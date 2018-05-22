Отказ от мэрства

22.05.18 19:06

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Interfax-Russia.ru - Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, не захотев вносить изменения в городской устав, отменяющие прямые выборы градоначальника, подал в отставку. 25 мая депутаты должны ее принять.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман за три месяца до истечения срока своих полномочий заявил об отставке. По словам главы города, это было спонтанное решение, вызванное нежеланием вносить в устав Екатеринбурга изменения об отмене прямых выборов. В ближайшую пятницу заявление об отставке, как ожидается, примут депутаты. Ройзман же пакует вещи в своем кабинете и уверен, что будет востребован как общественник или политик. Правда, ни в каких ближайших выборах принимать участие не планирует.

Неизбежные поправки

В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Сейчас мэром и одновременно главой городской думы пока еще является Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года. Также есть назначаемый сити-менеджер, он же глава горадминистрации. Эту должность занимает Александр Якоб.

Теперь же, после того, как в апреле депутаты Заксобрания Свердловской области приняли соответствующий закон, главу города будут избирать не жителями, а гордума из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Этот же человек возглавит городскую администрацию. Таким образом, возвращается концепция сильного мэра, но не избираемого, а назначаемого.

Против отмены выборов выступали как мэр, так и жители Екатеринбурга. В городе даже прошел митинг, в котором приняли участие около 1,7 тыс. человек. Ройзман заявлял, что не намерен подписывать документ о внесении поправок в устав, которые необходимы для приведения этого документа в соответствие с региональным законодательством.

"Когда дойдет до внесения поправок в устав, я не буду этот документ подписывать. Я не вижу никаких обстоятельств, при которых я могу подписать этот документ своей рукой, нарушить устав города и внести эти поправки, которые работают против Екатеринбурга. Я не понимаю, кто может заставить меня это сделать", - говорил он.

Кроме того, депутат гордумы Дмитрий Головин собирался инициировать проведение референдума для возвращения прямых выборов мэра. "Только что сдал в избирательную комиссию Свердловской области ходатайство о регистрации инициативной группы по возврату всенародных выборов мэра", - писал депутат на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Тем не менее, когда депутаты гордумы 22 мая собрались на свое очередное заседание, в повестке которого даже не было пункта об изменениях в устав, этот вопрос возник. Евгений Ройзман отказался выносить его на обсуждение, между депутатами возникла перепалка, в результате повестку не удалось утвердить, и заседание было объявлено закрытым. А под занавес мэр неожиданно заявил о своей отставке.

"Ни при каких обстоятельствах я в этом (внесении в городской устав изменений, отменяющих прямые выборы мэра - ИФ) принимать участие не буду, потому что это противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей. Поэтому сегодняшнее заседание закрыто. И я объявляю вам, что я, не желая принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее", - сказал он.

Позже Ройзман признался журналистам, что решение это было спонтанным. "Это решение ситуативное, оно совершенно понятное. Понятно, что-то теряю при этом решении, что-то приобретаю. Зато совесть моя чиста", - отметил мэр Екатеринбурга.

Он подчеркнул, что не может повлиять на сложившуюся ситуацию. "Они (депутаты Заксобрания - ИФ) приняли этот закон. Дальше следует интересная процедура. Глава города и городская дума должны легитимизировать этот откровенно нечестный закон. Для этого надо вносить поправки в устав. Нет таких обстоятельств, при которых я могу принять такое решение, которое будет противоречить интересам моих избирателей, интересам города. Поэтому для меня вот такой способ не участвовать в этом", - добавил мэр.

В тот же день он написал заявление об уходе. Теперь его должны принять депутаты на ближайшем заседании 25 мая. После отставки и до выборов депутатов гордумы в сентябре исполнять полномочия Ройзмана будет его заместитель Виктор Тестов.

Марафоны, приемы и старушка

В сентябре 2013 года победа Евгения Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга стала сенсацией. На нового оппозиционного главу многие возлагали надежды, не принимая во внимание тот факт, что полномочия у градоначальника весьма ограничены.

Но за прошедшее время в работе городской администрации мало что поменялось. Остался прежний сити-менеджер Александр Якоб, "единороссы" в гордуме сохранили большинство, свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал новоизбранному мэру поддержку областных властей. Однако столь привычное противостояние города и региона все равно сохранялось долгое время. Например, Ройзман предлагал сделать Екатеринбург независимым от Свердловской области, присвоив ему статус муниципалитета федерального значения.

"До 1991 года Екатеринбург имел такой статус. Также и в XVIII, и в XIX веках у Екатеринбурга не было губернского подчинения", - заявлял мэр агентству "Интерфакс-Урал".

Бывший губернатор Свердловской области, член Совета Федерации РФ Эдуард Россель в свою очередь на одной из пресс-конференций подверг эту идею критике, назвав ее антиконституционной.

