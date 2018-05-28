Погибли при атаке: Минобороны РФ подозревает сирийскую оппозицию в атаке на российских военных
  
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23.04.18   19:19
 
Точка зрения
28.05.18 16:13

Ночная атака

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Interfax-Russia.ru - Четыре российских военнослужащих погибли при атаке боевиков в Сирии. Эксперты считают, что к нападению могут быть причастны представители умеренной оппозиции.

Четыре российских военных погибли в Сирии в результате атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам", - заявили в военном ведомстве.

По данным министерства, в темное время суток несколько мобильных групп террористов в провинции Дейр-эз-Зор атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии.

"В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением", - сообщили в военном ведомстве РФ.

В Минобороны РФ заявили, что бой приняли сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными российскими военными советниками.

По данным региональных СМИ, погибшие российские военнослужащие - из Забайкалья.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. У России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

В Сирии выполняют задачи российские военные советники, подразделения сил специальных операций Минобороны РФ, военной полиции, а также военнослужащие центра по примирению враждующих сторон.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов допускает возможность того, что атаку на артиллерийскую батарею в Дейр-Эз-Зоре, в ходе которой погибли российские военные, могли совершить представители так называемой умеренной оппозиции, переброшенные с базы международной коалиции Эт-Танф.

По его словам, "произошедшее говорит о том, что эти "серые зоны" на территории Сирии вроде Эт-Танфа, являются островками дестабилизации".

"Безусловно, по таким зонам будут последовательно приниматься те или иные решения с целью восстановления суверенитета Сирийской Арабской Республики", - отметил он.

Вместе с тем, Владимир Шаманов назвал подобных представителей оппозиционных сил "не имеющими будущего" и заметил, что они не смогут претендовать на дальнейшее участие уже в мирной жизни страны. С этим, вполне возможно, как считает эксперт, связаны их атаки на правительственные и коалиционные войска.

"Вместе с тем, к сожалению, как этот трагический случай показывает, расслабляться пока еще рано, тем более что позиции артиллерии, которые находятся в готовности нанести поражение, для них самые знаковые объекты", - добавил он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия и США ведут диалог по линии дипломатов и военных по ситуации в районе сирийского Ат-Танфа.

"Мы наблюдаем, как в этом районе, включая лагерь беженцев Рукбан, все чаще появляются вооруженные группировки, в том числе, по нашим данным, связанные так или иначе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) и с прочими экстремистскими структурами", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, российская сторона об этом неоднократно говорила с американскими коллегами.

"Обращали их внимание на то, что это не соответствует нашим договоренностям о том, как на юге Сирии организовывать работу по деэскалации. И эту работу мы продолжаем как по линии дипломатов, так и в рамках контактов регулярных между военными", - заявил глава российского МИДа.

В тоже время, Сергей Лавров отметил, что американских военных не должно быть на юге Сирии в районе Ат-Танфа.

"Эта зона (деэскалации в районе Ат-Танфа) была создана искусственно по причинам, которые непонятны с точки зрения военной целесообразности", - сказал он.

Глава МИД РФ также уточнил, что ведутся беседы на эту тему с американскими коллегами.

"Если они приходят к аналогичному выводу, то я рассчитываю, что это обретет практическое воплощение", - заметил российский министр иностранных дел.

Сергей Лавров также напомнил, что "договоренность о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации предполагала эвентуальный отвод всех несирийских сил из этой части Сирийской Арабской Республики".

"Итогом всей этой работы, которая должна продолжаться и продолжается, должна стать ситуация, когда на границе Сирии с Израилем с сирийской стороны будут стоять представители Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал глава МИД РФ.

Об этом немногим ранее говорил и посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Те силы, которые вошли на территорию Сирии без согласия. Когда мы говорим о тех, кто вошел без согласия правительства, это - оккупанты, это - силы США и Турции", - заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса" в кулуарах ПМЭФ.

Рияд Хаддад подчеркнул, что Сирия согласна с присутствием тех сил на территории страны, которые находятся в стране на законном основании.

Говоря о ситуации в Сирии на сегодняшний день, президент России Владимир Путин заявил, что Москва по-прежнему не видит альтернативы политическому урегулированию сирийского кризиса.

"Ситуация в Сирии - сложный вопрос, поскольку конфликт там длится очень давно, имеет глубокие корни. Источники этого конфликта находятся как внутри страны, так и вовне", - сказал он.

Вместе с тем, по словам российского президента, "необходимо быть оптимистами, нужно стремиться к урегулированию ситуации в Сирии политическими средствами".

"Невозможно установить долгосрочный мир, не договорившись внутри страны между всеми конфликтующими сторонами. Мы будем делать все, чтобы такой диалог - содержательный, предметный и доверительный - состоялся", - сказал Владимир Путин.

Ранее президент РФ 17 мая в Сочи на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом выразил надежду на начало вывода иностранных вооруженных сил с территории Сирии.

"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что слова Владимира Путина о выводе из Сирии иностранных войск касались государств, чьи военные находились там нелегитимно.

Он напомнил, что ряд государств мира сотрудничают с Дамаском по военно-технической линии, а российские военные, в свою очередь, находятся в Сирии по приглашению руководства этой страны и имеют все легитимные основания там находиться.

"Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии", - добавил он.

В свою очередь, замглавы российского МИДа Михаил Богданов отмечал, что Сирия - суверенное государство.

"В принципиальном плане все должны исходить из того, что Сирия - это суверенное государство, и легитимное руководство решает вопрос, нужны ли какие-то вооруженные силы на сирийской территории, а если нужны - то какие", - сказал он.

Обозреватель Александра Лоскутова

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