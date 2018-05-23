Меры стабилизации

23.05.18 15:53

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru - Правительство России снизит акцизы на топливо, однако ждать снижения цен на бензин не стоит.

Оптовые цены на нефтепродукты в России росли без остановки с середины февраля до середины мая и к настоящему моменту находятся на рекордных уровнях. Так, по информации Росстата, только в период с 8 по 14 мая потребительские цены на бензин в России выросли на 1,1%. Всего же с конца прошлого года бензин подорожал на 3,4%.

В начале апреля "Российский топливный союз" (РТС, объединяет розничных трейдеров моторного топлива) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с ценообразованием на топливном рынке, заостряя внимание на не рыночном формировании биржевых ценовых индикаторов на нефтепродукты.

В конце прошлого года РСТ уже направлял главе государства письмо с призывом обратить внимание на ситуацию с ценообразованием на рынке нефтепродуктов, тогда президент поручил профильным ведомствам принять соответствующие меры. Получив ответы федеральных органов исполнительной власти, РТС принял решение повторно привлечь внимание президента к проблеме.

В новом письме РТС также представляют ответы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ, в которых изложены меры, предпринимаемые органами власти для сохранения стабильной и благоприятной обстановки на топливном рынке.

"К сожалению, в отличие от позиции ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти), ситуацию на розничном рынке моторного топлива из-за постоянно возникающего диспаритета оптовых и розничных цен можно характеризовать как критическую, а в отдельные периоды - просто убыточную", - констатируют в РТС.

Рост биржевых индикаторов по бензинам в союзе объясняют более чем двукратным снижением объема предложения биржевого товара (оставаясь в рамках требований совместного приказа ФАС и Минэнерго) и продолжающейся практикой покупок биржевого товара в основную сессию нефтяными компаниями или их сбытовыми структурами напрямую или через посредников.

"Безусловно, это не является следствием дефицита топлива на рынке, но оказывает решающее влияние на биржевые ценовые индикаторы, являющиеся ориентирами для оптовых цен. В этих условиях регулятор, обещавший штрафовать всех за рост цен, считает ситуацию с ценами стабильной, что вызывает недоумение", - считает "Российский топливный союз".

Причинами постоянно диспаритета оптовых и розничных цен, по мнению РТС, является "продолжающаяся монополизация оптового рынка, возможность манипулирования формированием биржевых ценовых индикаторов в условиях действия устаревших на сегодняшний день критериев их оценки и правил проведения биржевых торгов".

Кроме того, влияние оказывает административное сдерживание розничных цен при неконтролируемом росте оптовых, отсутствие необходимой скорости принятия решения и консолидированных действий регуляторов, подчеркивает РТС.

До этого проблему цен на нефтепродукты поднимало другое объединение участников топливного рынка - Некоммерческое партнерство "Совет по товарным рынкам" (СПТР, объединяет участников топливного рынка, трейдеров и брокеров), которое обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложениями по урегулированию роста цен на топливо.

Одной из причин роста цен СПТР называет резкое падение объемов реализации топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ) со стороны крупнейших нефтяных компаний. При этом потенциал к росту биржевых цен на нефтепродукты не исчерпан, считает партнерство.

В связи с этим СПТР предлагает ввести поэтапную либерализацию розничных цен, повысить нормативы продаж автомобильного топлива на СПбМТСБ до 50% от потребления указанных товаров на внутреннем рынке, а также снизить ставки акцизов на бензин и дизтопливо, чтобы обеспечить положительную рентабельность продаж топлива на внутреннем рынке.

На минувшей неделе с открытым письмом к премьеру обратились и региональные организации, входящие в "Российский топливный союз". Трейдеры для исключения дальнейшего роста розничных цен на нефтепродукты просят принятия экстренных мер в "ручном" режиме всех регуляторов.

По их мнению, необходимо увеличить объем поставок топлива на внутренний рынок; повысить объем продаваемого топлива в ходе биржевых торгов; ввести мораторий на поставку нефтепродуктов за рубеж либо на установление экспортных пошлин в таком размере, уплата которых приведет к понижению экспортного паритет.

"За время, прошедшее со дня выборов президента РФ, рынок автомобильного топлива испытывает ценовые потрясения, связанные с беспрецедентным ростом оптовых цен на бензины и дизельное топливо, уровень которых бьет исторические рекорды", - констатируют авторы письма.

По мнению подписантов, работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний, у которых центр прибыли переносится в оптовое звено и убытки розничных продаж покрываются прибылью от других видов деятельности, а независимые АЗС просто терпят убытки и разоряются.

Пролонгация же нынешней ситуации, отмечается в письме, приведет к исчезновению независимых сетей (их доля составляет около 60% от общего числа АЗС), следовательно, к уничтожению конкуренции на розничном рынке, социальному недовольству, т.к. оставит без работы около 1 млн человек, и, в целом, к дискредитации исполнительных органов государственной власти.

Под письмом подписалось 19 топливных организаций из различных регионов России.

