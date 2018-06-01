Операция "дезинформация"

01.06.18 14:22

© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Interfax-Russia.ru – Предполагаемый "убийца" российского журналиста Бабченко арестован на два месяца. Международные организации осудили власти Киева за дезинформацию общества.

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца исполнительного директора ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Бориса Германа, которого подозревают в организации террористического акта – убийства журналиста Аркадия Бабченко. Между тем, сам Герман утверждает, что сотрудничал с украинской контрразведкой, и все произошедшее было результатом этого сотрудничества.

По его словам, некоторое время назад к нему обратился "очень давний знакомый", который сейчас живет в Москве и занимается "организацией беспорядков в Украине".

"Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ", - сказал подозреваемый.

По словам Бориса Германа, "контрразведка предоставила ему полномочия изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину, кому и через кого, какие политические партии и деятели, какие террористические группы, на каких территориях и кем финансируются, как создаются запасы оружия, какие у них планы".

Герман заявил, что у него нет претензий к Аркадию Бабченко и к бывшему добровольцу АТО Алексею Цымбалюку.

"Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда его выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили", - пояснил Герман.

В свою очередь прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко отметил, что информация о возможном конфиденциальном сотрудничестве подозреваемого стала известна стороне обвинения только во время заседания суда и будет проверена органом досудебного следствия.

"Но указанные высказывания противоречат самим сведениям, которые содержаться в протоколах проведения негласных следственно-розыскных действий, где четко прослеживается умысел подозреваемого, и простой логике. Во-первых, подозреваемый не знает вообще, что департамент контрразведки входит в состав Службы безопасности Украины, это не отдельный орган", - подчеркнул он.

После завершения заседания суда адвокат Евгений Солодко сказал журналистам, что защита Германа будет подавать апелляцию на данное решение.

"Мы надеемся, что за эти пять дней, которые у нас есть на подготовку апелляционной жалобы, появится дополнительная информация, что Борис Герман сотрудничал с украинской контрразведкой"- сказал Солодко.

Ранее, Евгений Солодко описал свои первые впечатления от работы с предполагаемым "организатором убийства" Бабченко.

"Первое впечатление - провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", - отметил он на своей странице в Facebook.

29 мая 2018 года СМИ сообщили об убийстве Аркадия Бабченко, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Аркадий Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве организатора "убийства" Бабченко – им оказался Борис Герман. По версии украинской спецслужбы, организатор преступления готовил устранение 30 человек на Украине "по заказу российских спецслужб", которые также поставили ему задачу закупать за их средства оружие и боеприпасы и создавать закладки в центре Украины. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что полный список этих 30 человек уже получен, и каждому из этого списка будет предоставлена охрана.

Между тем, мировое журналистское сообщество по-разному воспринимает произошедшее на Украине.

Немецкая пресса оказалась в растерянности – если ранее все приходящие украинские новости не подвергались сомнению, то ситуация с Бабченко заставила журналистов по-иному взглянуть на них.

"Чего добились киевские спецслужбы: дискредитированы все журналисты и пресс-агентства, которые доверились украинским новостям", - отмечает немецкая ежедневная газета Welt.

В свою очередь он-лайн агентство Spiegel online задается вопросом – как теперь относиться к Бабченко?

"На Украине и в России стало легче, что Бабченко живет. Но какую роль он может сыграть, сотрудничая с украинской разведкой? Он еще журналист или активист?", - пишет издание.

"Цайт онлайн" цитирует реакцию в мире на инсценировку гибели под заголовком "Доверие к прессе еще больше подорвано".

Издание приводит сообщение генерального секретаря организации "Репортеры без границ" (РБГ), где употребляются слова — манипуляция, фейк, опасная игра.

"РБГ выражает свое глубочайшее возмущение, обнаружив манипуляции украинских спецслужб, этот новый шаг информационной войны. Для правительства всегда очень опасно играть с фактами, особенно используя журналистов для своих фальшивых историй", - написал генеральный секретарь этой организации в Twitter.

Международная федерация журналистов считает "недопустимой и неприемлемой" инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, говорится в заявлении организации.

"Аркадий Бабченко жив и может продолжать заниматься профессиональной деятельностью в качестве искреннего и прямого журналиста. Однако украинские власти, распространяя ложные сведения о его убийстве, серьезно подорвали доверие к (такой - ИФ) информации, и их информационная деятельность рискует быть расцененной как пропагандистская операция", - приводятся в заявлении слова президента федерации Филиппа Лерута.

Он подчеркнул, что федерация требует обеспечить прозрачность информации, и напомнил, что украинские власти так и не смогли определить виновников убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

"Это недопустимо - лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые в самом деле были ошарашены так называемым убийством", - приводит заявление слова генсека федерации Энтони Белланжера.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (Harlem Desir) раскритиковал инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на балтийское агентство BNS, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение операцией, которую провела Служба безопасности Украины в целях предотвращения убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Я не понимаю таких "спецопераций". Подобные вещи для меня непостижимы", - сказал министр.

Со своей стороны Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в обращении к комиссару Совета Европы по правам человека и представителю ОБСЕ по вопросам СМИ в связи с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко назвал такие действия украинских властей бесчеловечными и подрывающими доверие к журналистике.

"Совет весьма озабочен случившимся в столице Украины 29-30 мая 2018 года, когда российский журналист Аркадий Бабченко оказался участником провокации спецслужб", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

В Совете подчеркнули, что представители российского гражданского общества обеспокоены положением журналистов и ситуацией со свободой СМИ на Украине.

"Всем памятны убийства Олеся Бузины в апреле 2015 года и Павла Шеремета в июле 2016 года. Теперь же представитель журналистского сообщества, призванный обеспечивать своей аудитории право на информацию и служить обществу, принужден к участию в бесчеловечной инсценировке собственного убийства", - отмечается в заявлении.

В СПЧ считают, что использование журналиста для введения в заблуждение общественности "бросает тень на все журналистское сообщество, подрывает доверие к СМИ, а попытки эксплуатировать чувства людей, предъявляя миру фейковую трагедию, просто аморальны".

"В связи с крайней обеспокоенностью указанными фактами, СПЧ обратился к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой использовать имеющиеся в их распоряжении возможности для влияния на украинские власти в целях нормализации атмосферы для работы СМИ в стране", - сообщили в СПЧ.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак встретятся с дипломатами стран "большой семерки" (G7), чтобы пояснять необходимость проведения спецоперации с инсценировкой убийства Бабченко. По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".

"Надеюсь, что завтра мы сможем им (международным партнёрам) пояснить, что Украина находится в особой ситуации - мы в войне и наши границы и линия разграничения не защищены.... Одно глубокое сожаление - не та цена, чтобы иметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор в эфире украинского телеканала 1+1.

Также он добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.

Кстати, сам главный участник спецоперации Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства.

Обозреватель Александра Лоскутова

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