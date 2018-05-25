Языковой вопрос

25.05.18 15:35

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Парламентарии Татарстана не поддержали законопроект о добровольном изучении родных языков в республиках РФ. Против него выступают и в ряде других национальных республик.

Изучение родных языков из числа языков народов России и государственных языков республик в составе России могут сделать необязательным. Мера предусмотрена в законопроекте, который внесен в Госдуму 10 апреля.

В документе уточняется, что преподавание и изучение государственных языков республик нашей страны осуществляется на добровольной основе и не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ. А право на изучение родного языка из числа языков народов России реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

Учет мнения школьников и их родителей при выборе языка обучения и воспитания, изучения родного языка предлагают осуществлять на основании письменных заявлений родителей.

"Предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, возможности изучения государственных языков республик, предусмотренного законодательством Российской Федерации, и избежать неоднозначной трактовки положений законодательства в правоприменительной практике", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Со своей стороны Госсовет Татарстана обратился к Госдуме с просьбой не принимать поспешных решений в национальных вопросах. Перед рассмотрением этого законопроекта в Госдуме необходимо обсудить его в республиках и автономиях России, убеждены татарстанские парламентарии.

В обращении отмечалось, что Госсовет Татарстана выступает за сохранение права на изучение родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России, а также за исключение неопределенности в организации преподавания и изучения государственных языков республик. Чиновники предлагают прописать в федеральных государственных образовательных стандартах, что такие языки обязательны для изучения.

"Отмена полноценного изучения государственных языков республик РФ неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в качестве государственных", - считают парламентарии Татарстана.

Принятию обращения предшествовала бурная дискуссия, в ходе которой депутаты выступили против законопроекта. В частности, председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев заявил, что "реализация законопроекта приведет к нарушению существующего баланса, к постепенному уменьшению, а впоследствии и выхолащиванию изучаемых в школе родных языков".

"За этим неизбежно последует утрата кадрового потенциала системы обучения родным языкам, восстановить который будет уже сложно или даже невозможно. Если мы низведем изучение родного языка до уровня факультатива, будущим поколениям грозит утрата родных языков и своей национальной идентичности", - считает парламентарий.

Свою точку зрения представил и депутат, председатель чувашской национально-культурной автономии Татарстана Дмитрий Самаренкин.

"Этот законопроект до добра не доведет. Он нас лишает главного – языка, а это значит – будущего, как нации. Госсовет должен сказать свое твердое "нет" данному законопроекту", - заявил Самаренкин.

В свою очередь в Чувашии общественники собирают подписи под петицией с требованием отозвать из Госдумы авторов законопроекта Алену Аршинову и Олега Николаева, представляющих республику в нижней палате.

По мнению автора петиции, "депутаты Аршинова и Николаев с инициативой законопроекта по языкам российской федерации выступают вразрез действующей конституции России и республик, образовавших федерацию подписанием федеративного договора", благодаря чему "создается впечатление, что умышленно реализуется план подрыва конституционного строя, федеративного договора и выбиваются основы федеративного устройства, что несет в себе угрозу для всех граждан и народов Российской Федерации без исключения".

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ также обеспокоены намерением законодателей перенести преподавание в школах родного языка из числа языков народов России в вариативную часть.

"Данное законодательное предложение подрывает межнациональный мир, ставит под удар сохранение языков народов России, снижает уровень гарантий конституционного права на пользование родным языком (ст. 26), а также сводит на нет провозглашенное статьей 68 Конституции право республик в составе РФ устанавливать свои государственные языки", - считает председатель постоянной комиссии по культурным правам, образованию и науке Анита Соболева.

В СПЧ отметили, что образование на родном языке является "важнейшим языковым правом человека, связанным с его национальной идентичностью". Исключение государственных языков из школьного образования в качестве обязательной дисциплины может привести к постепенному вытеснению этих языков из сферы государственного управления, к снижению числа говорящих на языке и понимающих язык.

"Именно с запрещения русского языка начался конфликт на Украине, именно исключение русского языка из сферы преподавания в старших классах вызывает сейчас законное возмущение русскоязычных жителей Латвии. Понимая всю серьезность проблемы, Совет намерен уже в самом скором времени обсудить ее в рамках своего специального заседания, посвященного развитию образования в нашей стране", - подчеркнул председатель СПЧ Михаил Федотов.

Деликатно подходить к теме изучения родного языка в школах национальных республик призвали и власти Татарстана.

"Обеспокоенность этим вопросом проявляют и в Чувашии, Якутии, Башкирии, Адыгее, Марий Эл, Дагестане, в большой степени, потому что внесение данного законопроекта не имело изначально общественного обсуждения", - заявила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, озвучивая позицию властей.

Она пояснила, что президент Татарстана Рустам Минниханов считает необходимым обсуждать подобные вопросы с представителями национальных республик.

"Позиция президента республики по этой теме неоднократно озвучивалась. Он убежден, что вопросы, касающиеся интересов нации, национальностей, народов РФ, требуют тщательного взвешенного решения и только после проведения широчайшего обсуждения в первую очередь с теми, кого этот вопрос касается - с национальными республиками, представителями народностей, которые проживают в нашей стране. Тема очень деликатная, и требует к себе такого же деликатного подхода", - подчеркнула Галимова.

24 мая парламентарии Татарстана отказались поддержать проект федерального закона о добровольном изучении родных языков в республиках РФ. При рассмотрении данного законопроекта 77 депутатов проголосовали "против", один воздержался.

Кроме того, парламентарии проголосовали за приглашение в республику ряда депутатов Госдумы, авторов этих поправок в Федеральный закон "Об образовании в РФ", чтобы они лично посмотрели, как обстоят дела с изучением родного языка. Также было предложено обсудить данный вопрос в Москве - на площадке полномочного представительства Татарстана.

"Мы за то, чтобы вести переговоры и находить приемлемое решение", - сказал присутствовавший на заседании государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в свою очередь заявил о готовности продолжить поиск решения по этой проблеме.

Со своей стороны Совет по правам человека при президенте РФ уже пообещал подготовить экспертное заключение на законопроект. Так, глава СПЧ Михаил Федотов еще раз обратил внимание на то, какую широкую дискуссию вызвал вопрос об обучении родным языкам и считает, что "можно сделать так, чтобы были учтены все интересы".

Обозреватель Анастасия Николаева

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