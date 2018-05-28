Сменили глав

28.05.18 17:43

© РИА Новости. Алексей Дружинин

Interfax-Russia.ru - Руководители двух регионов Дальнего Востока оставили свои посты. Президент РФ принял отставку глав Якутии и Магаданской области по собственному желанию и назначил врио.

Днем 28 мая глава Якутии Егор Борисов заявил на своей странице в Instagram об уходе с должности по собственному желанию.

"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии", - написал Борисов в своем микроблоге.

По его словам, после избрания президента перед Россией поставлены новые стратегические задачи по развитию, поэтому Якутии нужен новый руководитель. "Остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально", - заявил Борисов.

Он также поблагодарил жителей региона за оказанное доверие. На посту главы Якутии Егор Борисов проработал почти восемь лет, начиная с 2010 года. До этого на протяжении семи лет возглавлял правительство региона.

Родился Борисов 15 августа 1954 года в селе Чурапча Якутии. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Доктор экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1971 году на предприятии "Сельхозтехника". В 1991-1992 гг. - заместитель министра сельского хозяйства Якутия, генеральный директор объединения "Якутагротехсервис".

Президент РФ Владимир Путин принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Айсена Николаева, который ранее возглавлял администрацию Якутска. Соответствующий указ глава государства подписал в этот же день.

"Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Новый руководитель региона родился 22 января 1972 года в Ленинграде. Окончил физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, прошел переподготовку в Академии народного хозяйства по специальности "финансовый менеджмент".

Мэром Якутска Николаев стал в марте 2012 года, а в сентябре 2017 года был переизбран на новый срок. До этого он занимал различные посты в правительстве региона.

Как отметил Егор Борисов, нового кандидата на пост главы республики он предложил главе государства сам.

В свою очередь Николаев отметил, что новое назначение – это оказание ему большого доверия и огромная ответственность, в первую очередь, перед жителями Якутии.

"Убежден, что Якутия может и должна стать одним из лидеров развития Дальнего Востока и всей нашей страны. Все для этого у нас есть. Образованные и очень творческие, активные люди - наш уникальный человеческий капитал. Высокая культура и крепкие традиции. Спокойная и дружелюбная атмосфера. Богатые недра и нетронутая живая природа. Есть все для развития новой, эффективной в условиях наступающей цифровой эпохи экономики Якутии. Экономики знаний, креативных индустрий, инновационных производств", - написал Николаев на своей странице в соцсети.

По его словам, людям в регионе нужен комфорт, хороший заработок, уверенность в будущем и спокойствие, хорошая экология и чистая природа. Он также заверил, что будет работать, чтобы населенные пункты республики были безопасными, благоустроенными, с надежным транспортным сообщением.

"Выведем на новый уровень благосостояние людей, заботу о их здоровье и образовании. Республика должна стать лучшим местом для жизни всех якутян - и местом притяжения умных и инициативных людей, готовых разделить с нами ответственность за будущее Якутии", - подчеркнул врио главы Якутии.

Позднее также стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, о новом назначении сообщила пресс-служба Кремля.

Так, глава государства подписал указ об отставке Печеного и назначении врио губернатора региона Сергея Носова, который до недавнего времени возглавлял администрацию Нижнего Тагила.

Печеный проработал в должности главы Магадана пять лет – с 2013 года. До этого, начиная с 2004 года, возглавлял администрацию областного центра. Родился бывший глава Колымы 20 июня 1949 года в городе Черновцы. Окончил филологический факультет Черновицкого государственного университета.

Сам Владимир Печеный рассказал, что прошение об отставке подал президенту некоторое время назад, понимая направление, избранное главой государства на предстоящие шесть лет.

"Понимая, что для реализации этих задач президент формирует команду, и, понимая, что в перспективе в любом случае пришлось бы этот пост оставить, я прошение подал. Понимая, что необходимо продолжить положительную динамику развития региона, я регион не покидаю, готов помогать вновь назначенному и, надеюсь, избранному губернатору", - сказал Печеный телеканалу "Россия-24".

Назначенный врио главы Магаданской области Сергей Носов проработал на посту мэра Нижнего Тагила шесть лет – с 2012 года. Его обязанности будет исполнять первый замглавы администрации Владислав Пинаев.

В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Носова с новым назначением, отметив, что жителям Магаданской области повезло.

"Много лет он успешно руководил Нижним Тагилом и явно созрел для покорения новых рубежей. Теперь перед ним будут стоять трудные, но интересные задачи. Жителям Магаданской области повезло: им достался энергичный и целеустремленный руководитель", - написал Куйвашев в Instagram.

О том, что Владимир Печеный может в ближайшее время подать в отставку, сообщил ряд СМИ. Так, газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники отметила, что он не заявился на праймериз "Единой России" по определению кандидата в губернаторы региона.

Как ожидается, выборы глав Якутии и Магадана пройдут в единый день голосования – 9 сентября. В этот день пройдут выборы глав и в других дальневосточных субъектах. Так, пройдут выборы руководителя Амурской области, глава которой, Александр Козлов, недавно был назначен на пост главы Минвостокразвития. Выборы также пройдут в Хабаровском крае, Чукотке и Приморье. Всего же в этот день выборы пройдут в 20 регионах России.

Обозреватель Ксения Новикова

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