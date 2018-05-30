Убийство как спецоперация

30.05.18 18:48

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Interfax-Russia.ru – Российского журналиста Аркадия Бабченко "убили" в рамках спецоперации СБУ, чтобы раскрыть готовящееся на него покушение. СБУ заявила о причастности к "убийству" России.

Вечером 29 мая украинская полиция сообщила, что в жилом доме в Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", - сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что первая и очевидная версия убийства журналиста – его профессиональная деятельность. Однако он подчеркнул, что пока еще рано говорить о более конкретных версиях, отметив, что прорабатываются и другие версии.

По факту убийства было открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Представитель полиции опубликовал фоторобот подозреваемого, был назначен ряд экспертиз.

Украинский народный депутат Антон Геращенко уточнил, что Бабченко застрелили на пороге квартиры. "В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

41-летний Аркадий Бабченко – российский оппозиционный журналист, военный корреспондент и писатель, в Киеве работал на местном телеканале. В феврале 2017 года он сообщил, что временно покинул Россию из-за угроз в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Чехии и Израиле, а с августа 2017 года переехал в Киев.

В свою очередь представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что СКР также возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве гражданина РФ Аркадия Бабченко.

О намерении провести собственное журналистское расследование также заявил основатель "Новой газеты" - до своего отъезда из России Бабченко несколько лет проработал военным спецкором издания.

"Мы начинаем журналистское расследование убийства Аркадия. У нас есть бюро на Украине, есть сотрудники, которые хорошо его знали и поддерживали с ним отношения. Надо все тщательно исследовать, чем мы сейчас и займемся. Будет под лупой рассмотрено каждое его слово", - рассказал "Интерфаксу" основатель газеты Дмитрий Муратов, уточнив, что последний год не общался с журналистом.

Между тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Бабченко настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", - написал он на своей странице в соцсети.

В свою очередь глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников назвал провокацией заявления украинских властей об убийстве российского журналиста.

"Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой", - сказал Бортников "Интерфаксу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления украинских властей "верхом цинизма". "Мы решительно осуждаем это убийство. Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", - заявил журналистам Песков.

Пресс-секретарь президента также выразил соболезнования близким погибшего журналиста.

Произошедшее осудили также представители международных организаций. В частности, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, представитель ОБСЕ Арлем Дезир, политики, общественные деятели и представители медиасообществ.

Однако вечером 30 мая выяснилось, что журналист жив, а сообщение о его убийстве – часть спецоперации СБУ.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - сказал Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве.

Он отметил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве несколько дней назад. "На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал журналист.

По его словам, то, что заказчиками была показана его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.

Как пояснил журналист, у него не было причин отказываться от этой спецоперации. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство журналиста было заказано российскими спецслужбами. "По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил он на брифинге.

Он также уточнил, что организатор убийства уже задержан в Киеве, ведется его допрос, проводятся обыски. Грицак добавил, что этот человек предложил своему знакомому участнику военной операции на востоке Украины $30 тыс. и передал ему $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

"Гражданин Г предложил своему знакомому из числа бывших АТО-шников за денежное вознаграждение в 30 тыс. долларов США осуществить террористический акт убийства российского журналиста Аркадия Бабченко", - сказал глава СБУ.

По его словам, организатор планировал устранить 30 человек на территории Украины, имена некоторых из них известны украинским спецслужбам.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что задержанный АТОшник, который якобы стрелял в Бабченко, будет проходить в деле как свидетель.

В России действия украинских властей расценивают как провокацию. Так, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил сожаление, что Бабченко стал участником в провокации.

"Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб. Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении", - сказал Косачев "Интерфаксу", комментируя заявление СБУ.

В российском МИД назвали хорошей новостью информацию о том, что журналист на самом деле жив. "То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между тем, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов сравнил эту историю с "делом Скрипалей".

"Мы рады за него, что он жив, желаем ему здоровья. Украина стала мастером по подаче фейковых новостей. (...) Это похоже на "дело Скрипалей", есть что-то общее ", - сказал Емельянов "Интерфаксу".

Депутат отметил, что вся ситуация вокруг Бабченко вызвала не антироссийскую, а, напротив, антиукраинскую волну. "По всему миру пошло, что на Украине опять убивают журналистов, а теперь он жив. Как говорится, ложку нашли, а осадочек остался", - сказал он.

Обозреватель Ксения Новикова

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