Отставка из-за санкций

24.05.18 16:53

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Директора "РусАла", номинированные En+ Олега Дерипаски, подали в отставку для вывода компании из санкционного списка. Группе "ГАЗ" предложен тот же вариант снятия санкций.

После включения в начале апреля "РусАла" в SDN list (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) США, опубликованный OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций), контрагентам компании предоставили два месяца (до 5 июня), чтобы завершить или отменить ранее заключенные сделки.

Вслед за этим о прекращении отношений с "РусАлом" заявил его основной покупатель – трейдер Glencore, а также несколько других крупных международных контрагентов, в том числе Rio Tinto, обеспечивающая бокситами заводы "РусАла" в Ирландии Aughinish, и Norsk Hydro – один из крупнейших мировых производителей алюминия.

Свою обеспокоенность ситуацией вокруг "РусАла" высказали власти Ирландии, Франции, Великобритании, Италии и Германии. Промышленность этих стран ЕС пострадала от ограничения поставок продукции российской компании, в том числе из-за остановки отгрузок глиноземного завода "РусАла" Aughinish в Ирландии. На ЕС приходится 45% продаж продукции "РусАла". Из-за санкций в адрес компании многие предприятия в Европе остались без сырья и будут вынуждены сократить мощности.

В свою очередь "РусАл" обратился в OFAC с просьбой об исключении из SDN List, и на период ее рассмотрения компании была выдана лицензия, продлевающая разрешение на бизнес-операции с "РусАлом" до 23 октября 2018 года. Вторичные санкции на нерезидентов США за эти сделки налагаться не будут.

Минфин США также заявил, что может снять санкционные ограничения с "РусАла", если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию.

В соответствии с правилами OFAC, стороны, включенные в SDN list компании, могут быть удалены в случае изменения обстоятельств, которые привели к их включению, поясняет Минфин США. В случае с "РусАлом", для этого необходимо "отсутствие другой неблагоприятной информации" и соответствие действительности фактов в петиции об исключении из SDN. "Путем для Соединенных Штатов по освобождению от санкций является лишение или прекращение контроля Олега Дерипаски над "РусАлом", - следует из пояснений OFAC.

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% "РусАла" через En+, в которой ему принадлежит 66%. Контроль над "РусАлом" ему обеспечивает соглашение акционеров, заключенное при создании компании в 2007 году, согласно которому En+ признается контролирующим акционером. Участниками соглашения были En+, Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list), "Онэксим" Михаила Прохорова (вышел из капитала в феврале этого года) и Glencore.

Глава ФАС Игорь Артемьев предположил, что пакет Дерипаски могли бы выкупить другие акционеры компании, однако второй по величине пакета совладелец "РусАла" - "Ренова" - также подпала под санкции вместе со своим владельцем Виктором Вексельбергом.

Российские власти также допускали возможность национализации "РусАла" как временной меры, при этом отмечали, что Дерипаска не обращался с такой инициативой, и в правительстве не будут инициировать национализацию самостоятельно. Помимо разговоров о национализации, других оснований рассчитывать на то, что Дерипаска выполнит условие Минфина США, не было.

Тем не менее, бизнесмен выразил готовность пожертвовать контролем в En+. После серии обсуждений с председателем совета директоров компании, независимым директором лордом Грегом Баркером Дерипаска согласился сократить долю участия в компании ниже 50% (сейчас 66%).

Кроме того, в рамках политики компании по взаимодействию с OFAC Дерипаска согласился с предложением лорда Баркера о своем уходе из совета директоров и назначении новых независимых директоров, которые получат большинство в совете.

После этого OFAC сдвинуло на месяц дедлайн для американских инвесторов по продаже ценных бумаг российских компаний, включенных в "черный список" Минфина США.

