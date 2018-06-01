Увеличили лимит

01.06.18 16:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Максимальная сумма выплаты в ОСАГО по европротоколу увеличена в 2 раза. Европротоколом можно будет воспользоваться и при наличии разногласий между участниками ДТП.

До настоящего времени европротокол в ОСАГО предусматривал возможность оформления участниками небольшого ДТП с ущербом в пределах 50 тыс. рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей действовала норма, по которой такая выплата может осуществляться в пределах полного лимита имущественного возмещения в ОСАГО. При этом участники ДТП должны были предоставить страховщику некорректируемые данные фиксации специальными средствами, которые подтверждают обстоятельства происшествия.

Принятый в конце прошлого года закон предусматривает повышение с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимального размера страхового возмещения по ДТП, оформленного по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и иными устройствами. По мнению авторов закона, это будет способствовать более плавному переходу к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы.

Закон, согласно которому максимальная сумма выплаты по европротоколу в ОСАГО увеличивается в два раза, вступил в силу с 1 июня. Он действует для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где еще с 2014 года по-прежнему действует безлимитный европротокол.

Также теперь воспользоваться европротоколом можно будет при наличии разногласий между участниками ДТП. Правда, для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами.

Между тем РСА рекомендует владельцам полисов ОСАГО, попавшим в ДТП и желающим оформить выплату по "европротоколу", то есть без вызова дорожной полиции, все же достигать договоренностей об обстоятельствах происшествия.

Как рассказал журналистам президент РСА Игорь Юргенс, при продаже полисов ОСАГО водителям будут выдаваться обновленные бланки извещения о страховом событии для урегулирования по "европротоколу", где появятся два дополнительных блока, в которых необходимо проставить отметки о согласии или несогласии с обстоятельствами ДТП обоих участников.

По его словам, согласно закону об ОСАГО, одним из условий оформления убытка по "европротоколу" должно было стать "наличие коробочки системы ГЛОНАСС, которая обеспечивает предоставление страховщику некорректируемой информации об обстоятельствах ДТП".

"В этом случае даже при наличии разногласий страховая компания могла бы точно установить обстоятельства происшествия. Однако запуск проекта "ЭРА ГЛОНАСС" был сорван. В перспективе с 1 июля страховщики рассчитывают запустить мобильное приложение, которое преследует те же цели - обеспечение страховщиков информацией об обстоятельствах происшествия", - сообщил глава РСА.

Он пояснил, что, если страховщик ОСАГО получит заявление с разногласиями на выплату по "европротоколу", сверит со своими данными и не сможет вынести справедливое суждение о виновнике ДТП, ему придется выплачивать возмещение участникам ДТП в пропорции 50 на 50.

"В такой ситуации один участник недополучит справедливую компенсацию, а другой получит необоснованную выплату. Спор о степени вины каждого участника дальше может решаться только в суде", - добавил Юргенс.

Именно поэтому, подчеркнул он, РСА рекомендует участникам ДТП постараться достигнуть согласия на месте происшествия относительно виновной стороны.

Кстати, появится возможность фиксации данных о ДТП и с помощью специального программного обеспечения - мобильного приложения. Требования к такому приложению установлены РСА по согласованию с Банком России.

Как сообщил "Интерфаксу" Юргенс, запуск в полномасштабную эксплуатацию разрабатываемого РСА совместно с IT-компанией "Ланит" обновленного мобильноего приложения состоится с 1 июля. До этого времени пройдут тестовые испытания нового разработанного мобильного приложения.

"Приложение скачивается владельцами гаджетов в интернете бесплатно. Оно позволяет страховщикам установить факт, время и место ДТП, водитель направляет данные об этом непосредственно в страховую компанию с места происшествия. Такие некорректируемые данные обеспечат выплату по договору ОСАГО в рамках правил европротокола, то есть там, где нет пострадавших и значительного имущественного ущерба", - отметил глава РСА.

Юргенс напомнил, что согласно закону, европротокол, особенно там, где речь идет о выплатах в пределах полного имущественного лимита в 400 тыс. рублей, должен быть дополнен возможностями регистрации данных ДТП системой ГЛОНАСС. Однако пока, по его словам, специальное оборудование устанавливается только на новых автомобилях, доля которых в российском автопарке менее 1%, поэтому автостраховщикам приходится самим решать, было мошенничество или нет.

Вместе с тем, отметил президент РСА, приложение пока отвечает минимальным требованиям к сервису, а требования к мобильному приложению по урегулированию убытка в рамках европротокола должен утвердить Банк России. Причем, ЦБ самостоятельно разрабатывает углубленную версию аналогичного приложения.

Как пояснил "Интерфаксу" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, "проект ЦБ ориентирован на высокие технологии".

"Если замысел удастся воплотить в жизнь, на месте ДТП водители смогут вносить данные в мобильное приложение по европротоколу и заверять информацию своей цифровой подписью, они обойдутся вообще без бумажной формы извещения", - сказал он.

Вместе с тем, эксперт сомневается, что на рынке будет применяться только одно приложение. Уфимцев рассказал, что некоторые страховщики ОСАГО также разрабатывают свои приложения для клиентов, которые для удобства водителей могут встраиваться в личные кабинеты как дополнительный сервис.

"Вся информация по разным страховым полисам, таким образом, концентрируется в одном месте, это удобно", - добавил он

В частности в пресс-службе компании "АльфаСтрахование" "Интерфаксу" сообщили, что мобильное приложение для урегулирования убытков по европротоколу разработано специалистами компании и давно работает. Опытом применения технологии страховая компания готова делиться, и его можно было бы учесть при доработке требований к единому для всего рынка мобильному приложению РСА.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает неоправданным установление лимитов по выплатам ОСАГО в рамках европротокола, так как это психологически удерживает автомобилистов от того, чтобы самостоятельно оформлять европротокол.

Депутат предлагает повсеместно повысить лимиты выплат по европротоколу до максимума в ОСАГО по имущественному вреду - 400 тыс. рублей.

Однако страховщики возражают: пока нет надежных приложений, гарантирующих некорректируемую информацию о ДТП, это опасно, одолеют мошенники, фальсифицирующие само ДТП.

Кроме того, средняя выплата по европротоколу в настоящее время составляет 75-77 тыс. рублей и вполне укладывается в новый общероссийский лимит по европротоколу - 100 тыс. рублей.

Появление доработанных мобильных приложений - будь то разработка РСА, ЦБ или конкретных страховщиков - должна снять настороженность страховщиков ОСАГО при работе по европротоколу, обеспечить достойный бесплатный сервис российским водителям и серьезно упростить их жизнь, перекрыть возможности обогащаться мошенникам, считает главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова.

"Обращает на себя внимание тот факт, что над этим проектом для российских водителей работает весь рынок и отдельные компании, в него вовлечен технологически даже регулятор", - отметила аналитик.

По ее словам, эти инвестиции невозвратные, но они добавят стабильности сектору ОСАГО, который переживает кризис убыточности из-за атак мошенников, помогут его преодолеть.

Долгополова отмечает, что появление мобильных приложений, обеспечивающих некорректируемую информацию, запустит также неработающие пока нормы закона об ОСАГО о выплатах в рамках полного лимита по европротоколу в Москве и Санкт-Петербурге и на территории двух столичных областей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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