Программа обновлений

24.05.18 17:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.

На северо-востоке Москвы готово еще несколько домов к заселению по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Еще в пяти жилых домах в рамках программы реновации на северо-востоке города готовы к заселению 832 квартиры. Мы планируем, что они смогут принять первых новоселов уже в июне", - сказал он.

Эти дома расположены по адресам: улица Летчика Бабушкина, д. 41, д.39 и д.29, корп.2; район Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 39 и 38. Бочкарев уточнил, что эти дома изначально строились по другим городским программам, но в них улучшили отделку и оснащение, привели со стандартами программы реновации.

Строительство еще одного дома планируется завершить осенью этого года. Новостройка на 383 квартиры находится в районе Бескудниковский, мкр. 5, корп. 7 на севере города.

"Она возводится по программе "Жилище" и по решению столичных властей передана для программы реновации. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В то же время продолжается заселение самого первого дома, построенного по программе, по улице 5-я Парковая, д. 62Б. Как рассказали в департаменте градостроительной политики столицы, 90% переселенцев согласились с предложенными вариантами квартир, остальные - решили докупить квадратные метры со скидкой. В настоящее время заселено 104 квартиры.

Кроме того, власти Москвы в рамках программы выделили около 100 квартир для приобретения за доплату. Квартиры находятся в домах, расположенных по четырем адресам: проспект Вернадского, д.69 и д.61 к.1; ул. Гжатская, д. 16 к.1; ул. Красных Зорь, д. 59 Б.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, также уже подобрано 34 площадки для строительства домов на территории юго-западного округа Москвы.

"При подборе этих площадок мы руководствовались несколькими важными критериями. Это свободные городские участки, находящиеся либо в кварталах реновации, либо неподалеку от домов, включенных в программу", - сказала Княжевская.

Она отметила, что при выборе стартовых площадок обязательно учитывается минимизация перекладки инженерных сетей, а также шаговая доступность до объектов транспортной инфраструктуры, и, конечно же, учитывались предложения самих жителей.

Однако Княжевская уточнила, что все территории разные по площади, сложности, градостроительным особенностям, поэтому на разработку каждого проекта требуется разное время.

"Но в любом случае проекты планировок будут представлены на публичных слушаниях, и большинство - в конце этого года", - добавила она.

Первые же дома, спроектированные специально под программу, построят в 2019 году.

"Для реализации программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. Мы рассчитываем, что 28 из них в 2019 году будут готовы к заселению", - сказал Андрей Бочкарев.

По его словам, с этого начнется подъем первой волны переселения. Квартиры будут уже с улучшенной отделкой и полностью готовы для проживания. Бочкарев уточнил, что массовый ввод "квадратов" начнется к 2020 году.

"Тогда можно будет сказать, что начнется массовое переселение жителей сносимых пятиэтажек", - добавил глава департамента строительства столицы.

При этом, как заявляют власти, дома по программе реновации будут строиться с учетом передовых технологий и новых решений. Так, планируется обеспечить новостройки "умными" системами оповещения о ЧС.

"Сейчас коммунальные службы вместе с представителями МЧС тестируют системы поэтажного информирования граждан, а также системы информирования с помощью домофонов. В частности, такие пилотные проекты реализовывались в жилых домах на улице Артюхиной, Академической улице, Заревом проезде и Мироновской улице в ЮЗАО", - рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, также дальнейшее развитие получит система оповещения на технологической базе сети проводного вещания, охватывающей 90% многоквартирного жилого фонда Москвы.

Кроме того, планируется, что в новостройках появятся баки для раздельного разбора мусора. Такое новшество, по словам Левкина, предусмотрено техническими требованиями к проектированию домов по программе реновации.

"В окончательной редакции эти требования будут утверждены в ближайшее время. Именно этот документ впоследствии станет основой для создания "Московского стандарта реновации", - пояснил он.

В самих кварталах реновации применят принципы "умного города: будет организован автоматизированный дистанционный сбор данных о потребляемых объемах коммунальных услуг.

"Эти дома планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. Например, инженерное оборудование и системы обеспечения новостроек энергоресурсами интегрируют с информационными системами ресурсоснабжающих организаций города", – пояснил Лёвкин.

Таким образом, это обеспечит управление, контроль и учет потребления всех энергоресурсов. Планируется также автоматизация процессов сбора, обработки, передачи и хранения данных потребления энергоресурсов, в том числе паспортный и инвентарный учет приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, электричества.

Всего же в программу реновации, которая была принята 1 августа 2017 года, входит 5 171 дом. Программа коснется около 1 млн жителей столицы и предусматривает свыше 350 тыс. квартир.

В то же время в Госдуме готовится федеральный законопроект о реновации жилья в России. Как рассказала председатель комитета по жилищной политике Госдумы Галина Хованская, документ практически готов, но для его принятия нужно еще два закона: о собственниках жилья, подлежащего реновации, и об ответственности при возможных нарушениях.

"Как только эти два документа будут приняты, закон о реновации можно будет принимать", - уточнила депутат.

Федеральный закон о реновации будет отличаться от столичного тем, что в Москве реновация подразумевает снос зданий, а в новом законопроекте предполагается и снос, и реконструкция. По мнению депутата, многие старые пятиэтажки можно переделать таким образом, чтобы он прослужили еще не одно десятилетие. В новом законе прописано, что реновация должна идти только при помощи самых современных материалов.

"Мы в новом законе придаем большое значение публичному обсуждению данного вопроса, тем более, что реновация и реконструкция, которую мы предполагаем, может привлекать инвестора", - подчеркнула Хованская.

Обозреватель Ксения Новикова

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