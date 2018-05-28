Суд за пожар

28.05.18 14:04

© РИА Новости. Макс Блинов

Interfax-Russia.ru - Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявлено обвинение в халатности после пожара в "Зимней вишне". Суд арестовал его до 25 июля.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ предъявило обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и руководителю отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Григорию Терентьеву после пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

"По версии следствия, указанные лица не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", которая согласно действующему законодательству должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем им обоим было достоверно известно", - сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

При этом, как отметил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдуллин, Александр Мамонтов знал о грубых нарушения пожарной безопасности в "Зимней вишне", но ничего не предпринял.

"Установлено, что "Зимняя вишня" не была включена в планы проверки на 2018 год. Мамонтов получил сведения о грубых нарушениях в "Зимней вишне", но, действуя вопреки законодательству, не организовал внеплановые проверки. Нарушения не были выявлены, работа ТРЦ не была приостановлена, что привело к гибели людей", - отметил Габдуллин.

В результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта погибло 60 человек, в том числе 41 ребенок. Кроме того, по словам следователя, в 2015-2016 годах Александр Мамонтов принял на работу трех человек, которые получали зарплату почти три года, при этом они фактически не работали, но им заплатили около 1,8 млн рублей.

28 мая Центральный районный суд Кемерово арестовал Григория Терентьева и Александра Мамонтова до 25 июля. Как сообщили в региональной прокуратуре, Мамонтов уже подал рапорт об увольнении.

"Мамонтов написал рапорт об увольнении", - сказал представитель прокуратуры. Свою вину при этом теперь уже бывший глава регионального МЧС не признает.

"Позиция по проверкам в "Зимней вишне" (не проводилась, так как ТРЦ относился к объектам малого бизнеса - ИФ) не моя личная, а соответствующая закону. Надеюсь, что СКР сделает соответствующий запрос в МЧС, чтобы установить точное толкование закона. Вину я не признаю", - заявил Александр Мамонтов.

По его словам, с просьбой об увольнении он обратился к главе МЧС РФ Владимиру Пучкову после обысков у него дома, которые прошли в начале апреля. Тогда Мамонтов попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Он подчеркнул, что выехать из страны он не может, так как загранпаспорта у него при себе нет, а без разрешения ФСБ и руководства его никто не выпустит. Во время судебного заседания Мамонтов также выразил соболезнования родственникам погибших на пожаре.

Между тем, как сообщил Габдуллин, основной владелец "Зимней вишни" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" не фигурирует в реестре малых предприятий, как заявлял на допросах Александр Мамонтов.

"По его логике, планировать проверку надо было в 2018, а проводить в 2019, что не соответствует законодательству", - подчеркнул следователь.

Также он представил суду текст расшифровки телефонного разговора Александра Мамонтова с неустановленным лицом, в котором они обсуждали дальнейшую стратегию защиты, в том числе решалось и то, что и как должны говорить подчиненные главы МЧС Кузбасса следователям в рамках расследования дела о пожаре в "Зимней вишне".

Всего вместе с Терентьевым по делу о пожаре в "Зимней вишне" в настоящее время арестовано девять человек, в том числе технический директор торгово-развлекательного центра Георгий Соболев; управляющая ТРЦ Надежда Судденок; руководитель местной компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в здании, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова; генеральный директор компании-собственника здания Юлия Богданова, также начальник пожарного караула Сергей Генин. Им предъявлены обвинения по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили в СКР, результаты большинства экспертиз, назначенных по делу о пожаре в "Зимней вишне", Следственный комитет ожидает получить к концу июля.

"Предварительный срок окончания строительной экспертизы - конец июня-начало июля, комплексной пожарно-технической экспертизы по поролоновым кубиками в детском сухом бассейне - 15-20 июля, по реконструкции здания - 30 июня, по видео-технической - 15-20 июня, по причинам смерти погибших - 15-20 июня", - сказал журналистам представитель ведомства.

Сроки окончания экспертизы по системе электропитания здания ТРЦ в СКР пока не называют.

В середине мая в Кемерово начался снос сгоревшего ТРЦ, однако следователи его остановили, ссылаясь на то, что ряд объектов торгового центра являются вещественными доказательствами, необходимыми для расследования уголовного дела. Комплекс состоит из семи зданий из кирпича и железобетона. Предполагается, что на его месте будет разбита рекреационная зона.

Как сообщил журналистам адвокат экс-гендиректора ТРЦ Юлии Богдановой Эдгар Тербалян, акционеры ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" на днях на внеочередном собрании приняли решение передать властям Кемерово несколько объектов недвижимости в составе торгово-развлекательного центра (43 помещения) и шесть земельных участков под ними.

Вместе с тем остальные собственники здания "Зимней вишни" не торопятся передавать свое имущество городской администрации, так как не верят, что быстро получат за него компенсацию.

В свою очередь в пресс-службе администрации Кемерово агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что передача комплекса зданий ТРЦ городским властям станет возможной после снятия ареста. "Помещения ТРЦ "Зимняя вишня" являются вещественным доказательством по уголовному делу, находятся под арестом и переданы на ответственное хранение администрации города", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что ранее горадминистрация заключила соглашение с основным владельцем здания о безвозмездной его передаче городу и о возмещении расходов на снос здания и строительство сквера.

Обозреватель Наталья Пономарева

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