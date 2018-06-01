Лес в огне

01.06.18 13:06

© РИА Новости. Анна Огородник

Interfax-Russia.ru – Лесные пожары охватили Сибирь и Дальний Восток.

Площадь лесных пожаров стремительно растет в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. В СФО самым проблемным в этом плане регионом в настоящее время является Забайкалье. Здесь, по данным Федеральной авиалесоохраны, огнем охвачено уже более 1,2 тыс. гектаров леса. В регионе действовало 15 крупных очагов возгорания.

"По данным космического наблюдения, самый крупный лесной пожар площадью 6 тыс. 765 гектаров действует в труднодоступной местности Тунгиро-Олекминского района. Его не тушат, поскольку он не угрожает населенным пунктам, а прогнозируемые затраты на его ликвидацию превышают прогнозируемый вред, который им может быть причинен", - отмечают в пресс-службе Минприроды региона.

Вместе с тем, активная борьба с огнем идет и в соседней Иркутской области. Утром 31 мая в регионе действовало 17 лесных пожаров, большую часть из них пожарным уже удалось потушить.

"За сутки пожарные потушили 16 пожаров (общей площадью 133,8 гектара) на землях лесного фонда Иркутской области. Так, три возгорания ликвидировано в Братском районе, по два – в Усольском, Иркутском, Усть-Илимском районах, еще по одному – в Черемховском, Зиминском, Нижнеилимском, Тулунском, Тайшетском, Киренском, Нижнеудинском районах региона", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также, по данным местных властей, локализованы 5 лесных пожаров в Бодайбинском, Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском и Усть-Удинском районах области на общей площади 26,9 гектаров.

"31 мая в тушении пожаров было задействовано 96 пожарных-десантников, 167 сотрудников лесной охраны, 104 мобилизованных гражданина и 95 единицы наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли три самолета Ан-2 и семь легкомоторных самолетов, переброской десантников авиалесоохраны к местам пожаров занимались три вертолета Ми-8. Общий налет воздушных судов составил 59 часов 20 минут", - сообщили в правительстве области.

По информации региональных властей, утром 1 июня в регионе действовало 7 лесных пожаров общей площадью 192 гектара.

"Два очага находится в Нижнеилимском районе региона, по одному – в Братском, Иркутском, Жигаловском, Киренском районах, а также один пожар – в Усть-Илимском районе в лесах Министерства обороны России", - уточнили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с тем, 5 пожаров на площади 86 гектаров действует в лесах Красноярского края.

"В тушении принимают участие 69 человек, задействованы две единицы техники, угрозы населенным пунктам нет. За прошедшие сутки сотрудники Лесопожарного центра ликвидировали на территории края 10 лесных пожаров на общей площади 340,4 га. В тушении принимали участие 198 человек, были задействованы 26 единиц техники, 16 воздушных судов", - уточнили в пресс-службе министерства лесного хозяйства края.

Там же напомнили, что с 20 апреля в Красноярском крае во всех муниципальных образованиях, кроме Норильска, Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов действует особый противопожарный режим.

В Кемеровской и Томской областях, а также Алтайском крае, по данным ГУ МЧС этих регионов, природных пожаров 1 июня не зарегистрировано.

На Дальнем Востоке самая сложная ситуация с пожарами складывается сегодня в Амурской области. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 16 природных пожаров (более 20 тыс. гектаров). Действующими остаются 14 возгораний, два из них локализованы на площади 277 гектаров. При этом пожары по-прежнему действуют в Зейском (2 очага возгорания), Сковородинском (1 очаг), Мазановском (2 очага) и Селемджинском (3 очага) районах края. В двух последних введен режим ЧС.

"Режим ЧС введен из-за жаркой погоды и сложной пожароопасной обстановки в Мазановском и Селемджинском районах области. На территории Селемджинского района действует четыре природных пожара на площади более 13,3 тыс. гектаров, на тушении работают 169 человек. В Мазановском районе зарегистрировано два природных пожара на площади 2,7 тыс. гектаров, здесь борьбу с огнем ведут 54 человека", - сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Всего в тушении пожаров в Амурской области задействовано 354 человека, 55 единиц техники, в том числе 1 вертолет и два самолета.

"IV класс пожарной опасности в настоящее время установлен в Свободненском, Магдагачинском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Благовещенском, Тындинском, Мазановском, Зейском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Бурейском, Архаринском, Селемджинском и Шимановском районах региона. Также на всей территории Амурской области действует особый противопожарный режим", - отметили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Как полагают специалисты, лесные пожары будут то и дело возникать в Приамурье весь июнь. Виной тому сухая и жаркая погода (с дневными температурами воздуха +25 – +30 градусов Цельсия), установившаяся в регионе.

"В соответствии с долгосрочным прогнозом на июнь, в течение месяца в западной части Амурской области ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности", - сообщила пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

Помимо этого, по данным ведомства, сложная ситуация с пожарами в июне может сложиться в западной части Амурской области, южной и юго-западной части Якутии, восточной части Еврейской автономной области и юго-западной части Хабаровского края.

В Сибири в соответствии с долгосрочным прогнозом высокая пожарная опасность в июне прогнозируется на всей территории Кемеровской области, Республики Хакасия, Республики Алтай, восточной части Алтайского края, восточной части Новосибирской области, юго-западной части Красноярского края, западной части Республики Тыва, восточной части Иркутской области, восточной и центральной части Забайкальского края, а также северо-восточной части Республики Бурятия.

На ближайших же выходных, по данным Авиалесоохраны, средний и высокий классы пожарной опасности в лесах ожидаются в 68 регионах страны.

"На территории Дальневосточного федерального округа средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Республике Саха (Якутия), Амурской области, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Еврейской автономной области. Местами в Амурской области и Хабаровском крае прогнозируется до чрезвычайного класса пожарной опасности. В Магаданской, Сахалинской областях и Чукотском автономном округе – местами средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды", - уточнили в ведомстве.

На территории Сибирского федерального округа средний, местами высокий классы пожарной опасности прогнозируются в лесах в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской области, Республике Тува, Новосибирской области, Красноярском крае, Томской области, Алтайском крае, Республике Алтай, местами - в Томской области, Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском крае - до чрезвычайного класса пожарной опасности. При этом в Омской, Кемеровской областях, Республике Хакасия ожидается средний класс пожарной опасности.

Обозреватель Наталья Пономарева

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