать для борьбы с терроризмом намного больше, чем полиция и спецслужбы. То же можно сказать и о представителях интеллигенции", - привела слова Михаила Федотова пресс-служба СПЧ.

В пресс-службе добавили, что Совет возмущен нападением и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в связи с попыткой нападения на церковь в Грозном выразил уверенность, что террористы не достигнут своих целей.

"Кучка экстремистов, предположительно псевдоисламского толка, попыталась запугать православных верующих Чечни, посеять рознь между православными и мусульманами, но получили достойный отпор", - заявил Владимир Легойда журналистам.

Он также убежден, что православные и мусульмане России, как и прежде, будут едины в борьбе с террористами.

Обозреватель Евгения Артемова

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