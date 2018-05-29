Камера, мотор!

29.05.18 14:22

© РИА Новости. Иван Руднев

Interfax-Russia.ru - Китайские кинематографисты приедут в Приморье снимать приключенческую комедию про поиски сокровищ.

Китайские кинематографисты в августе приедут во Владивосток на съемки приключенческой комедии "Удивительные приключения в России" (рабочее название картины - ИФ). Часть фильма, как уточнили представители китайской кинокомпании Shangbao Jiayi Intenrnational Film CULTURE Media (Beijing) Co Ltd., уже отснята в Китае. Организацией съемок на территории региона займется Кинокомиссия Приморского края.

"Эта киностудия впервые будет снимать фильм во Владивостоке. Главные герои – молодой китаец и русская балерина, чьи отношения развиваются на фоне поиска старых семейных драгоценностей, часть которых оказалась в Китае, в китайской семье, а часть была вывезена в Россию", - рассказала Interfax-Russia.ru менеджер проектов приморской Кинокомиссии Александра Лазарева.

По ее словам, участие в съемках будут принимать как китайские, так и российские актеры из Владивостока.

"Представители кинокомпании уже выбрали во Владивостоке несколько площадок для съемок – это приморская филармония, картинная галерея, улица Светламская (центр города), улица Пушкинская, там у нас странные здания, мост через бухту Золотой Рог, мост на остров Русский. Еще что-то будет сниматься в крае, рядом с Арсеньевым (город в Приморье – ИФ). Съемки запланированы уже на август - сентябрь этого года. Проект достаточно масштабный. Международная съемочная группа насчитывает 130 человек", - уточнила собеседница Interfax-Russia.ru.

Интерьерные съемки пройдут в картинной галерее и филармонии, однако основная часть съемок, как подчеркнула Лазарева, все же будет натурной.

"Часть оборудования они возьмут здесь, часть – привезут с собой. Плюс мы еще предоставим им нашу базу локаций (там фотографии, расположения мест), чтобы они могли заранее выбрать еще какие-то объекты для съемок. Кстати, режиссер кинокартины Бохуа Ли побывал в разных регионах России, но Приморский край понравился ему больше всего", - добавила представитель Кинокомиссии.

Инициативу китайской стороны поддержали и в администрации края.

"Мы со своей стороны готовы оказать содействие в реализации проекта на территории нашего региона. Надеюсь на продуктивное сотрудничество", - заявил вице-губернатор региона Константин Межонов.

Он отметил, что сюжет фильма очень интересный, и "важно, чтобы фильм вышел в прокат не только на территории Китая, но и был показан в России".

По словам Лазаревой, до этого кинематографисты из КНР (другие кинокомпании) уже снимали во Владивостоке фильм "Родственная душа" (Soulmate, режиссер Дерек Цан, 2016 год) и сериал "Международное расследование" (режиссер Чжун Хэй, 2015 год). Первая картина рассказывает о 30-летней девушке из Шанхая, чья жизнь круто меняется после того, как подруга ее юности публикует роман об их дружбе. Сериал же – это детективная история про российских и китайские полицейских, которые ищут в России преступников из КНР. Один из китайцев неожиданно влюбляется в русскую сотрудницу МВД, с которой он работает.

Также в 2015 году на экраны вышел фильм "Старый телохранитель" известного гонкогского режиссера Само Хуна, который также снимался во Владивостоке. Картина рассказывает историю одинокого солдата в отставке, который живет в маленьком городке, находящемся где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Долгие годы мужчина винит себя в исчезновении своей внучки. Но на закате своей жизни он вдруг знакомится с девочкой-цветочницей, с которой у него завязывается дружба. Какое-то время все идет хорошо, но однажды бандиты похищают малышку, и тогда старый, но все еще сильный духом телохранитель делает все, чтобы найти девочку.

"Самые "топовые" места у всех кинематографистов, которые к нам приезжают, это исторические улицы Владивостока - Светланская, Пушкинская, Арбат, мосты – через Золотой Рог и на остров Русский, а также сам остров Русский, там очень красивая природа. Съемки проходят круглый год. Например, "Родственную душу" снимали зимой, а "Международное расследование" осенью. Сейчас будут летние съемки", - сказала она.

