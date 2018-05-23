Техника защиты

23.05.18 15:04

Фото с сайта Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru – РФ продолжает совершенствовать свои ядерные силы: новое вооружение поступило в несколько регионов, а подлодка "Юрий Долгорукий" впервые выпустил залп из 4 ракет "Булава".

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в конце 2017 года рассказал о намерении России развивать стратегические ядерные силы, чтобы ни у кого не появилось желания проверить страну "на прочность". Он подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил будет приоритетом государственной программы вооружения на период до 2025 года.

"Основной приоритет - это необходимое развитие стратегических ядерных сил как основного сдерживающего фактора возможной агрессии", - сказал представитель министерства.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин уже в 2018 году заявил, что перспективные образцы вооружений, продемонстрированные Россией впервые в этом году, позволят на десятилетия сохранить стратегический баланс в мире.

"В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы, системы вооружений, не имеющие мировых аналогов. Они кратно повышают возможности обеспечения безопасности России и на десятилетия вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение этого баланса в мире", - сказал президент на совещании по военному строительству.

Он подчеркнул, что в России идет планомерное оснащение частей и соединений новым оружием и техникой.

Также, глава государства отмечал, что созданные в России уникальные образцы вооружения и техники опередили на десятилетия зарубежные аналоги, сделав их высокозатратными и бесперспективными.

В частности, в послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам главы государства, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").

22 мая подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота РФ.

"Стрельба была выполнена из подводного положения. Задачи пуска выполнены", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые. По данным представителей Северного флота, пуск произведен "в рамках плановых мероприятий боевой подготовки".

"Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава", - сообщили представители Северного флота.

В то же время, в 2017 году экипажи подводных крейсеров "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили стрельбы баллистическими ракетами и осваивали новые районы плавания.

"Экипажи наших подводных кораблей продолжают совершенствовать боевые навыки, осваивать новые районы плавания, в том числе подо льдами Арктики", - отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Незадолго до этого на боевое дежурство по противовоздушной обороне на Камчатке заступили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь". Эти комплексы предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Боевые возможности комплекса обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и авиационным бортовым высокоточным оружием.

В Новосибирской области на маршруты боевого патрулирования вышли подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс".

Чуть раньше ракетная бригада в Калининградской области была перевооружена на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", как сообщили "Интерфаксу" в штабе Балтийского флота РФ.

Ракетный комплекс "Искандер-М" был впервые продемонстрирован в Калининграде 9 мая на военном параде в честь Дня Победы.

"Ракеты комплекса способны прорвать любую противоракетную оборону и поразить цели в глубоком тылу противника. Наличие в Калининградской области ОТРК "Искандер-М" надежно отбивает охоту разговаривать с нашей страной на языке силы у любой страны региона", - отмечалось в официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Помимо новых оперативно-тактических комплексов в Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

Такие же "Триумфы" заступили на боевое дежурство в Новосибирской области

Кстати, российские системы ПВО "Панцирь-С1" и С-400 продемонстрировали высочайшую эффективность в Сирии.

"Соединения противовоздушной обороны (ЦВО - ИФ) успешно осваивают новейшие системы ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1", которые блестяще себя показали и проявили высочайшую эффективность в Сирийской Арабской Республике", - заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

В январе 2018 года российские военные сообщали, что российские средства ПВО атаку 13 ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. По данным минобороны РФ, семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

В апреле текущего года сообщалось о том, что силы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили несколько малоразмерных воздушных целей неизвестно принадлежности.

Заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Виктор Гуменный также сообщал, что комплексы "Панцирь" сбивали реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу "Хмеймим". Однако о боевом применении систем С-400 в Сирии не сообщалось.

Обозреватель Александра Лоскутова

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