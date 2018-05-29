В ожидании снижения

29.05.18 16:36

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти. Трейдеры предлагают применить меры административного давления ко всем производителям.

Цены на бензин в России продолжают расти. Причем, заявление о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо лишь ускорило рост цен.

Так, в Москве, по данным Московской топливной ассоциации, в начале апреля цены на заправках росли незначительно, но уже к середине месяца рост ускорился. К началу мая темпы роста цены топлива на столичных АЗС ускорились до 60-70 копеек, а ближе к концу мая цены растут уже на 85-90 копеек в неделю.

В частности, по данным на 28 мая, средневзвешенные цены на АЗС в Московском регионе выросли: на 90 копеек за Аи-92 - до 42,21 рублей/литр; за Аи-95 - на 88 копеек (до 45,50 рублей/литр); за дизельное топливо - на 85 копеек (до 43,99 рублей/литр).

В правительстве РФ связывают рост цен на бензин с ценами на нефть. Так, отметил на минувшей неделе первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, цены на нефть выросли, и нефтяникам сейчас выгоднее "гнать на внешний рынок, чем продавать на внутреннем".

"Возникает сложная ситуация, особенно у АЗС, не имеющих собственной добычи нефти и нефтепереработки. АЗС, которые получают нефтепродукты от нефтеперабатывающих заводов, получают уже по более высоким оптовым ценам и вынуждены повышать цены. Оптовые цены растут, а цены на бензоколонках не так растут, как оптовые цены. Если нефтепереработчики могут за счет более высокой экспортной выручки перекрестно субсидировать процесс, то простые АЗС не могут этого делать, поэтому может возникнуть ситуация, что они просто закроются", - пояснил он.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение НК "Роснефть" из-за снижения объемов продаж нефтепродуктов. В ФАС отмечают, что одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах. При этом основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на "Роснефть", отмечает служба.

Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям. Также в ФАС поступают жалобы на действия компании, связанные со снижением объемов отгрузки топлива мелким оптом.

В связи с этим ФАС выдала "Роснефти" предупреждение о прекращении до 8 июня действий (бездействия), содержащих признаки антимонопольного законодательства.

"Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20% от объема добытой нефти в России",- говорится в сообщении ФАС. Также "Роснефть" должна будет "обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив".

В свою очередь "Российский топливный союз" (РТС, объединяет розничных трейдеров моторного топлива) в качестве мер по стабилизации ситуации на рынке моторного топлива предлагает распространить требования ФАС на всех основных производителей, работающих на российском рынке, и применить к ним меры административного давления.

Что касается снижения акцизов, то эти меры, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, курирующего работу промышленности, пока не имеют определенного периода действия.

"Определенных сроков действия данные меры не имеют", - сообщил он в эфире телеканала РБК.

По его словам, снижение акцизов на бензин и дизельное топливо приведет к стабилизации рынка, но не к снижению цен на топливо. Других мер по улучшению ситуации на топливном рынке правительство пока не рассматривает.

"По состоянию на сегодняшний день мер по стабилизации рынка топлива достаточно", - отметил Козак.

О том, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо, предложенное правительством, не приведет к снижению цены на нефтепродукты, а позволит лишь стабилизировать рынок, заявил и глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы благодарны правительству за решение по акцизам, оно позволит на какой-то период стабилизировать цены, но не приведет к падению", - заявил он на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Между тем, по подсчетам Минфина, объем выпадающих доходов бюджета в связи с принятым решением о снижении акцизов на бензин составит порядка 140 млрд рублей.

"Выпадет у нас порядка 140 млрд рублей из федерального бюджета вместе с НДС, выпадет в том числе у субъектов РФ, которые получают эти акцизы в дорожные фонды. Поэтому вместе с предложением по снижению акцизов будет представлено предложение в Бюджетный кодекс по изменению пропорций зачисления акцизов между федерацией и субъектами, чтобы субъекты не пострадали", - сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в этой связи у федерального бюджета выпадут ненефтегазовые доходы, которые придется "закрывать".

"Либо это будут дополнительные ненефтегазовые доходы, либо если их не будет, то заимствования. Осенью на основе прогноза сделаем оценку доходов бюджета, в том числе ненефтегазовых, и если их будет недостаточно, то выйдем с предложением по увеличению заимствований", - сказал министр.

В правительстве РФ также отмечают возможное влияние роста цен на бензин на инфляцию, однако ожидают, что оно может быть частично нивелировано снижением акцизов.

Так, по мнению главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, рост цен на бензин может ускорить инфляцию в РФ в 2018 году на несколько десятых процентного пункта.

"Проблема здесь с ценами на бензин не в том, что резко повлияет на общий уровень инфляции, она, конечно, серьезно сказывается на определенных секторах - на посевной, авиакомпаниях с точки зрения керосина и стоимости авиабилетов. То есть, есть точки в экономике, которые страдают от этого повышения сильнее всего. Поэтому те решения, которые сейчас принимает правительство по снижению акцизов, они как раз направлены, чтобы компенсировать - по крайней мере, части потребителей - ту динамику, которая связана в первую очередь с повышением цен на мировом рынке", - пояснил министр сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что рост цен на бензин окажет минимальное влияние на инфляцию.

"Влияние роста цен на бензин на инфляцию будет минимальным, хотя оно будет распределенным, но оно будет в пределах погрешности. Сейчас инфляция держится на уровне 2,4% в годовом выражении. Прогноз на год несколько повышен, но повышен в основном из-за скачка курса рубля. Предыдущий прогноз 2,8% был, сейчас немного выше - в районе 3%", - заявил он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.

Обозреватель Анастасия Николаева

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