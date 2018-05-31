Сдержать цены

31.05.18 14:19

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru - Российские нефтяные компании пообещали сдержать рост цен на бензин.

После того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Роснефти", касающееся продаж топлива, ФАС также запросила данные у "дочек" "Газпрома" и уведомила еще 5 компаний о необходимости исполнения обязательств.

Речь идет об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям, которые еще в 2011 году в целях недопущения дефицита нефтепродуктов в российских регионах заключили с нефтяными компаниями ФАС, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Согласно этим соглашениям, нефтяные компании в одностороннем порядке взяли на себя обязательства по реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, а также по производству светлых нефтепродуктов в объеме, оставляющем не менее 20% от объема переработанной нефти и их поставку на внутренний рынок.

"В четырехсторонних соглашениях содержится оговорка о том, что в случае неисполнения обязательств по производству светлых нефтепродуктов в объемах, необходимых для обеспечения поставок на внутренний рынок, может быть рассмотрен вопрос об обеспечении соблюдения требований антимонопольного законодательства, в том числе о выдаче предупреждений", - напомнил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

На данный момент, отмечает ведомство, компании снизили объемы продаж нефтепродуктов, что могло послужить причиной роста цен на бензины марки Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо.

"Согласно данным Росстата, рост розничных цен по состоянию на 20 мая составил по бензину около 5,3% и на дизельное топливо около 5,9%. Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте. Анализ ФАС России показывает, что имеется неудовлетворенный спрос на нефтепродукты, как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах", - отметил Голомолзин.

Основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на "Роснефть". Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям.

Также в ФАС поступают жалобы на действия компании, связанные с ограничением (снижением) объемов отгрузки нефтепродуктов мелким оптом. В связи с этим НК "Роснефть" и было выдано предупреждение до 8 июня устранить нарушения антимонопольного законодательства.

В частности, компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме, предусмотренном обязательствами по четырехстороннему соглашению.

Кроме того, НК рекомендовали "обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив".

Помимо этого ФАС потребовала у ООО "Газпром нефтехим Салават", ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть" до 3 июня представить технико-экономическое обоснование увеличения отгрузки на экспорт прямогонных бензинов при одновременном изъятии их из своего технологического производства на фоне наличия неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке.

По информации антимонопольной службы, "Газпром нефтехим Салават" в апреле по сравнению с мартом увеличил отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта) в 4,7 раза; "Газпром" с января по апрель 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличил отгрузку на экспорт прямогонных бензинов на 9%; а "Газпром нефть" - на 58,6%.

ФАС России считает необходимым компаниям принять меры по увеличению производства и поставки бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок.

Кроме того, уведомления об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям направлены в адрес ОАО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", ОАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Татнефть" и АО "Антипинский НПЗ". По итогам мониторинга исполнения соглашений за первый квартал 2018 года ФАС выяснила, что компании не соблюдают обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок.

Из всех НК на предупреждение ФАС пока отреагировала лишь "Роснефть". В компании объяснили снижение объемов производства и поставок на внутренний рынок автомобильных бензинов проведением плановых ремонтных работ на НПЗ. При этом в компании отметили, что доля экспорта НК от общего объема производства бензинов евро-5 – наименьшая среди конкурентов: всего 2,4%, в то время как у остальных участников рынка она колеблется в диапазоне от 7,5% до 85%.

"Несмотря на сложившуюся в результате изменений в фискальном регулировании отрасли ситуацию, обеспечивающую устойчивую убыточность нефтепереработки для внутреннего рынка, компания проводит беспрецедентную модернизацию своих НПЗ объёмом 1,4 трлн рублей. 850 млрд из этой суммы уже инвестировано, завершено строительство и модернизация 22 основных установок и комплексов нефтепереработки. Вся произведенная на них продукция поставляется на внутренний рынок", - напомнили в "Роснефти".

Между тем, помимо антимонопольной службы к регулированию ситуации с ценами на бензин подключилось правительство РФ. Так, на фоне длительного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный новым куратором ТЭК в правительстве, провел совещание, на котором было принято решение о снижении акцизов.

В частности, правительство предложило с 1 июля снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующих ставок. Соответственно, планируемого повышения акцизов с 1 июля на 700 рублей с тонны не будет.

На этой неделе обсуждение дальнейших меры по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ продолжилось. Накануне Козак провел экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны, касающееся ситуации на рынке нефтепродуктов.

"С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сообщил журналистам помощник Козака Илья Джус.

Оптовые цены на нефтепродукты в России росли без остановки с середины февраля до середины мая. Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Кроме того, на внутреннем рынке последние несколько недель активно растут цены на АЗС.

Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствует несколько причин: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

Обозреватель Анастасия Николаева

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