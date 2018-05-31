К переезду готов

31.05.18 13:51

© РИА Новости. Сергей Черных

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края. Врио главы Амурской области назначен Василий Орлов.

30 мая президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко.

"В связи с заявлением губернатора Алтайского края Карлина А.Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю принять его отставку по собственному желанию и назначить Томенко Виктора Петровича временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Алтайского края", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля.

Отмечается, что 30 мая президент РФ провел рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой и сообщил последнему о решении назначить его врио губернатора Алтайского края.

Виктор Томенко родился в городе Норильске Красноярского края 12 мая 1971 года. В 1993 году он окончил Норильский индустриальный институт по специальности инженер-экономист.

В 1988 году Томенко пришел работать на Норильский горно-металлургический комбинат (крупнейший в России производитель цветных и драгоценных металлов - ИФ), где прошел путь от простого аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" - председателя правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" (2004-2010 годах).

В марте 2010 года Виктор Томенко стал заместителем губернатора - заместителем председателя правительства Красноярского края, с февраля 2012 года по настоящее время занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края. Эту должность теперь займет Юрий Лапшин.

"Обязанности председателя правительства исполняет Юрий Анатольевич Лапшин - первый заместитель председателя правительства Красноярского края", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого правительства.

Вместе с тем, он отметил, что кандидатура председателя краевого правительства согласовывается с депутатами Заксобрания региона, в настоящее время кандидатура еще не внесена.

"Этот процесс, очевидно, займет некоторое время", - сказал он.

Также кадровые перестановки, вероятно, произойдут и в правительстве Алтайского края. Как полагает председатель комитета по местному самоуправлению регионального парламента Борис Трофимов, Томенко сформирует смешанную команду управленцев - из местных и приглашенных из Красноярского края чиновников.

"Основная цель, которая будет поставлена перед новым руководителем региона, - это реализация майских указов президента РФ. А задачи - сформировать команду эффективных, дееспособных управленцев. Потенциал мощнейший в Алтайском крае есть, есть молодежная команда", - сказал журналистам Трофимов.

Трофимов отметил, что его не смущает приход врио главы из Красноярского края, даже несмотря на то, что экономика в этих двух регионах построена по-разному.

"Он управленец, спортсмен", - сказал чиновник, отметив, что будет рад сыграть с Виктором Томенко в футбол, если к этому готов врио главы региона.

Вместе с тем, назначение Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края прокомментировал Interfax-Russia.ru и красноярский политолог Сергей Комарицин.

"То, что он уедет (из Красноярска – ИФ) последние годы обсуждалось довольно часто. Правда, все думали, что в какое-то другое место его "заберут" – в правительство, например (с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они друзья), или еще куда-то, но Алтайский край – это конечно, большая неожиданность для всех, да, я думаю, для него самого. Он очень функциональный, и у него была очень хорошая репутация, когда он руководил заполярным филиалом "Норникеля", - сказал эксперт.

Причем, по словам политолога, на свой пост в "Норильском никеле" Виктор Томенко попал в довольно молодом возрасте.

"Что такое Норильский горно-металлургический комбинат (нынешний Норникель - ИФ)? Это крупнейшее предприятие, по сути, государство в государстве. И он там был первым человеком - это, конечно, огромные возможности, особенно в молодом возрасте. Но какое-то время спустя в "северной группе" начались разногласия - Прохоров поругался с Потаниным, и Томенко отчасти стал просто жертвой этих разборок. Вот тогда он ушел сюда, в Красноярск, в правительство, сначала вице-премьером, а потом – на пост главы правительства края", - рассказал Комарицин.

В целом, по словам политолога, Виктор Томенко – человек очень деятельный, но совсем непубличный.

"На своем посту он занимался, в основном, вопросами промышленности, финансов, выстраивал взаимоотношения с крупными корпорациями, но не касался аграрного сектора, хотя по функционалу, конечно, подписывал необходимые документы и проводил совещания, но вплотную этого направления он не касался. То есть он был таким хорошим "техническим" премьером, но в качестве публичного политика он никак себя не проявил. За все это время я не помню, чтобы он общался с журналистами, за исключением разве что протокольных заседаний", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Как полагает политолог, в свете грядущих выборов губернатора Алтайского края такой "дефицит публичности" вряд ли сыграет Томенко на руку, поэтому ему нужно заявить о себе.

"Ему нужно произвести впечатление. Выглядит он значительно моложе своих лет (ему 47 - ИФ), не производит впечатления солидного политика. Но человек он умный, интеллигентный, поэзией увлекается. Плюс, он еще не проходил ни через какие выборы, поэтому, как мне кажется, ему будет сложно", - сказал Комарицин.

Кроме того, по словам эксперта, если Томенко победит на выборах, ему придется руководить регионом с аграрной, а не промышленной направленностью, что также станет для него определенным вызовом.

Также, 30 мая президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Амурской области – им стал Василий Орлов. Бывший губернатор Александр Козлов ранее был назначен на пост министра по развитию Дальнего Востока.

"Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Как известно, Василий Орлов родился в 1975 году в Благовещенске. Там окончил Благовещенский педагогический университет по специальности "Филология". Позднее, в 2002 году, он получил диплом Московского института международных отношений МИД России.

С 2002 по 2007 год Василий Орлов работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия "Амур-качество", после чего возглавил ОАО "Амурский кристалл".

Затем, с 2008 по 2010 год работал заместителем мэра Благовещенска, а в 2012 году стал советником главы администрации города Благовещенск. Позднее в том же году Василий Орлов перешел на работу в администрацию Амурской области, где занял пост замминистра экономического развития региона, а после - возглавил это министерство.

В 2015 году он стал представителем председателя правления компании "СИБУР" в Амурской области, а летом 2017 года его отправили в Москву в блок подготовки кадров "СИБУРа".

Обозреватель Наталья Пономарева

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