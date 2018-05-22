Уйдет в историю

22.05.18 13:48

© РИА Новости. © РИА Новости. Анар Мовсумов

Interfax-Russia.ru – "АвтоВАЗ" снимает с конвейера автомобили Lada Priora. Кроме того, автозавод прекращает выпуск дорестайлинговых моделей Granta и Kalina.

Выпуск Lada Priora начался в 2007 году. Первым в серию пошел седан, спустя год модельный ряд дополнил хэтчбек, а в 2009 году – универсал. Кроме этого, "АвтоВАЗ" выпускал малыми сериями модификацию купе (фирменное обозначение трехдверного хэтчбэка) и вел разработку на его базе.

С начала 2009 года семейство Priora полностью вытеснило с конвейера семейство Lada 110. В 2011 году произошли небольшие изменения машины – был заменен передний бампер, зеркала заднего вида и рулевое колесо. Добавились новые функции. Также в комплектации "стандарт" был установлен новый 8-клапанный двигатель с облегченной шатунно-поршневой группой.

Несколько лет Lada Priora считалась одним из самых популярных автомобилей на российском рынке. В частности, по итогам 2014 года эта модель вошла в первую десятку рейтинга продаж новых легковых машин.

"Priora - одна из самых удачных моделей Lada. Более того - это лидер по темпам улучшения качества. За прошедший год нам удалось в 2,5 раза повысить качество Lada Priora. Об этом свидетельствует статистика обращений по гарантии, число которых в последний год значительно сократилось", - заявлял вице-президент по производству автомобилей Николай Строков на церемонии выпуска 900-тысячного автомобиля.

Популярности модели добавил и рестайлинг салона, проведенный в 2013 году. Тогда большинство пластиковых деталей стали изготавливать из материала с эффектом soft-look (пластик, который выглядит, как мягкая автомобильная кожа хорошей выделки, при этом обладает повышенной стойкостью к царапинам), значительно повысили акустический комфорт.

Модернизировали и ходовые качества автомобиля. Головную оптику снабдили дневными ходовыми огнями, улучшили шумоизоляцию, к опциям добавилась система курсовой устойчивости. Благодаря изменениям повысились комфортность, безопасность автомобиля, освежился его внешний вид.

В мае 2014 года модель получила коробку передач с полностью обновленным механизмом выбора передач и современным тросовым приводом вместо тягового, что в значительной степени повысило избирательность механизма. Кстати, именно Priora первой среди автомобилей Lada получила автоматизированную механическую трансмиссию (АМТ).

АМТ для Lada сделали на серийной механической коробке передач, на которую установили актуаторы переключения передач и сцепления компании ZF.

Кроме того, летом 2014 года "АвтоВАЗ" официально пообещал продлить выпуск Lada Priora до 2018 года и в течение года ввести стилевые изменения модели, улучшить настройки подвески и ввести ряд новых опций. Причем "АвтоВАЗ" решил модернизировать автомобиль с учетом пожеланий своих дилеров и клиентов. Автозавод даже провел опрос, посвященный будущему Lada Priora.

Главный вопрос звучал так: при каких условиях Priora могла бы остаться интересной для нынешних своих обладателей и для других потенциальных покупателей после начала продаж Lada Vesta? Большинство принявших участие в опросе ответили, что этой модели прибавило бы привлекательности снижение цены, повышение качества и надежности модели, а также улучшение комплектации и новое оборудование.

‘‘У Lada Priora есть свои потребители, которые уважают этот автомобиль и не собираются от него отказываться. Для них мы и готовим программу обновления автомобиля, которая получила условное название Long Life. Сейчас мы формируем полный список изменений и уточняем объемы производства на ближайшие 4 года‘‘, - отмечал директор проекта Lada Priora Николай Фофанов.

Вместе с тем на предприятии заявили, что в линейке моделей автопредприятия Lada Priora со временем все же заменят на автомобили Lada Vesta.

Так, директор проекта семейства автомобилей на платформе Lada Granta/Kalina Олег Груненков называл платформу Priora самой устаревшей, которая есть у "АвтоВАЗа". "Vesta - автомобиль крупнее, чем Priora, он встанет на класс выше, чем Granta. Модель будет привлекательной и по цене, и по своим характеристикам", - отмечал Груненков.

В декабре 2015 года завершилось производство хэтчбеков и универсалов Priora, вариантов с двигателем мощностью 98 л.с., а также машин с роботизированной коробкой передач. При этом "АвтоВАЗ" объявил о грядущем запуске в производство новой версии седана Priora.

Priora в новой версии на "АвтоВАЗе" назвали реакцией на изменения автомобильного рынка: "Наиболее доступная Lada Priora предназначена для клиентов, которым нужен надежный автомобиль с базовым набором опций, а также для госструктур и бюджетных организаций".

Производство Priora "Стандарт", комплектация которой включала в себя подушку безопасности водителя (кстати, Priora стала первой Lada, на которой стали устанавливать подушку безопасности водителя вне зависимости от комплектации), крепления детских кресел ISOFIX, дневные ходовые огни, антиблокировочную систему, электроусилитель руля, 13-дюймовые диски колес, стартовало в начале марта 2016 года.

21 апреля 2017 года с конвейера сошла миллионная Priora.

Несмотря на постоянно циркулирующие слухи о прекращении производства Lada Priora, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор обещал, что завод будет выпускать седан Priora до тех пор, пока на модель сохраняется спрос. В частности, говорил он, модель востребована у администраций и покупателей из южных регионов страны.

Кстати, по данным аналитического агентства "Автостат", еще в апреле седаны Lada Priora входили в ТОП-10 вторичного рынка.

Между тем, как выяснили "Ведомости", "АвтоВАЗ" все же снимает с конвейера автомобили Lada Priora.

Как рассказали изданию топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada, об этом автопроизводитель недавно уведомил дилеров. Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.

Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina. "АвтоВАЗ" решил прекратить производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле (http://interfax-russia.ru/Povoljie/view.asp?id=342570), следует из письма дилерам. Другие подробности в письме не раскрываются.

Как в свою очередь рассказали дилеры Lada агентству "Автостат", уже в августе начнется производство рестайлингового семейства Lada Granta, которое теперь будет включать четыре типа кузова – седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, а модель Kalina таким образом прекратит свое существование.

Публичная премьера рестайлингового семейства Lada Granta должна состояться в рамках Московского автосалона-2018.

Обозреватель Анастасия Николаева

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