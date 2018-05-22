Возьмут под охрану

22.05.18 12:37

© РИА Новости. Лев Устинов

Interfax-Russia.ru – Государственный природный заказник создают в Забайкалье. Он поможет сохранить более 30 редких видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и края.

Государственный природный заказник "Джилинский" площадью 111 тыс. гектаров появится в Улетовском районе Забайкальского края.

"С экологической точки зрения в заказнике будут сохраняться кедровики, имеющие орехово-промысловое значение, что, в целом, имеет большое значение для сохранения уникального генофонда сосны сибирской. Кроме того, эта территория играет важную водоохранную и водорегулирующую роль, которые способствуют сохранению лесных и пресноводных экосистем и связанных с ними охотничье-промысловых и редких видов животных и растений", - пояснил министр природных ресурсов края Александр Волков.

Так, в частности, по его словам, создание заказника будет способствовать сохранению 23 видов птиц, занесенных в Красную книгу Забайкальского края (выпь, касатка, каменушка, полевая лунь и другие), а также девяти видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ (филин, черный аист, беркут). Вместе с тем, как отметил Александр Волков, заказник имеет большое значение и для сохранения популяции ценных пород рыб - тайменя, ленка и хариуса в Амурском бассейне.

Кроме того, в марте в Забайкалье состоялись общественные слушания по созданию другого природного заказника регионального значения - "Нерчуганский" - на территории Тунгокоченского района края. Участники дискуссии проект поддержали.

"Заказник создается на землях лесного фонда Тунгокоченского лесничества общей площадью более 252 тыс. гектаров с целью сохранения лесных и пресноводных экосистем и связанных с ними охотничье-промысловых и редких видов животных и растений края; ихтиофауны среднего течения реки Нерча, естественных условий для нагула, нереста и зимовки местных и мигрирующих видов рыб, в том числе обыкновенного тайменя", - сообщило Минприроды края.

Помимо этого, как уточнили в министерстве, создание заказника поможет поддержать традиционный образ жизни коренных малочисленных народов севера Забайкальского края.

Вместе с тем, в феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Каларском районе Забайкальского края национального парка "Кодар".

"Площадь национального парка составит 491,7 тыс. гектаров. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) создана с целью сохранения природных комплексов горно-таежных лесов в бассейнах рек Витим и Чара, уникальных экосистем Кодарского хребта, мест обитания редких видов диких животных, а также защиты историко-культурных объектов и поддержания традиционного образа жизни коренного малочисленного народа - эвенков", - сообщили тогда в пресс-службе Минприроды региона.

В границы новой ООПТ будут включены два кластера.

"Первый - "Северный" - включает центральную часть хребта Кодар, ледники Кодара, пик БАМ, озеро Ничатка, Мраморное ущелье и урочище "Чарские пески". К слову, западная граница парка также совпадает с восточной границей заповедника "Витимский", расположенного в Иркутской области", - уточнили в пресс-службе.

Второй кластер - "Южный" - включает в себя озера Куандо-Чарского водораздела, Удоканское лавовое плато, Эймнахский вулканический район - вулканы "Аку", "Долинный", "Инаричи", "Чепе" и "Сыни", а также местные минеральные источники.

"Организация национального парка на территории Забайкальского края будет способствовать как созданию дополнительных условий для экономического развития Каларского района, его туристской и рекреационной инфраструктуры, так и повышению инвестиционной привлекательности региона в целом", - отметили в Минприроды края.

Вместе с тем, заказники в России создают не только в Забайкальском крае. Так, в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании государственного природного заказника федерального значения "Новосибирские острова" в Якутии. Общая площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) составит 6 млн 594 тыс. гектаров. В ее состав войдет как сам архипелаг Новосибирские острова, так и часть примыкающей к нему акватории шириной 12 морских миль.

Ранее Новосибирские острова входили в состав особо охраняемой природной территории республиканского значения - ресурсного резервата "Лена-Дельта". Однако, как показали исследования, подобный статус не соответствует уникальности объекта и не позволяет в полной мере обеспечить его охрану и изучение.

"Создание заказника на Новосибирских островах необходимо для сохранения островных экосистем, редких видов растений и животных и уникальных объектов неживой природы, а также для развития экологического туризма в Арктике", - заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

Территория "Новосибирских островов" – это северные арктические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с разреженной растительностью, а также арктические полупустыни и пустыни. Природные комплексы заказника типичны для Арктики, но имеют уникальные черты, в первую очередь благодаря близости Великой Сибирской Полыньи. На Новосибирских островах встречаются такие редкие растения, как родиола розовая, занесенная в Красную книгу РФ, крупка Поле, полынь Ричардсона, лютики шпицбергенский и ненецкий.

Также на островах находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков представителей мамонтовой фауны эпохи плейстоцена, а на острове Жохова, входящем в состав архипелага, была обнаружена стоянка людей каменного века, живших около 7 тыс. лет назад.

Всего, как сообщили в Минприроды Забайкальского края, к настоящему времени в России создано более 13 тыс. особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, общей площадью 209,5 млн гектар.

Федеральная система ООПТ, которая формировалась в течение 100 лет, сейчас включает в себя 105 государственных природных заповедников, 54 национальных парка, 57 федеральных заказников, 17 памятников природы, а также 67 ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет 63,3 млн гектаров.

Обозреватель Наталья Пономарева

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