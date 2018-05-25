Долги застряли в порту

25.05.18 13:16

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru - Российское судно "Николай Касаткин" арестовали в Южной Корее из-за долгов перед экипажем. Проводится прокурорская проверка.

Российское судно "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск) арестовано в южнокорейском порту Пусан после жалоб членов экипажа на долги по зарплате.

"По информации пусанского офиса ITF (International Transport Workers‘ Federation, Международная федерация транспортников - ИФ), судно арестовано от имени членов экипажа. Сотрудники ITF оказывают поддержку нашим морякам. Так, корейский профсоюз оплатил трем морякам билеты на родину, также моряки получили по $500 авансом", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель ITF на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

Сейчас на судне остаются восемь российских моряков - семь дальневосточников и один житель Калининградской области.

"Если судовладелец не погасит долги, судно "Николай Касаткин" будет выставлено на торги", - пояснил Осичанский.

Тем не менее, по его словам, моряки получили зарплату за март, не оплачен только апрель.

"Я разговаривал с капитаном, за март деньги они получили. То есть задолженность по зарплате, получается, у них там только за один месяц, это не так уж и много", - сказал Interfax-Russia.ru представитель ITF.

Он уточнил, что "Николай Касаткин" принадлежит сахалинской компании "Парус", на которую уже не раз жаловались моряки с других судов.

"Так, в середине мая к нам обратился экипаж судна "Солярис". Судно стояло в Китае в ремонте, и все 14 человек экипажа не получали заплату с марта по май. По словам моряков, компания задолжала морякам более 2,7 млн руб. Жалобы на долги по зарплате поступали и от моряков краболова "Селенга" этой же компании", - добавил Осичанский.

Он отметил, что после вмешательства федерации руководство "Паруса" пообещало погасить долги по зарплате членам экипажа всех своих судов до 5 июня и выдало морякам гарантийные письма.

Тем временем, прокуратура Сахалинской области уже начала проверку соблюдения трудовых прав экипажа судна "Николай Касаткин".

"Организована проверка соблюдения трудовых прав экипажа задержанного в порту Пусан корабля "Николай Касаткин". В рамках проверки будет дана оценка соблюдению работодателем (ООО "Парус") трудового законодательства, в том числе сроков выплаты заработной платы и иных нормативных требований", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.

К слову, задержки с выплатой зарплаты экипажу "Николая Касаткина" у "Паруса" случались и ранее. Так, в декабре 2016 года за долги перед моряками судно задержали портовые власти Амстердама. По данным Российского профсоюза моряков, экипаж, которому судовладелец задолжал $90 тыс. за 4 месяца работы, объявил забастовку и отказывался разгружать трюм.

Между тем, в еще более непростой ситуации оказались экипажи судна Crystal East, и "Каролина Винд" (принадлежат ООО "Находка-Портбункер"), "застрявшие" в порту Шарджа в ОАЭ из-за долгов судовладельца перед Газпромбанком. Моряки жаловались на долги по заработной плате, а также на частные перебои с доставкой топлива и продуктов.

В апреле состояние здоровья экипажа Crystal East сильно ухудшилось, троим из моряков даже понадобилась госпитализация, с которой также возникли проблемы. В итоге первую помощь больным оказал судовой врач.

Испугавшись за свое здоровье, моряки попросили российских дипломатов вернуть их обратно на родину. Однако, как выяснилось, согласно местному законодательству, экипаж не может покинуть судно без предоставления замены или пока судно не будет продано. На то, чтобы собрать новую команду для обоих судов и оформить для моряков все необходимые документы, у судовладельца ушел почти месяц.

"Сменный экипаж приняли, визы готовы. Ожидается, что моряки вылетят на предстоящей неделе", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор компании-судовладельца "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой.

По его словам, руководство компании приняло решение сменить всех моряков. Ранее, по его словам, планировалось, что в РФ вернутся девять человек - шесть членов экипажа "Каролина Винд" и трое с "Кристалл Ист".

"Также на "Кристалл Ист" завезено топливо, сегодня должны доставить топливо на "Каролину Винд". Продукты на борту есть", - добавил Цой.

По статистике, проблемы с выплатой заработной платы у российских моряков случаются нередко, порой без вмешательства специальных организаций решить их не получается.

"Только в 2017 году в профсоюз вступило более 200 человек, было выплачено морякам более 900 тысяч долларов невыплаченной заработной платы и компенсаций в случае травм и смерти моряков. При содействии портовых властей и транспортной прокуратур в связи с нарушением прав моряков были задержаны 13 судов", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

В прошлом году инспекторы ДВРО РПСМ посетили 85 судов, и только на 20 из них имелись коллективные договоры с профсоюзами.

Между тем, по словам Суханова, одним из самых проблемных судовладельцев в 2017 году оказалась вышеупомянутая компания "Находка Портбункер", объявившая о своем банкротстве. Именно поэтому экипажи судов "Кристал Норд", "Кристал Ист" и "Каролина Винд" и оказались практически брошенными в Персидском заливе.

"Потребовались усилия властей, профсоюза, следственных органов, чтобы застрявшие в Объединенных Арабских Эмиратах моряки смогли вернуться на родину (речь идет о предыдущих командах - ИФ). Зарплату им компания обещает выплатить только после продажи судов", - добавил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.

Помимо этого, по его словам, при содействии профсоюза и Генпрокуратуры РФ выплачены долги по зарплате экипажам теплоходов "Винд", "Порт Мей", "Маджестик", "Тесса".

Всего, по данным Суханова, за помощью в профсоюз с начала 2017 года обратились экипажи 19 судов, работающих как под российским, так и под "удобными" флагами. Это моряки, работавшие на судах "Believe", "Анатолий Торчинов", "Генерал Кривонос" , "ST Wind", "Port May","Iman", "Sidimi" и ряда других.

Также профсоюз продолжил борьбу с "удобными флагами". Так, в 2017 году в приморском порту Находка на судах "Sunny Lina" и "Академик Черский" с российскими моряками проведена смена "удобных флагов" на российские.

"Мы посетили 68 судов, часть из них была проверена в рамках Недели действий против удобных флагов ", - сказал Суханов.

Как показала проверка, большинство судовладельцев все же старается выполнять требования Сводной конвенции о труде в морском судоходстве в части обеспечения финансовых гарантий по репатриации и выплате компенсаций.

Обозреватель Наталья Пономарева

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