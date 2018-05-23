Зайти с воздуха

23.05.18 13:12

© РИА Новости. Игорь Русак

Interfax-Russia.ru – Совет федерации поддержал инициативу Минвостокразвития РФ по распространению упрощенного визового режима на воздушные гавани Дальнего Востока.

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству выдал положительное заключение по законопроекту о распространении упрощенного визового режима на технически оснащенные аэропорты Дальнего Востока. Напомним, что документ также уже получил одобрение Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"Законопроект предусматривает распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Такой механизм выдачи электронных виз был впервые закреплен в российском законодательстве в прошлом году и опробован на территории Свободного порта Владивосток (СПВ)", - пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

При этом, как отметил чиновник, предполагается, что работать с электронными визами первое время будут не все аэропорты Дальнего Востока, поскольку некоторые из них являются территориями опережающего развития (ТОР), где сейчас реализуются различные инвестпроекты.

"Смена преференциального режима ТОР на режим СПВ повлечет нежелательные юридические последствия в отношении прав резидентов ТОР на земельные участки, переданные по договорам аренды для реализации инвестиционных проектов, и даже прекращение реализации проектов", - уточнил Волков.

В целом, по данным Минвостокразвития РФ, помимо Владивостокского аэропорта "Кневичи", который пока что является единственной воздушной гаванью, через которую в нашу страну уже можно попасть по электронный визе, необходимое техническое оснащение имеют аэропорт "Елизово" (Петропавловск-Камчатский), "Новый" (Хабаровск), "Хомутово" (Южно-Сахалинск), а также аэропорт города Благовещенска. Именно их пункты пропуска начнут работать по упрощенному визовому режиму в первую очередь.

"Практика применения электронных виз показывает, что инструмент начинает пользоваться интересом. С августа прошлого года он стал применяться в нескольких пунктах пропуска Приморского края, потом упрощенный визовый режим был распространен и на другие пункты пропуска данного региона, а также на морские пункты пропуска Камчатского края и Сахалинской области", - напомнил Волков.

При этом, как отметил чиновник, самым популярным пунктом пропуска у туристов по-прежнему остается аэропорт "Кневичи" во Владивостоке.

"На этот пункт пропуска приходится более 90% въездов и выездов иностранцев по электронной визе. В основном, это, конечно, жители Японии и Китая. После того, как мы распространим на другие дальневосточные аэропорты, на Дальнем Востоке ожидается существенный приток иностранных граждан, а это значит, что в регионе увеличится туристическая и деловая активность", - добавил он.

Всего, по данным замминистра, на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) расположено девять воздушных пунктов пропуска: Анадырь ("Угольный"), Благовещенск ("Благовещенск"), Владивосток ("Кневичи"), Магадан ("Сокол"), Петропавловск-Камчатский ("Елизово"), Чукотка ("Бухта Провидения"), Хабаровск ("Новый"), Южно-Сахалинск ("Хомутово"), Якутск ("Якутск").

"На все эти аэропорты по мере оснащения их пунктов пропуска мы планируем распространить механизм электронных виз", - добавил Волков.

По данным Минвостокразвития, с 7 августа 2017 года иностранным гражданам выдано уже более 15 тыс. электронных виз для посещения Дальнего Востока. Ими уже воспользовались 10 тыс. 383 человека из 14 стран мира. Согласно статистике, самыми активными туристами оказались жители Китая (свыше 7,2 тысячи человек) и Японии (около 2,9 тысячи человек). Также Дальний Восток посетили 118 граждан Сингапура, 33 гражданина Индии, 19 граждан КНДР, 12 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Бахрейна, 8 граждан Мексики, 6 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ и по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.

Как напомнили в Минвостокразвития, в настоящее время по электронной визе можно приехать в три дальневосточных региона. Больше всего пунктов пропуска работает в Приморском крае. Среди них вышеупомянутый аэропорт "Кневичи" во Владивостоке, морские пункты пропуска в портах "Владивосток", "Посьет" и "Зарубино", железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", а также автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий рог". Кстати, к 2021 году власти региона планируют увеличить количество пунктов пропуска, работающих в крае по электронной визе, с 9 до 12.

"После реконструкции упрощенный визовый режим планируется распространить на автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино", а также на морской пункт пропуска "Находка", - уточнил Павел Волков.

На Сахалине по электронной визе можно приехать через морской пункт пропуска "Корсаков", а на Камчатку – через пункт пропуска "Петропавловск-Камчатский".

"Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте в настоящее время могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов", - напомнили в министерстве.

В целом же, как уверяют чиновники, все больше туристов приезжает на Дальний Восток. Лидером по количеству иностранных гостей пока по-прежнему остается Приморский край, который входит в топ-5 самых популярных туристических регионов страны. В частности, в 2017 году Приморье посетили 4 млн туристов (рост на 20 %), включая 640 тыс. иностранных туристов (рост на 13 %), из которых большая часть – 420 тыс. туристов – из Китая.

Также положительную динамику за прошлый год показала Амурская область: всего 381 тыс. туристов, включая 95 тыс. иностранцев (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). Рост продемонстрировал и Хабаровский край: 634 тыс. туристов, включая 50 тыс. иностранцев (рост на 9 %). В остальных регионах численность туристов за прошлый год не превысила 200 тыс. человек – это Камчатка (200 тыс. туристов), Якутия (193 тыс.), Сахалин (170 тыс.).

В основных аэропортах Дальнего Востока также наблюдается заметный рост пассажиропотока, особенно на международных авиалиниях. Так, рекордных показателей в этом плане роста добился аэропорт Благовещенска: за минувший год он обслужил более 59 тыс. пассажиров на международных авиалиниях, что на 34% превышает показатели 2016 года. В целом же, пассажиропоток данного авиаузла за 2017 год составил более 405 тыс. человек (рост на 25% по сравнению с прошлым годом).

Рекордными в прошлом году стали и показатели международного аэропорта во Владивостоке, который смог преодолеть отметку в 2,1 млн пассажиров – это на 18% больше, чем в 2016 году, причем международный пассажиропоток показал рост на 40% (781 тыс. человек).

Пассажиропоток аэропорта Хабаровск ("Новый") за тот же период увеличился на 9,7% - до 2 млн человек. При этом наибольший рост пассажиропотока был зафиксирован на международных воздушных линиях – количество пассажиров увеличилось в сравнении с 2016 годом на 33% (более 354 тыс. человек).

Аэропорт Магадан за минувший год в свою очередь обслужил 380,5 тыс. пассажиров, что на 8,7% больше показателя прошлого года.

Также "в плюсе" и международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово). В 2017 году он обслужил более 658 тыс. пассажиров, что почти на 7% больше, чем годом ранее, а на международных линиях прирост составил 69%.

Чуть скромнее результат у Южно-Сахалинска: пассажиропоток этого аэропорта в 2017 году вырос на 4,8% и составил более 985 тыс. человек.

Тем не менее, как отмечают в Минвостокразвития, несмотря на заметный рост турпотока и пассажиропотока, доля туризма в валовом региональном продукте субъектов ДФО остается на очень низком уровне (1-2% и менее), а сама отрасль пока что представлена преимущественно организациями малого бизнеса.

Обозреватель Наталья Пономарева

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