Высказывал недовольство Ройзман и проектом бюджета Свердловской области на 2015 год, который, по мнению мэра, ставит Екатеринбург на грань выживания. Мэр также подавал в суд иск, требуя вернуть городу отобранные областью градостроительные полномочия.

Кроме того, мэрство Евгения Ройзмана сопровождали определенные проблемы с законом. Так, прокуратура в суде пыталась признать незаконным диплом о высшем образовании политика, но безуспешно. Полиция допрашивала главу города по уголовному делу о реставрации храма в Быньгах. Но самой громкой историей стало убийство одинокой пенсионерки Ольги Ледовской, приходившей к Ройзману на прием. Убийство организовал соратник мэра - депутат Олег Кинев, получивший в итоге 16 лет строгого режима. А Ройзман продолжил традицию пятничных приемов горожан, отчет о которых он регулярно публиковал на своей странице в Facebook.

Глава запомнился и популяризацией марафонов, в которых сам участвует, и грубыми высказываниями. Так, в ответ на реплику одного из пользователя Twitter, что город утопает в грязи, но власти на это наплевать, Ройзман ответил: "В душе у тебя грязь".

Градоначальник также рассказывал душещипательные истории, например, как, например, спас утку в пруду от голодных рабочих.

Кроме того, Ройзман пытался участвовать в выборах губернатора. Но и тут все было не гладко. Вначале председатель местного отделения партии "Яблоко", от которого мэр хотел выдвигаться, объявил о несогласии с данной кандидатурой и вышел из партии. Ройзмана выдвинуло федеральное бюро "Яблока", но он в итоге все равно не смог пройти муниципальный фильтр.

Общественник или политик

Чем займется Евгений Ройзман, после того, как освободит кресло мэра, он сам точно не знает, но уверен, что не останется без дела. "До 55 лет я же чем-то занимался. Скучать не стану. То, что буду востребован, точно", - сказал он журналистам.

Глава города отметил, что его задачей является содержание хосписа, который открыл благотворительный фонд его имени, есть планы по созданию выездной паллиативной службы и так далее.

Он уверен, что не будет участвовать в сентябрьских выборах депутатов гордумы Екатеринбурга, но на вопрос, видит ли он себя в политике, не дал прямого ответа.

"Я не знаю. То, что буду востребован, и что будет много предложений, и они начнутся с сегодняшнего вечера, даже не сомневаюсь", - подчеркнул он.

В этот же день в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге" Ройзман исключил свое участие и в выборах мэра Москвы, но намекнул, что его политический капитал может пригодиться кому-то из кандидатов.

"Я смотрю со стороны, буду смотреть, кто ведет себя достойно, у кого какая программа. Вполне возможно, что у меня сторонники есть, может я кого-то поддержку, но пока я внимательно смотрю", - сказал пока еще мэр.

Эксперты полагают, что у Ройзмана два пути: общественника или политика, причем первый более вероятен.

"Из политики, тем более, городской, он не выпадает, остается в повестке. Ройзман харизматичен, к его мнению прислушиваются. Другой вопрос – как это закрепить институционально. В губернаторы его не пустили, депутаты Госдумы и Заксобрания уже выбраны. Остается вариант гордумы", - сообщил Interfax-Russia.ru политолог Сергей Мошкин, подчеркнув, что возвращение Ройзмана в местную думу могло бы быть победным.

"Ройзман мог бы пройти и провести сторонников и по одномандатным округам, и присоединившись к какой-либо партии. Если он этого не делает, то остается общественная деятельность и гражданская активность. Это то, что он любит и умеет. У него есть хоспис, музей, искусствоведческие задумки. По своей стилистике Ройзман – общественный деятель", - полагает эксперт.

Политолог Александр Белоусов видит будущее Ройзмана так или иначе связанным с гордумой.

"Сейчас будет борьба на выборах в гордуму, чтобы он повел за собой какой-то блок, получил бы 10-15% мандатов", - отметил он Interfax-Russia.ru, не исключив, что мэр может выступить в качестве "паровоза", а потом не пойти работать в законодательный орган.

Руководитель уральского филиала "Фонда развития гражданского общества" Анатолий Гагарин напоминает, что Ройзман - хороший общественник, но как только он идет в политику, все заканчивается скандалом и хлопаньем дверью.

"Получился интересный парадокс. Ройзман свой символический политический капитал нарастил за пределами Екатеринбурга и Свердловской области. В других регионах слышали, что есть мэр-общественник, они находятся в эйфории и в плену популистских лозунгов. Внутри Екатеринбурга Ройзман, скорее, постепенно теряет свой капитал. Сегодняшняя отставка – просчитанный и ожидаемый ход", - заявил Анатолий Гагарин Interfax-Russia.ru.

Но в одном эксперты сходятся: что бы ни выбрал Евгений Ройзман, из информационной повестки он в любом случае не исчезнет.

Обозреватель Александра Качалова

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