Как пояснила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, цены на бензин в последнее время росли под действием двух факторов: из-за увеличения международных цен на нефть и роста акцизов.

"Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены, вклад их в инфляцию был несколько меньше, чем других цен", - добавила она.

В свою очередь директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев подчеркнул, что рост цен на бензин при снижении цен на нефть раньше наблюдался из-за того, что цены потребителей постепенно догоняли цены производителей.

"Предшествующий рост цен на бензин на фоне снижения, он был во многом догоняющим, потому что индекс цен производителей перед этим рос быстрее, чем цены на бензин. Даже когда они снизились, был запас для того, чтобы некоторая конвергенция цен производителей и цен потребителей произошла. Сейчас основной фактор (роста цен на бензин в РФ - прим. ИФ) - это внешние цены", - отметил глава департамента ЦБ.

Правительство РФ после ряда совещаний приняло решение о снижении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Как рассказал первый зампред комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков, правительство всю неделю занималось решением этой проблемы.

По его словам, со стороны депутатского корпуса был сделан соответствующий запрос и получена информация о решении снизить акцизы на автомобильный бензин на 3 тыс. рублей за тонну и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей за тонну.

Источники "Интерфакса" в Минэнерго и Минфине подтвердили, что вопрос о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо активно обсуждается, однако не стали говорить о размерах, условиях и сроках снижения.

Соответствующий законопроект хотят как можно скорее согласовать на всех уровнях, чтобы успеть принять в Госдуме в весеннюю сессию, отметили источники.

Правительство уже поручило Минфину, Минэнерго и ФАС до 28 мая подготовить проекты федеральных законов о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Одновременно ведомства должны подготовить предложения об изменении структуры распределения доходов от указанных акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Кроме того, Минфину поручено в третьем квартале 2018 года при необходимости представить в правительство предложения об изменении бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в связи с изменением ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.

Между тем предложение о снижении акциза на бензин и дизельное топливо идет вразрез с политикой Минфина, который осенью прошлого года настоял на необходимости повышать акцизы на топливо в 2018-2020 годах, несмотря на критику Минэнерго, нефтяных компаний и участников топливного рынка.

В результате акциз на бензин с 1 января 2018 года был повышен на 10,7% - до 11 тыс. 213 рублей за тонну. С 1 июля 2018 года он должен вырасти до 11 тыс. 892 рублей за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января 2018 года также выросла - на 12,7%, до 7 тыс. 665 рублей за тонну. Второй этап повышения предусмотрен с 1 июля 2018 года - до 8 тыс. 258 рублей за тонну.

А с 1 января 2019 года ставка акциза на бензин класса 5 должна составить 12 тыс. 314 рублей за тонну вместо планировавшихся ранее 10 тыс. 957 тыс. рублей за тонну. В 2020 году она планировалась на уровне 12 тыс. 752 рублей вместо 11 тыс. 395 рублей за тонну.

Акцизы на нефтепродукты являются источником формирования как федерального, так и региональных дорожных фондов, средства которых направляются на финансирование дорожного хозяйства. Их снижение на 2-3 тыс. рублей за тонну может привести к существенным выпадающим доходам бюджета.

По оценке вице-премьера РФ Дмитрия Козака, выпадающие доходы бюджета могут составить более 100 млрд рублей, но федеральный бюджет готов частично компенсировать выпадающие доходы бюджетов регионов.

В эфире телеканала "Россия 24" Козак сообщил, что акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены с 1 июля.

"Было принято решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны от действующей ставки. И не вводить дополнительных 500 рублей повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тысячи рублей с тонны от действующего размера акциза", - подтвердил он.

По его словам, это поможет стабилизировать ситуацию на рынке.

"Отрицательного значения (падения цен - ИФ), естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо", - подчеркнул вице-премьер.

Эксперты также отмечают, что сокращение акцизов на топливо в нынешней ситуации не приведет к снижению розничных цен. Так, подсчитал гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, при снижении акциза текущая биржевая цена тонны топлива окажется на 1 тыс. 500 рублей ниже нетбэка (экспортная цена минус пошлина и транспортные расходы), но это позволит всего лишь замедлить рост цен на заправках.

Если же акцизы не снижать, потенциал роста цены литра АИ-92 и дизельного топлива на заправках достигнет 51 рубля при текущей конъюнктуре мирового рынка нефтепродуктов и курсе рубля, предполагает Турукалов.

О том, что снижение акцизов не решает всех проблем с ценами топлива как в опте, так и в рознице, рассказал и заместитель директора группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Василий Танурков.

Сейчас, по его словам, розничные цены на Аи-95 и дизтопливо в среднем по РФ составляют около 42,8–43 рублей за литр. Уменьшение акцизов может снизить справедливую цену на АЗС примерно на 2 рубля на литр, но ключевое значение для динамики цен будет иметь курс рублей - если при дальнейшем росте цены на нефть рубль почти не будет укрепляться, как это обстоит сейчас, то цены на топливо все равно будут расти, считает эксперт.

Обозреватель Анастасия Николаева

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