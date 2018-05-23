Бронь, да и только

23.05.18 14:13

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Ряд российских СМИ сообщил о возможной блокировке сервиса Booking.com на территории РФ. Сами отельеры выступили против такой инициативы.

Впервые предложение об ограничении деятельности американского сервиса Booking.com по бронированию отелей прозвучало месяц назад - в апреле руководитель отечественного туроператора "Свой СТ" Сергей Войтович опубликовал обращение к Минкультуры с предложением включить в пакет контрсанкций возможное ограничение деятельности сервиса на территории России. В нем Войтович утверждает, что Booking.com практически монополизировала рынок бронирования российских отелей, поэтому отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать.

"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом львиная доля индивидуальных бронирований – более 70% – в отелях РФ контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах. Этот факт не только не способствует улучшению безопасности, но и закрывает путь развития для российских систем бронирования, туроператоров и турагентств, поскольку отели не заинтересованы в других каналах продаж для индивидуальных клиентов", - пишет Войтович в своем обращении.

При этом, по его словам, в России есть, а при ограничении работы американского сервиса, могут появиться и другие лучшие отечественные программные продукты для бронирования.

"Это путь к импортозамещению. Прибыль от работы этих сервисов, оставаясь у российских туроператоров, даст возможность вкладывать деньги и усилия в развитие внутреннего туризма", - подчеркивает глава компании.

С утверждением о том, что российские компании не получают от отелей таких хороших условий, как Booking, согласны и в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Это правда, и связано с тем, что Booking дает отелям огромный объём бронирований. Если спросить отели, они точно будут против запрета", - сказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Впрочем, в РСТ также уверены, что деятельность американского сервиса нужно активнее регулировать, поскольку он не зарегистрирован в России как компания-туроператор, но не запрещать совсем.

"Сервис фактически оказывает информационные услуги. Эту его деятельность надо регулировать жёстче, но запрещать не нужно, так как это лишит потребителей права выбора. В частности, надо заставить сервис зарегистрироваться в России и платить налоги как российское предприятие, чего сейчас не происходит", - добавила Тюрина.

В свою очередь представители Российской гостиничной ассоциации (РГА) и Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) призывают взвешенно подойти к вопросу ограничения деятельности сервиса и выступают категорически против его блокировки.

"Надо взвешенно подойти к этому вопросу, санкции санкциями, но нужно подумать. Гостиницы большой процент получают от договора с Booking.com, большинство отельеров категорически против запрета - как и мы", - сказал порталу "Интерфакс-Туризм" президент РГА Геннадий Ламшин.

По его словам, российский бизнес недоволен Booking.com из-за размера ставки, которую отельеры платят сервису - она достигает 18%.

"Ставку, которую гостиницы платят Booking.com, надо пытаться снизить всеми способами. Этого, например, через суд уже добились крупные международные сетевики - Hilton, Marriott и другие", - сказал он.

Ламшин также уверен, что если Booking.com запретят в России, его главный конкурент в российской сфере бронирования отелей – "Академсервис" – еще выше поднимет ставку, которая и так составляет 20-25%.

Вице-президент ФРиО Вадим Прасов также считает, что возможный запрет Booking.com - не самый лучший вариант развития событий для отелей.

"Это существенный канал продаж, некоторые гостиницы через Booking.com реализуют 30-50% своего предложения. Индивидуальным путешественникам, которых всё больше, гораздо удобнее бронировать онлайн", - сказал он.

Между тем в самом Министерстве культуры РФ заверили, что работе сервиса на российской территории ничто не угрожает. Ведомство не имеет ни планов, ни полномочий по запрету работы сервиса в РФ.

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", - сказала директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольга Ярилова.

По ее словам, в Минкультуры поступило обращение Войтовича, на которое необходимо дать ответ. Поручили это сделать профильному ведомству – Ростуризму.

"Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", - сказала директор департамента, подчеркнув, что "работе сервиса booking.com на территории РФ ничто не угрожает".

В самом Ростуризме также заявили, что не имеют полномочий по запрету американского сервиса в РФ, как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.

"Со своей стороны, Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж", - сказано в сообщении Ростуризма на сайте ведомства.

В то же время в мире уже существует прецедент запрета работы Booking.com. Так, в марте 2017 года суд в Турции принял решение запретить доступ к сервису на территории страны. Причиной такого шага стало нарушение руководством сервиса местного закона о конкуренции, которое приводит к осложнению деятельности турецких туристических агентств. Иск подала Ассоциация туристических агентств Турции. До этого власти Турции оштрафовали сервис на $700 тыс. также за нарушение закона о конкуренции.

Администрация Booking.com, в свою очередь, раскритиковала решение суда, заявив, что деятельность сервиса лишь "укрепляет здоровую конкуренцию на рынке" в сфере туризма.

Позднее в компании заявили, что судебное решение связано лишь с отсутствием лицензии турагентства у сервиса.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что данное судебное предписание касается только вопроса, должна ли Booking.com обладать лицензией туристического агентства, предоставляя свои услуги в Турции", - говорится в заявлении Booking.com.

Претензии к работе сервиса также возникали и во Франции. Летом 2015 года даже был принят специальный закон ("Закон Макрона"), который позволил отелям Франции продавать номера по ценам, более низким, чем в системах онлайн-бронирования. Цель закона - не допустить монопольного положения на рынке онлайн-систем бронирования, в первую очередь - Booking.com, у которого на тот момент было около 70% объема онлайн-продаж номеров в отелях Франции.

До этого, таким же образом условия договоров между отелями и онлайн-агентами были скорректированы в Германии. Претензии к работе сервиса также возникали в Швейцарии, Италии, Швеции.

Обозреватель Ксения Новикова

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