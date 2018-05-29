Регионы не ждут перемен

29.05.18 18:32

© РИА Новости. Алексей Дружинин

Interfax-Russia.ru – Тюменская область и Ямал, лишившиеся глав регионов, получили новых врио из команд прежних руководителей.

Президент РФ Владимир Путин назначил вместо ушедших на повышение губернаторов Тюменской области Владимира Якушева и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина временно исполняющих обязанности глав регионов. Руководителем Тюменской области стал мэр Тюмени Александр Моор, а Ямала – 30 летний замгубернатора Дмитрий Артюхов. Политологи называют их не иначе, как преемниками и уверены, что в Кремле советовались с Якушевым и Кобылкиным насчет этих кандидатур.

Кресла губернаторов двух соседних регионов стали вакантны после того, как 18 мая неожиданно для многих глава Тюменской области Якушев стал министром строительства и ЖКХ, сменив на этом посту Михаила Меня, а Дмитрий Кобылкин возглавил министерство природных ресурсов и экологии вместо Сергея Донского.

Все это время в регионах ждали указа президента о назначении временно исполняющих обязанности. Местные СМИ называли среди кандидатов в губернаторы Тюменской области, преимущественно, Александра Моора. А вот версии по поводу того, кто может заменить Кобылкина на Ямале, разнились, но имя Дмитрия Артюхова среди них звучало.

В итоге прогнозы оправдались. Оба врио, как говорят эксперты, члены команды их прежних руководителей. Так, 44-летний Александр Моор в 2005-2011 годах был замгубернатора Тюменской области, в 2011 году был назначен главой администрации Тюмени.

30-летний Дмитрий Артюхов, ставший самым молодым в России главой региона, является сыном вице-спикера Тюменской облдумы Андрея Артюхова. Артюхов-младший окончил Тюменский госуниверситет по специальности "магистр экономики" и аспирантуру, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. В аппарате губернатора ЯНАО работает с 2010 года. В 2014 году стал помощником главы региона, а в январе 2016 года - заместителем по экономике.

Пресс-служба ямальского губернатора сообщает, что Артюхов занимался вопросом заключения концессионного соглашения на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое за 7 млрд рублей, курировал переговоры с нефтегазовыми компаниями, активно участвовал в продвижении проекта по строительству железнодорожной магистрали "Северный широтный ход".

"Если говорить об Артюхове, видим, что действуют кадровые лифты. Артюхов проходил конкурс "Лидеры России" и ряд обучающих программ подготовки кадров", - сообщил Interfax-Russia.ru заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

Он отметил, что у нового главы большой опыт работы с прежним губернатором. "Артюхов – эффективный член команды губернатора ЯНАО. То же самое можно сказать про Моора: он, безусловно, человек команды Якушева, обладает лучшими управленческими практиками. Возглавлять такой город как Тюмень не так просто", - полагает Борис Кириллов.

Сам Дмитрий Кобылкин отметил, что Артюхов представляет собой новую формацию управленцев. "Именно он "поднял" Северный широтный ход. Для меня главное то, что он родной для Ямала, и Ямал ему дорог", - сказал экс-губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы главы региона.

При этом, по его мнению, новый пост для Артюхова станет серьезным испытанием. "Нужно будет включаться сразу, не упускать ничего. Уверен, Артюхов справится", - добавил министр.

Пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова сообщила Interfax-Russia.ru, что Дмитрий Кобылкин рекомендовал Артюхова на пост главы региона. "Безусловно, Дмитрий Николаевич очень хорошо знает Дмитрия Андреевича. С его подачи, в том числе, рассматривалась кандидатура Дмитрия Андреевича", - отметила она.

В Тюменской области, как уверены политологи, ситуация похожа. "Это преемственность, проверенная временем. Мы знаем, что при Собянине (мэр Москвы Сергей Собянин, экс-губернатор Тюменской области – ИФ) мэром Тюмени был Якушев, он стал преемником. Сейчас та же история с Моором", - напомнил Interfax-Russia.ru политолог Алексей Швайгерт.

Политолог Александр Безделов также говорит, что назначение Александра Моора было более чем ожидаемо. "Владимир Якушев видел Моора потенциальным губернатором после своего ухода, этот человек был единственным кандидатом из его команды. Преемственность, думаю, сохраниться не только в курсе, но и в кадрах. Масштабных кадровых изменений не предвидится, вся команда остается на своих местах. Теперь главная задача у команды – проведение избирательной кампании. Она будет короткой, поэтому получится непростой, но, тем не менее, исход предсказуем", - сообщил Interfax-Russia.ru Александр Безделов.

По его словам, Александр Моор устраивает всех, поэтому никаких внутриэлитных конфликтов не предвидится, чего с уверенностью нельзя сказать про Дмитрия Артюхова. "Он будет самым молодым губернатором, и поэтому возникает огромное количество вопросов по поводу его взаимоотношения с элитами округа и нефтегазовыми компаниями, от которых Ямал зависит. Но, думаю, на протяжении определенного времени деятельность Артюхова будет направлять Кобылкин", - полагает Александр Безделов.

Политолог Кирилл Истомин в свою очередь считает, что оставшаяся на Ямале команда поддержит нового руководителя. "Артюхов молодой, но имеет опыт. Думаю, что действующая команда его поддержит, ведь он в ней развивался и имеет определенный авторитет. Но пока Артюхов воспринимается как член команды прежнего губернатора. Основная его задача теперь – показать свою эффективность и продемонстрировать населению определенную стратегию развития", - отметил Кирилл Истомин в разговоре с Interfax-Russia.ru.

Алексей Швайгерт полагает, что для Артюхова важно вовремя "выйти из тени" прежнего губернатора. "Кроме того, новому врио, в его юном даже для молодого технократа возрасте будет достаточно сложно правильно себя позиционировать. Предстоит и найти нужный подход к нефтегазовым "генералам", с которыми даже в силу возраста может оказаться сложно выстраивать отношения", - отметил политолог.

По его мнению, Дмитрию Артюхову придется маневрировать между собственным представлением, что нужно делать на Ямале, и тем, как развитие региона видят влиятельные политики и представители ТЭКа.

Обозреватель Александра Качалова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook