Взрывы надолго

28.05.18 15:12

© РИА Новости. Павел Шрамковский

Interfax-Russia.ru - Боеприпасы на бывшем полигоне в Удмуртии вновь начали взрываться из-за природных пожаров. На территории полигона остаются более 2 млн взрывоопасных предметов.

Ликвидировать все очаги возгорания на территории бывшей военной части близ удмуртского поселка Пугачево, где 16 мая в очередной раз начали взрываться снаряды, пожарным удалось лишь 22 мая. Тогда же агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии сообщили и о выведении группировки пожарных.

К счастью, эти взрывы и пожар не принесли особого ущерба. "Трещин и разрушений в последний раз, когда 16 мая были интенсивные детонации, мы не зафиксировали. Были повреждены по две ячейки в двух квартирах многоквартирных домов на балконных лоджиях", - рассказал журналистам глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

Впрочем, по его словам, причины этих повреждений могут быть разные. "Деревянные окна. (...) Может быть слабое закрепление этих ячеек", - сказал глава района, отметив, что, например, окна в находящейся в непосредственной близости от технической территории муниципальной котельной не пострадали.

При этом, сообщил Юрин, если граждане обнаружат, что их имущество было повреждено из-за взрывов, что то им придется добиваться возмещения причиненного вреда через суд.

"Потому что со стороны министерства обороны было объявлено, что (...) в этот раз никаких возмещений, никаких компенсаций не предстоит в добровольном порядке. Только при наличии правовых оснований в рамках гражданско-правовых процессов", - добавил он.

Глава района уточнил, что власти района получили только четыре заявления о причиненном ущербе. "Причем из населенных пунктов, значительно отдаленных от территории (взрывов - ИФ). То есть иногда и такое, к сожалению, происходит уже в настоящее время. То есть жители также пытаются воспользоваться ситуацией. Пишут, что поврежден фундамент в населенном пункте, расположенном в 4-5 км от технической части", - сообщил Юрин.

Между тем, в минувшие выходные на территории бывшей воинской части вновь произошло несколько взрывов. "Вчера было загорание. Хлопки вчера были раз в полчаса, то есть, порядка трех-четырех детонаций произошло в вечернее время", - сказал Юрин.

"Там присутствует много наваленных высохших деревьев, которые выгорают внутри, и при интенсивном ветре их снова раздувает, и ближайшие боеприпасы продолжают детонировать. В ближайшие годы это будет продолжаться", - описал ситуацию глава района.

Он рассказал, что в летом только собирают взрывоопасные предметы, а уничтожают их зимой. "Собранные в кучу боеприпасы при возгорании могут детонировать", - добавил Юрин.

При этом глава района подчеркнул, что жителям Пугачева эти взрывоопасные предметы не угрожают, поскольку разлетаются осколки не более чем на 30 метров, а взрывная волна распространяется не более чем на 100 метров. При этом техническая территория, на которой они находятся, защищена.

Вместе с тем, по словам Юрина, сама техническая территория около удмуртского поселка Пугачево может быть опасной для местных жителей.

"Информация была от руководителя ООО "Специальные технологии" (компании, занимающейся утилизацией взрывоопасных предметов под Пугачево - ИФ), что он якобы 3 млн там уже за истекший период утилизировал и порядка 2-3 млн там еще остается", - сообщил глава района.

Он подсчитал, что 16-18 мая на технической территории произошло не больше двух сотен взрывов, так что число взрывоопасных предметов сильно не уменьшилось.

"Я глубоко убежден, что объект, по сути, представляет угрозу для жизни и здоровья граждан в части элементарно хотя бы даже свободного доступа фактически на территорию", - подчеркнул Юрин.

По его словам, сами по себе детонации на технической территории не угрожают местным жителям и их имуществу, но главная проблема в том, что люди пытаются проникать на техническую территорию, чтобы добывать оставшийся металл.

И хоть эта территория обвалована, опахана, огорожена тремя радами колючей проволоки, и основные подъезды к территории контролируют сотрудники ФГУП "Охрана", обеспечить полную охрану территории невозможно, поскольку ее общая площадь - почти 400 га.

Юрин также подчеркнул, что взрывы на технической территории звучат практически каждый год. "Там просто масштабы немножко отличаются. В этот раз выгорела практически вся территория, поэтому и детонаций было больше и в целом последствия оказались другие, чем было в 2016, 2015, 2013-м. Я посмотрел статистику - практически каждый год там загорание - происходят детонации в летний пожароопасный период", - сказал он.

При этом глава района выразил обеспокоенность, что подрядчик по ликвидации снарядов может покинуть эту территорию, не завершив работу. "Мы разговаривали с руководителем этой специальной организации, он говорит: в принципе, я так понимаю, что я уже, наверно, отсюда уйду. Если он оттуда уйдет, то там вообще будет свободная доступная территория, и как тогда мы будем себя вести, и какие последствия у нас с нашими гражданами, с нашими жителями тогда будут происходить - вот это большой вопрос", - сказал он.

Тем временем местные жители жалуются на невыплату зарплат в организациях, которые занимаются утилизацией боеприпасов в районе бывшего артиллерийского арсенала.

"Мы получили сигнал от жителей, что были невыплаты, связанные с зарплатами", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, власти Удмуртии начали проверку этой информации: "Мы со своей стороны работу проведем по анализу задолженности, которая имеется, если она имеется, а дальше уже соответственно будем принимать меры".

Семенов добавил, что необходимо также точно установить, о каких из трех компаний, занимавшихся утилизацией боеприпасов с 2011 года, идет речь. При этом он отметил, что "руководитель у этих юридических лиц был один".

Премьер-министр рассказал, что компания, которая в настоящее время утилизирует боеприпасы, не получает прямого финансирования за это. "Она оказывает услуги по разоружению этой территории, а весь металл, который будет там обнаружен, попадает в ее распоряжение. Таковы условия взаимоотношений с министерством обороны", - сообщил Семенов.

Утилизирует боеприпасы на объекте ООО "НПФ "Специальные технологии". По словам директора предприятия Сергея Михальчука, его организация очищает территории двух арсеналов: в Удмуртии и Башкирии, которые в 2011 году "взорвались с разницей в девять дней".

Также с 2011 года утилизацией боеприпасов занималось ООО "Уральский пиротехнический завод", затем ООО "Вторметалл".

При этом, согласно материалам аналитической системы СПАРК-Интерфакс, Михальчук является директором и владельцем 100% ООО "Уральский пиротехнический завод", директором и владельцем 50% ООО "НПФ "Специальные технологии" и бывшим гендиректором и владельцем 10% ООО "Вторметалл" (находится в стадии ликвидации с 2017 года).

Обозреватель Анастасия Николаева

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