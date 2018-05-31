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31.05.18 13:51
К переезду готов
30 мая президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко.
"В связи с заявлением губернатора Алтайского края Карлина А.Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю принять его отставку по собственному желанию и назначить Томенко Виктора Петровича временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Алтайского края", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля.
Отмечается, что 30 мая президент РФ провел рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой и сообщил последнему о решении назначить его врио губернатора Алтайского края.
Виктор Томенко родился в городе Норильске Красноярского края 12 мая 1971 года. В 1993 году он окончил Норильский индустриальный институт по специальности инженер-экономист.
В 1988 году Томенко пришел работать на Норильский горно-металлургический комбинат (крупнейший в России производитель цветных и драгоценных металлов - ИФ), где прошел путь от простого аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" - председателя правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" (2004-2010 годах).
В марте 2010 года Виктор Томенко стал заместителем губернатора - заместителем председателя правительства Красноярского края, с февраля 2012 года по настоящее время занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края. Эту должность теперь займет Юрий Лапшин.
"Обязанности председателя правительства исполняет Юрий Анатольевич Лапшин - первый заместитель председателя правительства Красноярского края", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого правительства.
Вместе с тем, он отметил, что кандидатура председателя краевого правительства согласовывается с депутатами Заксобрания региона, в настоящее время кандидатура еще не внесена.
"Этот процесс, очевидно, займет некоторое время", - сказал он.
Также кадровые перестановки, вероятно, произойдут и в правительстве Алтайского края. Как полагает председатель комитета по местному самоуправлению регионального парламента Борис Трофимов, Томенко сформирует смешанную команду управленцев - из местных и приглашенных из Красноярского края чиновников.
"Основная цель, которая будет поставлена перед новым руководителем региона, - это реализация майских указов президента РФ. А задачи - сформировать команду эффективных, дееспособных управленцев. Потенциал мощнейший в Алтайском крае есть, есть молодежная команда", - сказал журналистам Трофимов.
Трофимов отметил, что его не смущает приход врио главы из Красноярского края, даже несмотря на то, что экономика в этих двух регионах построена по-разному.
"Он управленец, спортсмен", - сказал чиновник, отметив, что будет рад сыграть с Виктором Томенко в футбол, если к этому готов врио главы региона.
Вместе с тем, назначение Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края прокомментировал Interfax-Russia.ru и красноярский политолог Сергей Комарицин.
"То, что он уедет (из Красноярска – ИФ) последние годы обсуждалось довольно часто. Правда, все думали, что в какое-то другое место его "заберут" – в правительство, например (с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они друзья), или еще куда-то, но Алтайский край – это конечно, большая неожиданность для всех, да, я думаю, для него самого. Он очень функциональный, и у него была очень хорошая репутация, когда он руководил заполярным филиалом "Норникеля", - сказал эксперт.
Причем, по словам политолога, на свой пост в "Норильском никеле" Виктор Томенко попал в довольно молодом возрасте.
"Что такое Норильский горно-металлургический комбинат (нынешний Норникель - ИФ)? Это крупнейшее предприятие, по сути, государство в государстве. И он там был первым человеком - это, конечно, огромные возможности, особенно в молодом возрасте. Но какое-то время спустя в "северной группе" начались разногласия - Прохоров поругался с Потаниным, и Томенко отчасти стал просто жертвой этих разборок. Вот тогда он ушел сюда, в Красноярск, в правительство, сначала вице-премьером, а потом – на пост главы правительства края", - рассказал Комарицин.
В целом, по словам политолога, Виктор Томенко – человек очень деятельный, но совсем непубличный.
"На своем посту он занимался, в основном, вопросами промышленности, финансов, выстраивал взаимоотношения с крупными корпорациями, но не касался аграрного сектора, хотя по функционалу, конечно, подписывал необходимые документы и проводил совещания, но вплотную этого направления он не касался. То есть он был таким хорошим "техническим" премьером, но в качестве публичного политика он никак себя не проявил. За все это время я не помню, чтобы он общался с журналистами, за исключением разве что протокольных заседаний", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.
Как полагает политолог, в свете грядущих выборов губернатора Алтайского края такой "дефицит публичности" вряд ли сыграет Томенко на руку, поэтому ему нужно заявить о себе.
"Ему нужно произвести впечатление. Выглядит он значительно моложе своих лет (ему 47 - ИФ), не производит впечатления солидного политика. Но человек он умный, интеллигентный, поэзией увлекается. Плюс, он еще не проходил ни через какие выборы, поэтому, как мне кажется, ему будет сложно", - сказал Комарицин.
Кроме того, по словам эксперта, если Томенко победит на выборах, ему придется руководить регионом с аграрной, а не промышленной направленностью, что также станет для него определенным вызовом.
Также, 30 мая президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Амурской области – им стал Василий Орлов. Бывший губернатор Александр Козлов ранее был назначен на пост министра по развитию Дальнего Востока.
"Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Как известно, Василий Орлов родился в 1975 году в Благовещенске. Там окончил Благовещенский педагогический университет по специальности "Филология". Позднее, в 2002 году, он получил диплом Московского института международных отношений МИД России.
С 2002 по 2007 год Василий Орлов работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия "Амур-качество", после чего возглавил ОАО "Амурский кристалл".
Затем, с 2008 по 2010 год работал заместителем мэра Благовещенска, а в 2012 году стал советником главы администрации города Благовещенск. Позднее в том же году Василий Орлов перешел на работу в администрацию Амурской области, где занял пост замминистра экономического развития региона, а после - возглавил это министерство.
В 2015 году он стал представителем председателя правления компании "СИБУР" в Амурской области, а летом 2017 года его отправили в Москву в блок подготовки кадров "СИБУРа".
Обозреватель Наталья Пономарева
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