О сокращении доли En+ "РусАле" первоначально речи не шло. Однако в середине мая Дерипаска вышел и из состава совета директоров "РусАла". В совете директоров его заменит независимый директор En+ Филипп Мелфей. Такое предложение, в соответствии с полномочиями, данными ему соглашением акционеров "РусАла", сделал лорд Баркер. Дерипаска также дал обязательство не добиваться своего переизбрания в совет директоров "РусАла" на предстоящем годовом собрании акционеров.

Теперь подали в отставку генеральный директор "РусАла" Александра Бурико, а также 7 членов совета директоров, номинированные En+. По информации компании, заявление об отставке подали члены совета директоров Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина. Они не выдвинули свои кандидатуры для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится в конце июня, уточняет компания.

Вместе с тем "РусАл" вновь предупредил инвесторов о рисках для своего бизнеса из-за санкций США.

Значительное количество контрагентов выражало беспокойство относительно любых новых контрактов с "РусАлом" и проинформировало о вероятном прекращении существующих контрактов после 23 октября, если санкции не будут отменены или не будет выпущена новая лицензия OFAC о продлении работы, сообщил "РусАл".

Международные финансовые институты, скорее всего, прекратят операции с "РусАлом" после 23 октября, а производство металла и продажи будут серьезно затронуты.

Снижение реализации и допзатраты на перестройку всей системы сбыта могут привести к значительному снижению EBITDA и денежных потоков компании. При этом возможности для привлечения финансирования компании на приемлемых условиях очень ограничатся.

Компания не сможет поддерживать свою операционную деятельность на определенном уровне, необходимом для обслуживания и погашения своей задолженности, что может привести к тому, что кредиторы потребуют досрочного погашения. Некоторые инфраструктурные операторы, работавшие с компанией, либо прекратили, либо приостановили предоставление своих услуг "РусАлу".

"Компания принимает все возможные меры, включая непрерывные обсуждения с регуляторами США и других юрисдикций, в целях защиты интересов своих акционеров, кредиторов и деловых партнеров", - заявил "РусАл".

В компании также отмечают, что "РусАл постоянно оценивает влияние санкций OFAC, на текущем этапе придерживаясь мнения, что они могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы компании.

По мнению первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, уход представителей En+ Дерипаски из совета директоров и топ-менеджмента "РусАла" - это позитивный сигнал, необходимый для снятия санкций и устойчивой работы предприятий компании.

"Это же хорошо. Значит, скоро санкции снимут. И "ГАЗ" (срок окончания бизнес-операций с "ГАЗом") продлили. Это шаги навстречу друг другу, правильно?" - заявил министр финансов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он высказал надежду, что американская сторона подойдет достаточно трезво к этому вопросу.

"Во-первых, увеличение по времени, что абсолютно реально, потому что нужно корпоративные процедуры проводить. С другой стороны, действия "РусАла" идут в духе решений, которые должны быть с тем, чтобы коллективы этих компаний устойчиво работали, предприятия устойчиво работали", – заявил Силуанов.

Он также сообщил, что "РусАл" обратился за поддержкой относительно кредитования, и кредитная поддержка ему будет оказана "на общих рыночных условиях".

Кстати, на днях OFAC выдала группе "ГАЗ" (машиностроительные активы "Базового элемента" - группа "ГАЗ" и "Русские машины" - наряду с другими компаниями Дерипаски вошли в "черный список" США) тот же рецепт для снятия санкций, что и "РусАлу". Механизм полностью совпадает с тем, что ранее был уже озвучен санкционным ведомством США: Дерипаска (как и другие фигуранты SDN List) должен перестать контролировать компанию.

OFAC также продлило срок завершения бизнес-операций с компаниями группы "ГАЗ" и ее дочерними предприятиями до 23 октября 2018 года. Список вопросов и ответов, касающихся "ГАЗа", OFAC опубликовала одновременно с лицензией, продлевающей срок совершения бизнес-операций с группой.

Группа "ГАЗ" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Группа объединяет 13 предприятий в восьми регионах России. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый элемент" Дерипаски.

Обозреватель Анастасия Николаева

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