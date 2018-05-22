Обмен санкциями

22.05.18 17:54

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях. Однако аналитики неоднозначно оценивают эффект от нововведений для российской экономики.

Депутаты Госдумы РФ на заседании 22 мая приняли в третьем и окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных России государств. Президент РФ теперь может накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными государствами и организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

"Закон расширяет права президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных юридических и физических лиц, оговорены шесть конкретных направлений, по которым могут быть приняты ограничительные меры", - заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, представляя законопроект депутатам.

Кроме того, могут вводиться ограничения на ввоз и вывоз продукции или сырья, которые находятся под юрисдикцией недружественных стран, может быть введен запрет или ограничение на участие отдельных организаций в госзаказе и приватизации. Президент также теперь вправе принимать "иные меры" воздействия, говорится в законе.

В то же время меры воздействия не будут распространять на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, которые граждане ввозят для личного пользования.

Как пояснил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, этот закон будет касаться компаний РФ с любой долей иностранного участия. Так, в ранней версии законопроекта предлагалось накладываться санкции на российские компании с 25% иностранной долей участия в капитале.

"Убрав эти 25%, мы дали возможность председателю правительства действовать точечными методами и уже определяться по конкретным компаниям и направлениям. Это будет 5% или 75%, но это дает возможность для маневра, для более широкого поля деятельности", - сказал он.

Тем не менее, отметил Жигарев, принятие данного закона не означает автоматического введения санкций. По его словам, закон лишь дает возможность президенту по инициативе правительства выступать с такой инициативой.

В то же время депутаты продолжают работу над другим документом, входящим в пакет контрсанкционных законопроектов. Он касается введения уголовной ответственности за соблюдение иностранных санкций на территории РФ.

Как уточнил спикер Госдумы РФ, в настоящее время этот законопроект направлен на дополнительное обсуждение. "Мы продолжаем работу над этим законопроектом, у нас в среду состоится заседание совета по законотворчеству, на это заседание мы пригласили представителей деловых объединений, экспертных кругов, всех, кто обратился в Государственную Думу с предложениями о доработке данного законопроекта, к нам много поступило различных идей, мы их все будем обсуждать, после чего примем решение о дальнейшем порядке рассмотрения этого законопроекта", - сказал Володин журналистам.

Он также не исключил, что в этот проект могут быть внесены поправки после обсуждения. Так, на заседании Госдумы спикер сообщил, что второе чтение поправок в Уголовный кодекс РФ будет назначено после консультаций с экспертными и деловыми кругами, правительством. "После чего уже выйдем с решением, предполагающим внесение поправок ко второму чтению, либо принятием прежней редакции, либо другие варианты", - сказал Володин во время обсуждения законопроекта о контрсанкциях.

Председатель Госдумы также поручил комитету по контролю и регламенту рассмотреть вопрос о возможности давать резонансным законам имена их авторов. Так, закон о контрсанкциях может получить имя главы ЛДПР Владимира Жириновского, который стал одним из авторов документа, такое предложение выдвинули члены фракций на одном из заседаний.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что принятый законопроект может негативно отразиться на ценах в ритейле из-за роста издержек торговых сетей.

"По поводу контрсанкций. Безусловно, мы как ассоциация очень обеспокоены (...) обескуражены и возмущены подходом, который демонстрирует наше государство в части ответов на санкционные меры антироссийские. Эти контрсанкции, безусловно, создают дополнительное негативное экономическое воздействие на торговлю, оказывают давление, совершенно неконструктивное. Больше всего огорчает, что эти санкции продуцируются и формулируются внутри страны. То у нас была внешняя какая-то история, то теперь внутренняя. Между молотом и наковальней оказывается бизнес, в том числе розничная торговля", - сказал журналистам представитель АКОРТ.

Однако он уточнил, что среди членов организации нет американских юридических лиц, все зарегистрированы в РФ и напрямую не попадают под ограничительные меры. "Тем не менее, санкции могут иметь для ритейловых организаций косвенный характер воздействия. В частности, предусмотрена возможность, опасность внесения в "черный список" неамериканских компаний, которые нарушают принятые санкции, то есть осуществляют существенные сделки с запрещенными контрагентами", - высказал опасения представитель АКОРТ.

Введение контрсанкций вызывает также опасение и у финансовых аналитиков. В частности, макроэкономисты считают, что для макроэкономики РФ эффект от их введения может быть негативным.

"В России работает большое количество глобальных компаний, которые инвестировали и планируют продолжать инвестировать в ее экономику достаточно значительные объемы. Между тем, если предположить, что будет принят закон об уголовной ответственности за исполнение санкций, то совершенно очевидно, что глобальный бизнес начнет уходить из России, так как риски станут очень высоки, останутся только какие-нибудь торговые подразделения", - сказал "Интерфаксу" главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отмечает, что контрсанкции, как и любые ограничения, снижают эффективность экономики, поскольку могут привести к значительной изоляции российской экономики от международного разделения труда.

"Станет необходимо производить внутри страны те товары или услуги, которые выгоднее было бы импортировать. Другими словами, санкции выводят экономику из состояния равновесия, а контрсанкции усиливают негативный эффект", - пояснила Орлова.

В то же время, по мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова Андрея Сидорова, принятый закон является скорее предупреждением США и их союзникам, что у России "развязаны руки" для ответных мер.

По его оценкам, принятый закон станет своего рода "инструментом санкционной войны" с учетом обострения противоречий между Москвой и Западом, в том числе, в связи с сирийским и украинским кризисами.

"Реакция на закон о контрсанкциях последует по инерционному принципу. В США эта инерция абсолютно понятна, поскольку американский истеблишмент задает здесь мощный темп. Гораздо интереснее ситуация с Европой. Там настолько запущен механизм противостояния так называемой "российской угрозе", что останавливать его сейчас европейцы сочтут нерациональным. Это, фактически, один из немногих трендов, позволяющих ЕС, особенно его западной части, изображать консолидацию", - сказал политолог "Интерфаксу".

Однако, по мнению эксперта, в коллективный Запад верится с большим трудом. "У европейцев может быть сейчас своя особая позиция, но, в целом, Европа не готова выступить самостоятельно и предпочтет дождаться выборов в США, которые, вполне возможно, станут успешными для демократов, и Трамп с его российской политикой окажется в положении "хромой утки". А демократы выступают за "коллективный Запад" в отличие от нынешнего президента США, который пытается навязать европейским партнерам дисциплину холодной войны", - сказал Сидоров агентству.

Обозреватель Ксения Новикова

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