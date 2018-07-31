Устранить угрозу

31.07.18 16:28

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – МЧС РФ подготовило законопроект, который позволит реагировать на правонарушения, связанные с угрозой жизни и здоровья людей, в местах массового пребывания граждан.

Внеплановые проверки пожарной безопасности и соблюдения градостроительных норм в местах массового пребывания граждан, в том числе во всех торгово-развлекательных центрах страны, Генпрокуратура инициировала после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 60 человек.

С 28 марта по 25 июля сотрудники МЧС России проверили порядка 90 тыс. объектов, в том числе свыше 11 тыс. торгово-развлекательных центров. Всего, по данным проверяющих, было выявлено более 280 тыс. нарушений противопожарных требований.

По поручению правительства РФ МЧС России подготовило законопроект, который позволит реагировать на правонарушения, связанные с угрозой жизни и здоровья людей в объектах с массовым пребыванием людей.

Документ предлагает внести изменения в КоАП в части наложения административных штрафов. Так, за нарушение требований пожарной безопасности предлагается установить штрафы для граждан - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; для должностных лиц - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей; для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. На юридические лица могут быть наложены штрафы в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена возможность приостановления деятельности объекта на срок до 90 суток.

При этом в законопроекте будут конкретно определены нарушения, за которые могут применяться указанные меры административного воздействия. В их числе: неисправность противопожарного водоснабжения, электроустановок, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

"Ранее подобная статья была, но применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно, сегодня мы считаем, что на такие нарушения необходимо реагировать стразу", - отмечает директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Выявив нарушение на объекте, инспектор составляет протокол и направляет его в судебные органы для принятия решения о наложении штрафа или приостановлении деятельности. Таким образом, если нарушение серьезное и может угрожать безопасности посетителей объекта с массовым пребыванием людей, сотрудник Госпожнадзора может через суд инициировать его закрытие.

Сейчас законопроект проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти. После этого в него будут внесены изменения с учетом поступивших предложений.

Кстати, ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с предложением законодательно вернуть МЧС России полномочия по контролю за строительством и реконструкцией объектов.

В ежегодном докладе президенту РФ под названием "Книга жалоб и предложений российского бизнеса" Титов также предложил предусмотреть обязательное участие специалистов в сфере пожарной безопасности при проектировании объектов капитального строительств с массовым пребыванием людей с сохранением принципа "единого окна".

Кроме того, Минстрою и МЧС предлагается утвердить межведомственный регламент согласования (в единой межведомственной комиссии) специальных технических условий (СТУ) по пожарной безопасности, а также ведению единого реестра согласованных СТУ по пожарной безопасности.

На всех объектах особого риска предложено ввести обязательное подписание пожарных деклараций (документ, обязывающий предпринимателя привести объект в соответствие с четкими требованиями пожарной безопасности).

По мнению бизнес-омбудсмена, основная проблема заключается в том, что с 2006 года, в соответствии с изменениями в федеральное законодательство, из полномочий государственных инспекторов по пожарному надзору исключены функции надзора на стадии проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Поэтому органы пожарного надзора не могут воспрепятствовать нарушениям СТУ, нарушениям ни на этапе строительства, ни при вводе объекта в эксплуатацию.

Еще один законопроект об усилении пожарной безопасности в местах массового скопления людей уже внесен на рассмотрение Госдумы. Текст поправок был разработан депутатской рабочей группой, которая была создана после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В ее состав вошли восемь руководителей профильных комитетов Госдумы и депутаты, в том числе, из Кемеровской области.

Авторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко совместно с депутатами от всех четырех парламентских фракций.

"Законодательная инициатива носит комплексный характер. Она содержит предложения по обязательному участию органов государственного пожарного надзора на всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и иных объектов. Это позволит заранее обезопасить людей от возможных рисков угрозы жизни", - рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что рабочая группа при подготовке проекта закона учла многочисленные предложения, которые поступили из регионов

По его словам, законопроект также определяет, что граждане вправе контролировать соблюдение требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Законопроект вводит муниципальный и общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Органы Госпожнадзора, органы власти регионов обязуют рассматривать итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Результаты такого контроля могут являться основанием для проведения внеплановых проверок объекта.

Кроме того, вводится мониторинг пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей (объект, на котором более 50 человек) – то есть, осмотр, оценка и прогноз изменений пожарной безопасности объекта. Порядок такого мониторинга будет устанавливать правительство РФ.

Также законопроект обязывает органы Госпожнадзора участвовать в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности.

В 2006 году органы Госпожнадзора были исключены из сферы контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этапе проектирования, строительства и капитального ремонта объекта капитального строительства. Однако трагедия в Кемерово требует переосмысления и принятия решений по усовершенствованию деятельности Госпожнадзора, устранения пробелов в обеспечении пожарной безопасности, а также контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства, капремонта и ввода здания в эксплуатацию.

"Это результат нашей совместной работы, нашей реакции на ту страшную трагедию, которая случилась в марте в Кемерове. Подобное не должно повторяться, поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены данную законодательную инициативу принять", - заявил Володин.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"