Вместе с тем, по словам Лазаревой, не меньший интерес Приморье представляет также и для корейских и японских кинематографистов.

"В этом году о своих намерениях снимать у нас уже заявили две корейские студии, мы им отослали список локаций, они сейчас выбирают места для съемок. Японцы тоже у нас снимают достаточно часто", - сказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Так, к примеру, на территории региона снимался известный японский триллер "Тетрадь смерти: зажги новый мир" режиссера Синсуке Сато.

"Спустя 10 лет после известных трагических событий синдром Киры возвращается на планету. После длинной серии внезапных смертей спецслужбы понимают, что Тетрадь Смерти снова с нами. Агент Цукуру Мисима и его команда узнают, что тетрадей теперь шесть. И стоит за этим один конкретный человек, решивший возродить Лайта Ягами", - описывается сюжет фильма на сайте приморской Кинокомиссии.

Кроме того, в Приморье снимались такие японские фильмы, как "Black horn: мелодия света" (режиссер Кадзуеси Кумакири, 2014 год) - антивоенная драма, в которой рассказывается история пожилой пары, сохранившей свою любовь, и "Седьмой код" (Seventh code, режиссер Киеси Куросава, 2013 год) – триллер, главной героиней которого становится японская девушка, решившая последовать за своим любимым во Владивосток. В 2004 году на экраны вышел фильм "Отель "Венера" (режиссер Хидэта Такахата), также снятый в Приморье.

"Тем не менее, самые многочисленные съемочные группы к нам пока приезжают из Китая, Япония - на втором месте, Южная Корея – на третьем месте. Также у нас снимают и российские фильмы. Этим летом, к примеру, уже запланирован один большой проект, полнометражный. Будет еще несколько документальных проектов – совместных – Россия и европейские страны", - рассказала Лазарева.

Напомним, что за последние годы на территории Приморского края были сняты такие кинокартины, как "След тигра" режиссера Алексея Козлова, "Напарник" Александра Андрющенко, "На районе" Ольги Зуевой, "Беловодье. Тайна затерянной страны" Евгения Бедарева, "22 минуты" Василия Серикова, "Пираньи" Александра Аравина и другие.

"Съемки фильмов на территории Приморского края повышают его узнаваемость за рубежом, увеличивают туристическую привлекательность и привлекают инвестиции в регион. Помимо этого, съемки кино – это дополнительные рабочие места и реальная практика для местных специалистов в области кино, а также развитие собственного кинопроизводства", - отметили в свою очередь в пресс-службе правительства региона.

Между тем, площадку по производству фильмов в скором времени планирует создать и Сахалинская область. Соответствующее соглашение 25 мая в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор Kinodanz Евгений Мелентьев, глава региона Олег Кожемяко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"В регионе, в частности, планируется создание площадки, на которой в кооперации с западными коллегами и партнерами из Китая, Японии и Кореи будет вестись кинопроизводство. Мы делаем акцент на выход на азиатский рынок. Для нас принципиально партнерство с Китаем, Японией, Кореей. Поэтому создание производственной площадки непосредственно на Сахалине для нас является стратегически важным. Планируем уже в этом году начать производство первых картин. У нас в работе семь кинокартин, в этом году одна или две будут сниматься в Сахалинской области", - сказал Мелентьев.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в свою очередь отметил, что, по его мнению, история, природа и культура региона будут интересны азиатскому рынку.

"У Сахалина есть своя история, связанная с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Это период, когда Япония управляла южной частью Сахалина. Осталось много памятников, это интересно для Японии и для Южной Кореи. Есть много сюжетов, которые можно снять. Такая площадка и декорации были бы интересны не только России", - сказал губернатор.

По его словам, молодые специалисты смогут использовать площадку для обучения и съемок небольших кинокартин.

"Она будет полезна для обучения наших молодых операторов и кинорежиссеров, это будет не так дорого, как лететь для съемок в Москву. На Дальнем Востоке должна быть такая площадка. Это будет новый подъем в области культуры региона, познакомит Азиатско-Тихоокеанский регион с нашей красотой, историей, достопримечательностями", - заключил Олег Кожемяко.

Обозреватель Наталья Пономарева

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