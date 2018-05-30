Добровольно и осознанно

30.05.18 13:38

© РИА Новости. Максим Богданов

Interfax-Russia.ru – Глава Алтайского края Александр Карлин подал в отставку. Он возглавлял регион с 2005 года.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о своей отставке 30 мая на заседании регионального правительства.

"С личным письменным заявлением я обратился к президенту в Москве накануне. Просьба была по собственному желанию, это решение добровольное и осознанное. По инициативе главы государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов власти. В обновленном составе работает правительство страны, ротация ведется среди состава высших должностных лиц субъектов федерации. В этой ситуации я счел для себя такое решением правильным и своевременным", - передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" слова губернатора.

Вместе с тем, Карлин поблагодарил президента за оказанное ему доверие в 2005 и 2009 годах. Также он отметил, что по информации, которая у него имеется, заявление об отставке может быть рассмотрено до конца сегодняшнего дня (30 мая – ИФ).

"Одновременно принимается решение по назначению временно исполняющего обязанности губернатора, председателя правительства Алтайского края", - подчеркнул глава региона.

Между тем, как полагают российские политологи, отставка Александра Карлина была вполне ожидаема.

"Я пообщался на эту тему со своими барнаульскими коллегами. Отставка Карлина была вполне ожидаема - ее ожидали еще в прошлом году. Но, я так понимаю, долго искали замену", - сказал Interfax-Russia.ru иркутский политолог Александр Петров.

По его словам, регион достаточно изменился за последнее время: сократилось число демократических институтов, стало меньше интересных гражданских проектов.

Аналогичного мнения придерживается и другой политолог - член совета движения "Голос" Станислав Андрейчук.

"Отставку Карлина ждали давно, потому что в последние годы про нее не говорил только ленивый. Особенно после того, как он избрался на свой последний срок. Я думаю, что у Карлина был один из самых высоких антирейтингов в стране, даже по выборам президента видно, что это сказывалось и на федеральных результатах", - сказал он Interfax-Russia.ru.

При этом, как отметил политолог, в Алтайском крае проживает 2 млн избирателей – а это достаточно значимый электорат для федерального центра.

"Кто будет новым главой региона - мне сказать сложно. Ходили слухи, что никто особенно-то и не соглашается стать губернатором из-за экономического состояния края, поскольку здесь нет ни природных ресурсов, ни больших корпораций. На мой взгляд, для региона важно, чтобы новым губернатором стал не кто-то из предыдущей команды, если федеральный центр действительно хочет обновления и перезагрузки региона", - добавил эксперт.

Как в свою очередь сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального избиркома, теперь депутаты Законодательного собрания Алтайского края должны провести внеочередное заседание, чтобы назначить дату досрочных выборов нового главы региона.

"Чтобы выборы были проведены в единый день голосования, который в этом году состоится 9 сентября, депутаты должны принять решение о назначении процедуры досрочных выборов до 10 июня", - уточнили в пресс-центре.

Такое решение может быть принято на внеочередном заседании Законодательного собрания, дата которого пока неизвестна. При этом плановое заседание регионального парламента должно состояться 31 мая

Как сообщается на официальном сайте правительства региона, Александр Карлин родился в 1951 году в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В 1968 году он с золотой медалью закончил школу в селе Вылково, а в 1972 году также с отличием Свердловский юридический институт (кандидат юридических наук, профессор).

Трудовую деятельность Александр Карлин начал в прокуратуре города Бийска Алтайского края - работал следователем, старшим следователем, помощником прокурора города, заместителем прокурора района в городе.

В 1982 году он был назначен заместителем прокурора города Барнаула, затем – начальником отдела прокуратуры Алтайского края, через 4 года переведен в Генеральную прокуратуру СССР, где замещал должности старшего прокурора управления, помощника Генерального прокурора СССР по особым поручениям, замначальника управления.

С 1992 года Карлин работал начальником отдела управления и начальником Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ. Затем, в 2004 году он возглавил новое подразделение администрации президента РФ – Управления по вопросам государственной службы.

На пост губернатора Алтайского края Карлин был назначен в августе 2005 года после трагической гибели предыдущего руководителя региона - народного артиста РФ Михаила Евдокимова. В июле 2009 года он был наделен полномочиями главы региона еще на пять лет. На выборах 14 сентября 2014 года был избран главой региона на пять лет, получив поддержку 72,97% избирателей. Таким образом, срок его полномочий истекал в 2019 году.

Александр Карлин имеет звания Заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник органов прокуратуры и почетный работник органов юстиции. Женат, воспитал двух сыновей.

Как сообщалось, на этой неделе также ушли в отставку губернатор Магаданской области Владимир Печеный и глава Якутии Егор Борисов. Первый руководил своим регионом около 5 лет, второй – почти 8 лет. Врио губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. Ранее он возглавлял администрацию Нижнего Тагила. Врио главы Якутии назначен Айсен Николаев, который до этого был мэром Якутска.

Обозреватель Наталья Пономарева

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