Финишная прямая

21.05.18 18:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Меньше месяца остается до начала ЧМ-2018 в России. На стадионах, задействованных в мундиале, уже провели тестовые матчи, а города готовятся к наплыву зарубежных туристов.

Одиннадцать городов России вскоре примут Чемпионат мира по футболу-2018. В каждом из них подготовка вошла в завершающую стадию, а на построенных к мундиалю стадионах уже прошли тестовые матчи, собравшие десятки тысяч зрителей.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, все тестовые матчи выполнили свою задачу.

"Тестовые матчи удались, решили свои задачи, они прошли на высоком уровне", - сказал Мутко во время совещания с представителями регионов, которые примут чемпионат. Он также отметил, что подготовка к мундиалю вышла на финишную прямую, никаких проблем нет.

"Мы семь лет готовились к чемпионату мира, теперь мы вышли на финишную прямую. Видно, как много людей вовлечено в проект. 262 объекта надо было построить. Каждый стадион оборудован бесплатным вай-фаем, любой болельщик с любой точки сможет выйти в интернет. Это останется как наследие ", - сказал он, добавив, что особое внимание было уделено вопросам безопасности.

По его словам, все субъекты Росси справились со своими задачами, однако не обошлось без проблем.

О выполнении Россией всех обязательств, связанных с подготовкой к Чемпионату, заявил также глава Минспорта Павел Колобков. Он также сообщил о готовности стадионов.

"Все стадионы соответствуют мировым стандартам и отвечают требованиям ФИФА, предъявляемых для проведения матчей мирового футбольного турнира. В апреле 2018 года завершились совместные с ФИФА инспекционные визиты во все города-организаторы. По итогам финального визита ФИФА в целом положительно оценивает уровень их подготовки к чемпионату мира", - сказал министр на заседании оргкомитета "Россия 2018" в Сочи.

По слова Колобкова, до 1 июня необходимо завершить комплексную, техническую и операционную готовность всех стадионов, которые затем будут переданы оргкомитету на период эксклюзивного использования для проведения чемпионата мира по футболу.

Глава Минспорта заявил, что верит в опыт главного тренера национальной сборной и рассчитывает на самоотверженность российских футболистов на чемпионате мира 2018 года.

"В преддверии чемпионата мира самое пристальное внимание уделяется подготовке национальной команды. Наша команда провела контрольные матчи с лучшими сборными, которые являются фаворитами предстоящего турнира. По итогам этих матчей был скорректирован план подготовки и проведен первый учебно-тренировочный сбор в Новогорске, где мы создали все условия", - сказал Колобков.

Тестовые матчи посетили десятки тысяч человек. Так, третий тестовый матч на стадионе "Ростов-Арена" в Ростове-на-Дону, прошедший 13 мая, собрал больше 40 тыс. человек. В ближайшие дни, 23 мая, в Ростов-на-Дону прибудет кубок чемпионата мира, который уже побывал в шести городах России: после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани и Нижнего Новгорода. Затем трофей повезут в Санкт-Петербург и Москву.

В свою очередь пресс-служба МЧС России сообщила, что на территориях, где пройдет Чемпионат, будет введен режим повешенной готовности.

"Он продлится с 25 мая по 25 июля 2018 года и будет касаться территориальных подсистем РСЧС (сил и средств всех служб, находящихся в регионе)", - говорится в сообщении ведомства.

На территориях соответствующих городских округов также рекомендовано ввести особый противопожарный режим. В рамках подготовки к масштабному мероприятию МЧС также передислоцирует авиационную технику.

"Всего для контроля ситуации с воздуха и при необходимости экстренного реагирования на ЧС во время проведения Чемпионата будут задействованы 58 воздушных судов МЧС России и Московского авиационного центра. Из них – 16 самолетов и 42 вертолета. В резерве будут находить еще 14 судов", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным оценкам оргкомитета Чемпионата, Россию посетят не меньше 600 тыс. иностранных болельщиков, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время презентации турнира в российском посольстве в Мадриде.

"Для нас самое главное – предоставить равные условия для всех команд, болельщиков, кто решил приехать, предоставить максимально гостеприимные условия нахождения в России. Очень сложно предугадать интерес. В настоящий момент россияне купили чуть менее половины билетов", - отметил Сорокин.

Особое внимание в настоящее время уделяет вопросам обеспечения безопасности. Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы корректно и деликатно решать эти задачи.

"Безусловно, особое внимание потребуется уделить вопросам безопасности. При этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

По его словам, необходимо "помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира - это большой праздник".

"Мы всегда рады нашим гостям и открыты для общения. И знаем, что объединяющая людей атмосфера турнира, позитивный настрой зрителей и участников, образ России как гостеприимной страны - это тоже значительная часть наследия чемпионата мира по футболу", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь власти Москвы уже сообщили, что столица готова к проведению ЧМ-2018.

"В полном объеме соответствуют требованиям обеспечения безопасности тренировочные поля на стадионах "ЦСКА" и ФК "Строгино", по которым также проведено категорирование и составлены паспорта безопасности. В настоящий момент все действующие станции московского метрополитена оснащены досмотровым оборудованием", - сказала "Интерфаксу" представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Юлия Лексина.

По ее словам, из 25 гостиниц, входящих в перечень объектов инфраструктуры чемпионата, в 24 оформлены паспорта безопасности. Кроме того, в перечень вошли шесть автовокзалов, которые прошли категорирование.

"Все объекты транспортной инфраструктуры столицы оснащены системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, локализаторами энергии взрыва. Контрольно-пропускные пункты оборудованы системами видеомониторинга и металлодетекторами", - добавила Лексина.

Откроет турнир матч между Россией и Садовской Аравией, который пройдет в московских "Лужниках" 14 июня. Ожидается, что эту игру посетит президент. На групповом этапе Чемпионата соперниками России также станут Уругвай и Египет. Финал турнира состоится 15 июля.

Обозреватель Ксения Новикова

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