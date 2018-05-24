Выздоровление с заявлением

24.05.18 16:36

Фото с сайта Reuters.com

Interfax-Russia.ru – Юлия Скрипаль дала первое после отравления интервью. В Кремле сомневаются, что она сделала это по своей воле, и считают, что ее заявление требует проверки.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Вскоре стало известно об улучшении состояния Скрипалей, а в мае отца и дочь выписали из больницы. Однако информации об их состоянии и местонахождении не было, пока Юлия не согласилась записать небольшое видеообращение. В частности, она заявила, что пока не хочет воспользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", - сказала она в телевизионном заявлении.

Она также добавила, что в "долгосрочной перспективе" хотела бы вернуться на родину.

Обращение Юлии Скрипаль вызвало в Кремле много вопросов. Политики, в частности, сомневаются, что заявление было сделано добровольно.

"До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, и до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится и делала ли она эти заявления по своей воле", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что продемонстрированное в среду видеообращение Юлии Скрипаль не проясняет ситуацию, а дает повод для новых вопросов по "делу Скрипалей".

"Видеоролик вполне может носить постановочный характер с целью скрыть правду о произошедшем 4 марта в Солсбери. Поэтому требования о встрече с Юлией со стороны российской дипмиссии вполне справедливы и обоснованы", - заявил он.

Леонид Слуцкий также считает, что видео оставляет массу вопросов относительно условий, в которых она пребывает, и истинности ее слов и намерений.

"Британские власти до сих пор не предоставили доступ российским консульским работникам и сотрудникам посольства для того, чтобы убедиться, что гражданка России находится в безопасности и не делает заявлений под давлением", - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Он заявил, что депутаты Госдумы будут продолжать следить за развитием ситуации.

"Мы рады видеть Юлию живой и готовы оказать все необходимое содействие для ее возвращения домой. Но я по-прежнему считаю необходимым проведение полного независимого расследования противоправных действий Великобритании против России по делу Скрипалей", - добавил глава комитета.

В посольстве РФ в Великобритании также обеспокоены условиям содержания девушки.

"Мы рады видеть, что Юлия Скрипаль жива и в порядке. (...)Однако показанный ролик лишь усиливает нашу обеспокоенность относительно условий, в которых она содержится", - говорится в комментарии пресс-секретаря российской дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.

В заявлении отмечается, что, по всей видимости, Юлия повторяла заранее написанный текст, который по ряду оборотов указывает на то, что он был создан англоязычным райтером. В своем обращении Юлия Скрипаль назвала лечение от отравления "инвазивным и глубоко угнетающим", сказала, что ее "жизнь была перевернута с ног на голову". Подобные обороты не соответствуют русской разговорной речи.

Дипломаты предположили, что заявление Юлии Скрипаль – результат некачественной работы британской контрразведки.

"Вывод таков: в Ми-5 должны требовать от своих переводчиков более качественной работы - за 32 тыс. фунтов в год они должны уметь писать заявления, которые звучат более "по-русски", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Также в посольстве РФ в Лондоне считают, что британские власти обязаны предоставить российской стороне возможность напрямую поговорить с девушкой.

"При всем уважении к частной жизни и безопасности Юлии, это видео не освобождает британские власти от их обязательств в рамках консульских конвенций", - отмечается в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании.

Российские дипломаты призывают Великобританию предоставить возможность напрямую связаться с Юлией, чтобы убедиться, что ее не удерживают против ее воли, а она не делает заявлений под давлением.

"До тех пор у нас есть все причины подозревать обратное", - отмечается в заявлении.

Между тем, российская сторона пыталась организовать контакт с Юлией Скрипаль после инцидента в Солсбери с тем, чтобы узнать из первых рук о ее состоянии и состоянии ее отца, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью - удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца", - сказала Мария Захарова, комментируя появившееся в СМИ заявление Юлии Скрипаль.

В свою очередь бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого вместе с депутатом Госдумы Андреем Луговым британское следствие называло виновниками смерти Александра Литвиненко в 2006 году, считает выступление Юлии Скрипаль вынужденным.

"Появление Юлии на экране - это вынужденный для британских властей шаг, который связан с тем, что Россия требовала предъявить доказательства того, что они живы, и делала это настойчиво, поскольку ситуация касается российских граждан", - заявил он "Интерфаксу".

Представив видео, британские власти показали, что она жива, "но, судя по шраму на горле Юлии", можно предположить, что она пережила определенную операцию, полагает собеседник агентства.

"То, что заявление Юлии было кем-то подготовлено, выучено наизусть и озвучено, не вызывает сомнения. Но к чести Юлии надо сказать, что она, с моей точки зрения, говорила достойно, не бросилась в крайности, чего мы вполне могли бы ожидать. Так происходило со стороны родственников и потерпевших по делу Литвиненко", - сказал Дмитрий Ковтун.

По его словам, "то, что в своем выступлении Юлия не обвиняла ни в чем Россию, это ее красит, поскольку нам сложно представить те ужасы, которые пережили Юлия и ее отец и переживают до настоящего времени".

"Что касается будущего этой семьи, то прогнозировать сложно, не понимая, не имея никакой информации о происходящем. Мы сейчас не можем сказать, была ли Юлия использована Лондоном в этой провокации сознательно или втемную. Если с отцом можно было и договориться, убедить в необходимости участия в такой провокации, то с Юлией это проблематично. Положение Юлии очень непростое. Ей надо набраться сил, терпения", - сказал Дмитрий Ковтун.

В свою очередь родственница Юлии Скрипаль Виктория рада, что двоюродная сестра записала видеообращение, в котором видно, что она жива и хочет вернуться на родину.

"Рада, что жива и что здорова и что хочет вернуться в Россию", - сказала она "Интерфаксу".

Обозреватель Александра Лоскутова

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