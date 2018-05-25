Так кто же сбил?

25.05.18 16:42

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Международная следственная группа считает, что малазийский Boeing сбили из российского оружия. Президент РФ требует допуска РФ к расследованию, чтобы признать эти выводы.

Ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска, завили в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В ходе презентации материалов расследования в Нидерландах участники работы показали фильм, в котором объясняется, как они пришли к такому выводу. В частности, следователи утверждают, что отследили весь путь переброски из-под Курска на восток Украины ЗРК "Бук" с которого, по заявлению Совместной следственной группы, и была выпущена ракета. Кроме того, следователи предоставили технические данные, доказывающие, по их словам, правильность выводов.

Представитель объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 из уголовной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен также сообщил, что презентует несколько дополнительных результатов.

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал он.

Совместной следственной группе удалось установить роли большинства из 100 человек, которые почти два года назад были объявлены тем или иным образом причастными к катастрофе с рейсом MH17, заявил в свою очередь главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

В то же время, он отметил, что для пользы расследования вся информация пока не будет раскрыта. Он также отметил, что материалы еще не переданы в суд, однако, по мнению Фреда Вестербеке, данное дело лучше всего будет передать на рассмотрение нидерландского суда.

"Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

Согласно выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

Из расследования также следует, что самоходная огневая установка была доставлена на Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17 была вновь возвращена на территорию РФ.

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики отрицает присутствие российских ЗРК "Бук" в Донбассе, в том числе в день крушения малазийского "Боинга". Также, по мнению замкомандующего Объединенным командованием ДНР Эдуарда Басурина, установить принадлежность ракеты комплекса "Бук" после ее попадания в цель практически невозможно.

В Донецке также отметили, что не видят оснований препятствовать работе международных следователей по делу о крушении в 2014 году малазийского самолета.

"Если поступит соответствующий запрос на сотрудничество, никаких оснований чинить препятствия не будет. Напротив, мы заинтересованы в том, чтобы они, наконец, основываясь на фактах, а не домыслах, как сейчас, установили истинного виновника трагедии", - заявили "Интерфаксу" в Совете министров самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В Минобороны РФ также отвергают причастность российских военных к крушению Boeing над Украиной в 2014.

"Минобороны России, как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуацию украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", - говорится в сообщении Минобороны России.

Российские военные заявили, что Москва представила доказательства того, что гражданский Boeing летом 2014 года был сбит украинскими расчетами.

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что ни один ЗРК Вооруженных сил России границу с Украиной не пересекал, и призвали следствие по делу о крушении MH17 опираться на факты.

"Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17 ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ (служба безопасности Украины", - добавили в военном ведомстве.

Российские военные заявили, что показания очевидцев свидетельствуют, что пассажирский Boeing в 2014 году был сбит ракетой, которую пустили с подконтрольной Украине территории.

В свою очередь МИД РФ назвал голословной версию о том, что малазийский самолет был сбит ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

"Версия, озвученная Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 24 мая, о том, что ЗРК "Бук", с которого был произведен запуск ракеты по самолету, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске 53 бригаде ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации, вызывает у нас сожаление. Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.

А российский президент Владимир Путин заявил о том, что Россия проанализирует выводы международной следственной группы о крушении рейса MH17 в Донбассе, но их признание возможно только в случае участия Москвы в расследовании обстоятельств трагедии.

При этом президент подчеркнул, что Россия в любом случае будет относиться к докладу внимательно и с уважением. Однако пока он не знаком с деталями решения упомянутой международной следственной группы. Путин также напомнил, что российская сторона "изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии".

"На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия", - отметил президент РФ, напомнив, что украинская сторона работает в комиссии, а Россия – нет.

Власти Австралии и Нидерландов пришли к выводу, что ответственность за крушение пассажирского самолета MH-17 на востоке Украины лежит на России, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление австралийских властей.

Газета The Sydney Morning Herald поясняет со ссылкой на источники в австралийском руководстве, что позиция Нидерландов и Австралии была изложена как представителям российского руководства в Москве, так и послам РФ в Канберре и Гааге.

Чуть позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва категорически отвергает обвинения со стороны Нидерландов и Австралии в крушении Boeing, а ситуация с расследованием демонстрирует абсолютное взаимное недоверие.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, увидел сходство в подходах к обвинениям России по "делу Скрипалей" и крушению рейса МН17. По его мнению, речь идет о спекуляции для достижения своих политических целей. Вместе с тем он добавил, что сотрудничество по расследованию должно быть честным, предоставляемые РФ сведения не должны игнорироваться.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвали Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины и помогать в расследовании трагедии.

"Я призываю Россию признать ответственность и, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, в полном объеме сотрудничать в рамках всех инициатив, направленных на определение виновных", - отмечается в заявлении генсека альянса.

Он напомнил, что "Нидерланды и Австралия объявили, что считают Россию ответственной за роль, сыгранную в случае со сбитым самолетом MH17 17 июля 2014 года".

Не остались в стороне и представители США.

"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам, представленным сегодня голландским прокурором (...) Сегодняшнее заявление подтверждает и дополняет то, что мы говорили с первых дней этой трагедии: MH17 был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой силами РФ и силами, находящимися под руководством РФ", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Она напомнила "о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные ... были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных".

"Пришло время для России перестать лгать и прояснить свою роль", - заявила она.

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что обвинение РФ в катастрофе МН17 служит интересам США и Британии, развернувшим недружественную кампанию против России.

"Нидерланды - они делают это заявление, понятно, не только в своих интересах, но и в интересах Соединенных Штатов Америки, Великобритании - тех стран, которые в отношении России развернули недружественные действия", - сказал спикер российского парламента.

Кстати, Украина уже намерена присоединиться к инициированному Нидерландами и Австралией преследованию РФ за катастрофу МН17.

Президент страны Петр Порошенко отметил, что этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

Между тем, в Минобороны РФ заявили о принадлежности Украине ракеты, номер которой показали голландские следователи.

"Единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска, является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам", - заявили в военном ведомстве РФ.

В Минобороны РФ заявили, что анализируют видеоматериалы, которые накануне показали голландские специалисты.

"О дате и месте обнаружения данного двигателя или лицах, передавших данный агрегат следственной комиссии, выступавшие предпочли умолчать", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Обозреватель Александра Лоскутова

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