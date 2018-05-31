Судись и плати

31.05.18 16:37

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – "Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" долг в $2,6 млрд. "Газпром" утверждает, что в Стокгольмском суде подменили арбитра и требует полной отмены судебного решения.

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" начала процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. По данным компании, "швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны".

"Несмотря на действующие решения суда и своевременно произведенную "Нафтогазом" предоплату, "Газпром" отказался возобновить поставки НАК 1 марта 2018 года, как было условлено, а также не заплатил $2,6 млрд. Зато российский монополист начал оспаривать решение арбитража в шведских судах, выдвигая необоснованные претензии, и инициировал новый арбитраж, пытаясь отменить результаты предыдущего. В соответствии с нормами международного права решения арбитражей подлежат исполнению почти во всех странах мира. Обжалование решений Газпромом не может остановить их выполнения", - подчеркнули в НАК.

В свою очередь главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил намерение компании арестовать активы "Газпрома", начав с акций Nord Stream и Nord Stream-2.

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" - с акций "Северного потока - 1" и "Северного потока -2" в Швейцарии. В Европе будет повод еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов, которые арестованы из-за нежелания владельца этих акций играть по цивилизованным правилам, выполнять решение международного арбитража", - написал он на своей странице в Facebook.

В Кремле не располагают информацией о том, что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, честно говоря, мы не располагаем такой информацией. Это арбитражный вопрос, поэтому я не могу ничего подсказать", - сказал он.

Ранее источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream-2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе "Газпрома" занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе Украины" на запрос "Интерфакса" пока не ответили. Представитель Nord Stream-2 на данный момент не доступен для комментариев.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода. Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

В "Газпроме" подтвердили, что "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать $2,6 млрд в Швейцарии.

"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сказали в российской компании.

Там также добавили, что "Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Также, "Газпром" подал в апелляционный суд заявление о полной отмене решения стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзитному контракту.

В российской компании утверждают, что в процесс принятия решения арбитража вмешался посторонний.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", - заявляет "Газпром".

По мнению российской стороны, этот факт является новым доказательством "серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены".

Главный коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сомневается в адекватности утверждений "Газпрома" о вмешательстве постороннего в процесс принятия решения Стокгольмским арбитражем.

"Просят прокомментировать новость о "Газпроме" и арбитраж. Для того чтобы это сделать, нужно сначала провести лингвистическую экспертизу, действительно ли эту новость написали в информационном агентстве, которое распространило эту новость. А потом нужно будет сделать лингвистическую экспертизу заявления "Газпрома" - действительно ли это писал "Газпром". Ну а потом можно и прокомментировать этот бред", - написал он у себя на странице в Facebook.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил "Нафтогазу" не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд и приложить максимум усилий для поступления денег в страну.

Ранее "Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку газа и его транзит через территорию Украины и даже направил в Стокгольмский арбитраж документы для их расторжения. Однако, как отметили в управление информации "Газпрома", переговоры на этот счет с "Нафтогазом Украины" к результату не привели. В связи с этим председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал журналистам, что "Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что недавние решения Стокгольмского арбитража по судебным спорам между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются хорошей основой для возобновления отношений между компаниями.

Трехсторонние переговоры Украины, России и Евросоюза по вопросу транзита российского газа через Украину после 2019 года должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения и основных параметров транзита, заявил он и выступил с инициативой скорейшего их проведения.

В ходе дискуссии об украинском газотранспортном маршруте после 2019 года в Брюсселе Марош Шефчович отметил, что среди этих параметров - минимальный годовой объем транзита, уровень тарифа и возможные гарантии, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании.

Он подчеркнул, что Украина является одним из наиболее важных транспортных маршрутов для транспортировки российского газа в Европу.

"Еврокомиссия занимает позицию, что Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 контракта с "Газпромом". Продолжение долгосрочного транзита российского газа через Украину стратегически важно и имеет огромную влияние на энергетическую безопасность ЕС и Украины, как с точки зрения факторов экономики, так и факторов безопасности поставок", - сказал еврокомиссар.

Он добавил, что по этому вопросу существует полный консенсус среди стран-членов ЕС, одновременно указав, что российский газ остается важным источником для Евросоюза.

Обозреватель Александра Лоскутова

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