Набить руку

24.05.18 13:29

Фото с сайта правительства Алтайского края

Interfax-Russia.ru – Симуляционный центр для хирургов открылся в Барнауле. До конца года здесь заработают аналогичные учебные учреждения для будущих педиатров, фтизиатров и врачей скорой помощи.

Симуляционный центр для студентов-медиков открылся 23 мая в Барнауле.

"Современные технологии позволяют визуализировать самую сложную операцию в режиме реального времени. Здесь будущие врачи приобретают навыки, доводят их до автоматизма - это и проведение разного рода манипуляций, и наложение швов. Когда они начнут работать с реальными больными, это будут специалисты совсем другого уровня, а не просто начинающие студенты, которые даже не имеют тактильной памяти проведения операций. Такого рода центры дают неотъемлемые базовые данные для будущего врача", - отметил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко.

Как уточнил чиновник, в составе симуляционного центра, общая площадь которого составляет 200 кв. метров, будут работать три класса, оснащенные самым современным оборудованием для обучения мануальным навыкам по эндоскопической, сосудистой и торакальной хирургии. Кстати, по данным регионального правительства, на покупку симуляторов, приборов и инструментов, необходимых для обучения, ушло порядка 15 млн рублей, деньги выделил Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ).

"Здесь будут обучать студентов старших курсов и ординаторов медицинского университета, а также повышать квалификацию врачей-хирургов, в том числе - из других регионов", - уточнил Онищенко.

Как в свою очередь рассказал ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан, симуляционный центр по хирургии разместился на базе городской больницы N5 (входит в медицинский кластер Алтайского края), где перед его открытием специально провели ремонт.

"В городской больнице N5 был проведен ремонт, часть помещений были переданы нашему вузу. Именно здесь разместилась учебная база и создан филиал Симуляционного центра", - сказал он.

Также Игорь Салдан сообщил, что до конца текущего года в Барнауле откроется еще три подобных центра.

"На очереди ввод еще трех специализированных филиалов симуляционных центра в лечебных учреждениях города: по педиатрии - в Краевой детской больнице, по травматологии - в Краевой больнице скорой помощи, по фтизиатрии - в Краевом противотуберкулезном диспансере, плюс филиал по стоматологии - в Консультативно-диагностическом центре университета", - рассказал ректор.

По его словам, на создание всех четырех центров на Алтае в этом году власти уже направили более 55 млн рублей.

"Студенты начальных курсов практикуются в нашем основном симуляционном центре, расположенном в учебном корпусе N4, так что профильные филиалы будем открывать там, где обучаются старшие курсы", - добавил Салдан.

Также, по словам ректора, сотрудники всех четырех симуляционных центров будут заниматься повышением квалификации уже действующих медицинских работников.

Отметим, что вышеупомянутый учебный центр для хирургов стал уже вторым профильным центром симуляционного обучения АГМУ. Первый симуляционный центр для студентов-медиков, а также уже практикующих акушеров, гинекологов и неонатологов (врач, который занимается самыми маленькими детьми- ИФ) заработал при Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "ДАР" в декабре 2017 года. В состав учреждения вошли два учебных блока площадью 60 кв. метров. На их оснащение из федерального бюджета выделили 32 млн рублей. На эти средства администрация медуниверситета смогла закупить роботов-симуляторов рожениц, фантомы доношенных и недоношенных новорожденных, а также лапароскопический виртуальный симулятор для проведения гинекологических операций и реанимационные системы для недоношенных детей. В АГМУ отмечают, что все приобретенные симуляторы не только выглядят очень реалистично, но и отличаются действительно широким функционалом и огромным спектром запрограммированных патологий. Они позволят проводить большее количество врачебных манипуляций - например, кесарево сечение, ручное отделение плаценты и многие другие важные оперативные вмешательства.

Вузовский же симуляционный центр для студентов начальных курсов открылся в июне 2016 года. Он расположен в четырехэтажном корпусе учебного заведения общей площадью более 4 тыс. кв. метров. Центр оборудован новейшими тренажерами и симуляторами - здесь есть родильный зал, учебная аптека и стоматологические станции с учебными моделями. Также в распоряжении студентов-медиков находится более двух десятков различных учебных роботов и манекенов. Большинство из них имеют сложный механизм, который позволяет программировать разные клинические ситуации. Сам центр был создан на средства правительства (32 млн рублей). Еще порядка 20 млн рублей в проект вложил вуз, они пошли на закупку оборудование.

Между тем, в феврале текущего года в Барнауле заработал первый симуляционный класс для работников станции скорой медицинской помощи.

"Класс оснащен полноростовым учебным манекеном с программным обеспечением для проведения сердечно-легочной реанимации, интенсивной терапии, обучающими программами, методическими пособиями, оборудованием и муляжами", - сообщили в пресс-центре регионального Минздрава.

По данным местных властей, занятия проводят ведущие специалисты станции. Таким образом, медперсонал не только сможет повысить уровень своей теоретической подготовки, но и усовершенствовать практические навыки.

Как сообщалось, медицинский кластер в Алтайском крае был создан по инициативе главы региона Александра Карлина. Такой подход, по мнению губернатора, позволяет максимально эффективно наладить совместную работу государственных, муниципальных и других медицинских учреждений и санаториев для достижения наилучшего результата при лечении и реабилитации больных.

"Ядром медицинских кластеров, как правило, выступают лидирующие лечебно-профилактические учреждения. При этом структура позволяет объединить потенциал различных медицинских учреждений независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности", - пояснили в правительстве края.

Таким образом, как полагают местные власти, кластерный подход при развитии высокотехнологичной медицинской помощи можно использовать как модель перехода на инновационный путь развития всего регионального здравоохранения.

"Кроме того, кластер создает определенную интеллектуальную среду, которая служит дополнительной мотивацией для медицинских работников", - отмечают в правительстве Алтайского края.

Обозреватель Наталья Пономарева

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