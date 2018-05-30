Прекратили полеты

30.05.18 14:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии". Минтранс ищет новых перевозчиков на маршруты авиакомпании.

Письмо от Росавиации с требованием приостановить продажи билетов с 30 мая авиакомпания "Саратовские авиалинии" получила в середине месяца. Перевозчик заявил, что расценивает данный документ "как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая". В связи с этим руководство авиакомпании приняло решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля.

Однако потом "Саратовские авиалинии" сообщили о возобновлении продаж билетов по внутрироссийским направлениям. Вместе с тем компания приняла решение о сокращении на 50% чартерной программы на период с 1 по 30 июня.

Также авиакомпания уведомила, что в Росавиации рассматривается заявка "Саратовских авиалинии" о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта.

"Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года", - указывали в компании.

В свою очередь в Росавиации заявляли, что приказом ведомства срок действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" был ограничен до 30 мая, и "данное решение не отменялось".

В то же время, Минтранс заявил о готовности оказать помощь "Саратовским авиалиниям" в устранении недостатков, выявленных в деятельности компании.

"После катастрофы самолета Ан-148, произошедшей 11 февраля 2018 года, Росавиация провела проверку "Саратовских авиалиний", в ходе которой был выявлен ряд недостатков, влияющих на уровень безопасности полетов. В связи с этим Росавиация выдала предписание устранить эти недостатки и ограничила действие сертификата авиакомпании 30 мая. Данные недостатки в настоящий момент устраняются авиакомпанией, при необходимости специалисты авиационных властей готовы оказывать консультационную помощь перевозчику в этом вопросе", - сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе.

В ведомстве также напомнили, что саратовский аэропорт и авиакомпания являются объединенной структурой.

"В связи с этим необходимо отметить, что ограничения касаются исключительно авиакомпании, а не саратовского аэропорта (перевозчику принадлежит аэропорт Саратова - ИФ)", - заявили в Минтрансе.

По словам собеседника агентства, для анализа ситуации в ближайшее время в Минтрансе состоится совещание с участием заинтересованных сторон.

Власти Саратовской области также пытались сохранить авиакомпанию: глава региона Валерий Радаев обращался за помощью к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Губернатор попросил о поддержке предприятия, которое является крупным налогоплательщиком в регионе, а также сохранении действующего трудового коллектива компании, особенно с учетом того, что строительство нового аэропортового комплекса находится в завершающей стадии.

В авиакомпании с 25 по 28 мая ожидали проверку Росавиации на предмет устранения предприятием допущенных нарушений.

"По ее итогам ведомство регулятора примет решение о cнятии ограничений сертификата эксплуатанта. Наше предприятие существует в основном за счет авиакомпании. Аэропорт убыточен, он работает за счет средств авиакомпании. Если предприятие будет закрыто, произойдет внешнее банкротство, поскольку кредиторы истребуют свои денежные средства. Со своей стороны мы сделали все, чтобы этого не допустить", - заявляла "Интерфаксу" пресс-секретарь авиаперевозчика Елена Воронова.

Между тем Росавиация не стала проводить дополнительную проверку "Саратовских авиалиний". И, как сообщили в авиакомпании на вечер 29 мая, "никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО "Саратовские авиалинии" не поступало". В связи с этим авиакомпания объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая.

В этот же день Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний".

"По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО "Саратовские авиалинии", в соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний (30 мая 2018 года - ИФ) у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта. Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании", - сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

По словам собеседника агентства, на заседании оперативного штаба было принято решение организовать вывоз пассажиров "Саратовских авиалиний". Часть из них уже доставлена из Антальи в Самару.

"Фактически, маршрутная сетка "Саратовских авиалиний" состояла из 18 регулярных полетов. С авиакомпаниями "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "ЮВТ Аэро", "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", Red Wings и "Нордавиа" ведется работа по организации дополнительных рейсов для осуществления перевозок пассажиров "Саратовских авиалиний" до пунктов назначения. Наиболее востребовованными направлениями являются Москва - Саратов и Санкт-Петербург - Саратов", - рассказал представитель Минтранса.

Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний-дублеров "Саратовских авиалиний" до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество проданных билетов. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность сдать, в том числе, и невозвратные билеты, уточнили в ведомстве. Для этого будет проведена оценка финансовых возможностей авиакомпании по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам, а также выплатам заработной платы персоналу авиакомпании.

Минтранс также поручил Росавиации оценить возможности использования существующей меры господдержки и представить предложения по использованию зарезервированных средств внебюджетных источников.

Со своей стороны Росавиация уже открыла "горячую линию" для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения возникающих вопросов. Кроме того, на сайте "Транспортной клиринговой палаты" (ТКП) пообещали опубликовать информацию о порядке и правилах сдачи авиабилетов, оформленных на бланках ТКП и осуществления возврата денежных средств.

"В случае отсутствия средств в объемах, необходимых на реализацию указанных целей, предполагается осуществлять выплаты за счет продолжения операционной деятельности аэропорта Саратов "Центральный", входящего в АО "Саратовские авиалинии", для обеспечения возврата денежных средств пассажирам", - в свою очередь сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

В свою очередь губернатор Саратовской области поручил создать межведомственную группу по вопросам, связанным с региональным авиаперевозчиком. В частности, по взаимодействию с федеральными структурами и выработке решений по обеспечению транспортной доступности для жителей области.

Обозреватель Анастасия Николаева

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